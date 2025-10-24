Co wrzucać do pomarańczowego worka? Nowe zasady już obowiązują
W ostatnich miesiącach w wielu gminach pojawiły się pomarańczowe worki na śmieci. To odpowiedź na nowe obowiązki wynikające z przepisów unijnych i krajowych. Co należy do nich wrzucać?
Spis treści:
- Skąd pomysł na nowy kolor worków?
- Co wrzucać do pomarańczowego worka?
- Nowy system z korzyścią dla mieszkańców i planety
Skąd pomysł na nowy kolor worków?
Dotychczas system gospodarowania odpadami obejmował pięć podstawowych kolorów worków: niebieski na papier, żółty na metale i tworzywa sztuczne, zielony na szkło, brązowy na bioodpady oraz czarny lub szary na śmieci zmieszane.
Problem jednak pojawiał się, gdy postanawialiśmy zrobić porządki w szafach -tekstylia, takie jak zużyta odzież, pościel czy obuwie powinny być oddawane do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, co w praktyce często okazuje się mało wygodne i czasochłonne.
W efekcie niepotrzebne ubrania lądowały w odpadach zmieszanych, trafiały na dzikie wysypiska lub były pozostawiane pod osiedlowymi kontenerami. Unia Europejska postanowiła przeciwdziałać temu problemowi - od 1 stycznia 2025 roku selektywne zbieranie odpadów tekstylnych jest obowiązkowe we wszystkich państwach członkowskich.
W Polsce część gmin postanowiła więc ułatwić segregowanie tekstyliów mieszkańcom. Wprowadzono więc pomarańczowe worki, które są regularnie odbierane spod domów mieszkańców - bez dodatkowych formalności i opłat.
Co wrzucać do pomarańczowego worka?
Pomarańczowy worek przeznaczony jest wyłącznie na odpady tekstylne. To rozwiązanie ma pomóc nie tylko w ich właściwym zagospodarowaniu, lecz także w odzyskaniu materiałów, które można ponownie wykorzystać w przemyśle odzieżowym czy włókienniczym. Do tego worka powinny trafiać m.in.:
- odzież codzienna - spodnie, koszule, swetry, kurtki,
- buty i obuwie sportowe - najlepiej zapakowane parami,
- galanteria skórzana: paski, torebki, portfele, plecaki,
- bielizna, skarpetki i inne drobne tkaniny,
- firany i zasłony,
- pościel, koce, narzuty, prześcieradła,
- ręczniki, ścierki oraz pluszowe zabawki.
Wszystkie te rzeczy powinny być suche i czyste - wilgotne lub zabrudzone tekstylia narażają całą zawartość worka na zepsucie i uniemożliwiają recykling. Warto również pamiętać, że pomarańczowy worek nie jest miejscem dla odpadów medycznych, tapicerki mocno zabrudzonej chemikaliami czy zużytych pieluch - takie odpady należy nadal wyrzucać zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Nowy system z korzyścią dla mieszkańców i planety
Pomarańczowe worki to duże ułatwienie dla mieszkańców, którzy nie będą musieli już wozić odpadów tekstylnych do PSZOK-u. Wywóz odbywa się spod posesji, zgodnie z harmonogramem odbiorów odpadów - tak samo, jak w przypadku pozostałych frakcji.
Zmiana ta ma jednak dużo głębsze znaczenie. Uporządkowanie systemu zbiórki tekstyliów ogranicza ich porzucanie w lasach czy przy altanach śmietnikowych, a jednocześnie pozwala maksymalnie wykorzystać surowce, które dziś często trafiają na wysypiska.