Chciała idealne ombre hair. Trauma po wizycie u fryzjera

Kobieta idąc do salonu, myślała, że oddaje się w ręce specjalisty. TikTokerka Jamie liczyła, że jej nowa fryzura będzie perfekcyjna. Efekt jednak zdecydowanie odbiegał od zamierzonego.

Na nagraniu, które opublikowała, pokazała, jak wyglądała przed wizytą, jakiej fryzury oczekiwała i z jakimi włosami wróciła do domu. Kobieta chciała uzyskać efekt ombre hair, czyli brązowe włosy od nasady i jaśniejsze końcówki.



To, co Jamie otrzymała, było zupełnie inne niż to, o co prosiła. Jej włosy po zabiegu były pomarańczowe, zniszczone, a w dodatku nierówno obcięte.

Kobieta wyznała, że zregenerowanie włosów zajęło jej dwa lata. Wizyta kosztowała 300 dolarów, ale postanowiła wrócić do salonu, by odzyskać swoje pieniądze.



Internauci nie kryli zdziwienia, że taką fryzurę wykonała wykwalifikowana fryzjerka. Nie mogli uwierzyć w to, co przytrafiło się TikTokerce. Pojawiły się głosy, że cięcie wygląda, jakby było efektem zabawy dziecka.



