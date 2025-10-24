Spis treści: Skąd pomysł na nowy kolor worków? Co wrzucać do pomarańczowego worka? Nowy system z korzyścią dla mieszkańców i planety

Skąd pomysł na nowy kolor worków?

Dotychczas system gospodarowania odpadami obejmował pięć podstawowych kolorów worków: niebieski na papier, żółty na metale i tworzywa sztuczne, zielony na szkło, brązowy na bioodpady oraz czarny lub szary na śmieci zmieszane.

Problem jednak pojawiał się, gdy postanawialiśmy zrobić porządki w szafach -tekstylia, takie jak zużyta odzież, pościel czy obuwie powinny być oddawane do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, co w praktyce często okazuje się mało wygodne i czasochłonne.

W efekcie niepotrzebne ubrania lądowały w odpadach zmieszanych, trafiały na dzikie wysypiska lub były pozostawiane pod osiedlowymi kontenerami. Unia Europejska postanowiła przeciwdziałać temu problemowi - od 1 stycznia 2025 roku selektywne zbieranie odpadów tekstylnych jest obowiązkowe we wszystkich państwach członkowskich.

W Polsce część gmin postanowiła więc ułatwić segregowanie tekstyliów mieszkańcom. Wprowadzono więc pomarańczowe worki, które są regularnie odbierane spod domów mieszkańców - bez dodatkowych formalności i opłat.

Co wrzucać do pomarańczowego worka?

Pomarańczowy worek przeznaczony jest wyłącznie na odpady tekstylne. To rozwiązanie ma pomóc nie tylko w ich właściwym zagospodarowaniu, lecz także w odzyskaniu materiałów, które można ponownie wykorzystać w przemyśle odzieżowym czy włókienniczym. Do tego worka powinny trafiać m.in.:

odzież codzienna - spodnie, koszule, swetry, kurtki,

buty i obuwie sportowe - najlepiej zapakowane parami,

galanteria skórzana: paski, torebki, portfele, plecaki,

bielizna, skarpetki i inne drobne tkaniny,

firany i zasłony,

pościel, koce, narzuty, prześcieradła,

ręczniki, ścierki oraz pluszowe zabawki.

Wszystkie te rzeczy powinny być suche i czyste - wilgotne lub zabrudzone tekstylia narażają całą zawartość worka na zepsucie i uniemożliwiają recykling. Warto również pamiętać, że pomarańczowy worek nie jest miejscem dla odpadów medycznych, tapicerki mocno zabrudzonej chemikaliami czy zużytych pieluch - takie odpady należy nadal wyrzucać zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Od 2025 roku, zgodnie z przepisami UE, istnieje obowiązek selektywnego zbierania odpadów typu: tekstylia odzież obuwie 123RF/PICSEL

Nowy system z korzyścią dla mieszkańców i planety

Pomarańczowe worki to duże ułatwienie dla mieszkańców, którzy nie będą musieli już wozić odpadów tekstylnych do PSZOK-u. Wywóz odbywa się spod posesji, zgodnie z harmonogramem odbiorów odpadów - tak samo, jak w przypadku pozostałych frakcji.

Zmiana ta ma jednak dużo głębsze znaczenie. Uporządkowanie systemu zbiórki tekstyliów ogranicza ich porzucanie w lasach czy przy altanach śmietnikowych, a jednocześnie pozwala maksymalnie wykorzystać surowce, które dziś często trafiają na wysypiska.

Zdanowicz pomiędzy wersami: Odc. 152: Basia Bursztynowicz INTERIA.PL