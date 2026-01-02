Spis treści: Rewolucja wizyt kosmetycznych. Słowa są zbędne Boisz się dzwonić? Polki uwielbiają rezerwacje bez słów Pułapki rezerwacyjne. "Januszowe" podejście zniechęca klientów

Rewolucja wizyt kosmetycznych. Słowa są zbędne

Każdy klient jest inny. Jedni potrafią rozkręcić rozmowę szybciej niż wieje suszarka fryzjerska, inni na samą myśl o small talku marzą o przycisku "mute". Pogadanki o pogodzie, planach na weekend, "czy długo pani zapuszczała te włosy?", albo "na pewno chce pani ściąć aż tyle?" potrafią być bardziej męczące niż sam zabieg. A wystarczy gorszy dzień, by zamiast relaksu pojawiła się wewnętrzna walka o przetrwanie rozmowy.

Nie zawsze mam ochotę rozmawiać z fryzjerką czy kosmetyczką. Zwłaszcza przez 3 godziny słuchać jej historii.

Tymczasem wiele osób przychodzi do salonu właśnie po ciszę i chwilę dla siebie. Tu z pomocą nadchodzą "ciche usługi" dostępne na Booksy, oznaczone jasnym komunikatem: "nie chcę rozmawiać". Zero zbędnych pytań, minimum słów, maksimum komfortu - rozmowa ograniczona wyłącznie do tego, co naprawdę potrzebne. Zuzanna przyznaje, że jeszcze nie spotkała się z taką opcją, ale uważa ją za idealne rozwiązanie dla osób, które nie czują się najlepiej wśród ludzi lub chcą wykorzystać czas wizyty na pracę. Zwłaszcza że nie każda wizyta trwa kwadrans. A w mniejszych miejscowościach? Tam cisza w salonie mogłaby okazać się prawdziwym luksusem, bo skoro "każdy zna każdego", to niejeden klient z ulgą wybrałby usługę bez plotek w pakiecie.

Czasem to cisza okazuje się najlepszym kosmetykiem. Zalety "cichych usług" Canva Pro INTERIA.PL

Boisz się dzwonić? Polki uwielbiają rezerwacje bez słów

Wygoda, spokój i pełna kontrola nad terminem - to właśnie te argumenty najczęściej przekonują kobiety do rezerwowania wizyt przez aplikacje. Możliwość porównania cen, opinii i dostępnych godzin bez konieczności wykonywania stresującego telefonu sprawia, że dla wielu osób jest to jedyna akceptowalna forma umawiania się na zabiegi. Jak podkreślają same klientki, aplikacje zdejmują z barków nie tylko obowiązek rozmowy, ale także presję natychmiastowej decyzji, która często zapada szybciej, niż zdążymy się nad nią zastanowić.

Nie lubię rozmawiać z ludźmi, jak nie muszę. Mniej mnie stresuje używanie apki, bo mogę sobie kilka razy sprawdzić, czy dany termin na pewno mi odpowiada. A potem jednym kliknięciem mogę wszystko zmienić albo odwołać.

Dziękuję światu za wszystkie aplikacje typu Znany Lekarz, Booksy i inne, bo dzięki temu mam czytelnie rozpisane opinie na temat usługodawcy, mogę sobie na luzie przejerzeć dostępne terminy i porównać z moimi planami i grafikiem.

Ciche usługi “beauty”. to ratunek dla introwertyków? Canva Pro INTERIA.PL

Co więcej, rezerwując wizytę online, można na spokojnie sprawdzić, czy cena faktycznie nam odpowiada - bez niezręcznego udawania przed rozmówcą, że koszt "na pewno jest okej", kiedy na język ciśnie się pytanie: "ile?!". Aplikacje dają komfort porównania ofert kilku salonów, bez poczucia skrępowania i bez tłumaczenia się, dlaczego jednak rezygnujemy. Dodatkowym atutem jest możliwość rezerwacji o dowolnej porze dnia i nocy - nawet o drugiej nad ranem - bez zastanawiania się, czy recepcjonistka oddzwoni, czy telefon nie zostanie odebrany w trakcie obsługi innego klienta. Dla wielu kobiet to właśnie ta cicha, cyfrowa swoboda staje się dziś prawdziwym luksusem.

Nie wszystkie klientki jednak w pełni oddały się cyfrowym rezerwacjom. Jest też druga grupa - kobiety, które korzystają z aplikacji bardziej "po swojemu", traktując je raczej jako podgląd grafiku niż jedyny sposób umawiania wizyt. Melania z Pozniania przyznaje, że sama nie ma już aktywnego konta w aplikacji, ale wciąż zagląda na Booksy, by sprawdzić dostępne terminy, a następnie kontaktuje się bezpośrednio z kosmetyczką, do której chodzi od lat. Jak zauważa, w praktyce i tak nie trzeba mieć aplikacji, by znaleźć się w systemie. Salony często zapisują klientów ręcznie - wystarczy numer telefonu.

Kiedyś pracowałam w salonie urody i sama wpisywałam do Booksy osoby, które dzwoniły.

Jej zdaniem brak aplikacji utrudnia jedno: bez niej nie widać grafiku, więc zamiast spokojnie sprawdzić dostępność, trzeba dzwonić i dopytywać. Dlatego woli najpierw zerknąć online, a dopiero potem napisać SMS-a lub zadzwonić. Choć, jak sama przyznaje z uśmiechem, taki sposób działania wciąż należy do rzadkości.

Pułapki rezerwacyjne. "Januszowe" podejście zniechęca klientów

Choć rezerwacja online ma wiele zalet, nie jest rozwiązaniem pozbawionym wad. Zdarzają się sytuacje, w których system zawodzi. Jedna z rozmówczyń wspomina, że kilkukrotnie zarezerwowała usługę, która ostatecznie nie została zaakceptowana przez salon lub zmiana terminu zwyczajnie umknęła obsłudze. Efekt? Przyjazd na miejsce i zamknięte drzwi, bez wyjaśnienia i bez uprzedzenia. W takich przypadkach trudno nie odnieść wrażenia, że skoro aplikacja jest jednym z głównych kanałów rezerwacji, powinna być znacznie uważniej monitorowana. Bo dostępny termin w systemie nie zawsze oznacza faktyczną dostępność, a część właścicieli elastycznie dopasowuje grafiki pod swoje potrzeby, niekoniecznie aktualizując je na bieżąco.

Nie lubię też kiedy jakiś salon w Booksy oferuje dostępne terminy, a potem gdy klient już dokona rezerwacji dzwonią i pytają, czy może np. przyjść “dwie godzinki” wcześniej.

Jak się okazuje, również tradycyjna rezerwacja telefoniczna ma swoje minusy. Aleksandra przyznaje, że szczególnie zniechęca ją sposób rozmowy niektórych pracowników salonów - zwłaszcza próby negocjowania terminów czy nieformalne "januszowanie", w stylu: "to może pani odwoła, a ja dam pani 5 proc. zniżki". Dla wielu klientek takie propozycje zamiast zachęcać, tylko potęgują dyskomfort - niezależnie od tego, czy rezerwacja odbywa się online, czy przez telefon.

Negocjacje z recepcjonistką? To co frustruje klientów Canva Pro INTERIA.PL

