Czym jest dyspozycja wkładem i jak ją złożyć?

Dyspozycja wkładem, zwana również zapisem bankowym, umożliwia właścicielowi konta bankowego przekazanie pieniędzy z rachunku na rzecz wskazanych osób po swojej śmierci. Co ważne - kwota, która została w ten sposób rozdysponowana, nie wchodzi w skład masy spadkowej po zmarłym.

W jaki sposób można złożyć dyspozycję wkładem? To zależy od konkretnego banku. Zwykle istnieje możliwość dokonania dyspozycji za pośrednictwem serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej. Sprawę można załatwić, odwiedzając placówkę danej instytucji. Co ważne - posiadacz rachunku może w każdej chwili zmienić lub odwołać dyspozycję wkładem.

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci - warunki

Okazuje się, że dyspozycja wkładem jest obarczona pewnymi warunkami. Mowa tutaj o tym, komu konkretnie możemy przekazać pieniądze z konta oraz jakich rodzajów rachunków dotyczy. Ważna jest także maksymalna kwota, którą można rozdysponować w ten sposób.

Pieniądze mogą zostać przekazane wyłącznie najbliższej rodzinie zmarłego. Zgodnie z przepisami, środki, w ramach dyspozycji wkładem, mogą trafić do małżonka, wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków), zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków) oraz rodzeństwa zmarłego.

Istotny okazuje się także rodzaj rachunku. Jak wynika z art. 56 Prawa bankowego, z dyspozycji wkładem na wypadek śmierci może skorzystać właściciel rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej. Maksymalna kwota wypłaty to dwudziestokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat nagród z zysku), które jest ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

Formalności po śmierci osoby bliskiej. Które dokumenty są ważne?

Śmierć osoby bliskiej to bardzo trudne doświadczenie, które wiąże się z głębokimi emocjami oraz żałobą. W takiej sytuacji załatwianie wszelkich formalności związanych, na przykład, z pogrzebem może stanowić ogromne wyzwanie.

W tej trudnej chwili ważne okazują się dokumenty należące do zmarłego. Niektóre z nich mogą być potrzebne na przykład do załatwienia sprawy w ZUS-ie takiej jak ubieganie się o zasiłek pogrzebowy lub rentę rodzinną. W tym drugim przypadku istotne jest zebranie dokumentów potwierdzających okresy składkowe oraz zarobki bliskiego. Chodzi tutaj o świadectwa pracy i zaświadczenia o zarobkach. Dokumenty te będą potrzebne w sytuacji, w której zmarły bliski nie pobierał wcześniej renty bądź emerytury - ZUS będzie musiał ustalić podstawę wymiaru świadczenia.

Akt zgonu - dokument niezbędny do załatwienia wielu formalności

Najważniejszym dokumentem w przypadku śmierci osoby bliskiej jest akt zgonu, który wydaje Urząd Stanu Cywilnego na podstawie karty zgonu. Karta zgonu, z kolei, jest wystawiana przez lekarza stwierdzającego zgon.

Akt zgonu jest niezbędny do załatwienia wszelkich formalności związanych z pogrzebem. Wybierając się do Urzędu Stanu Cywilnego, należy zabrać ze sobą dowód osobisty zmarłego oraz jego paszport - dokumenty te zostaną wówczas unieważnione.

Aktu zgonu będziemy potrzebować także wtedy, gdy powiadamiamy instytucje bankowe lub ubezpieczeniowe o śmierci danej osoby. Dokument też będzie niezbędny w celu zamknięcia kont lub wypłaty polis na życie. To ważna kwestia również wtedy, gdy bliski złożył wcześniej dyspozycję wkładem - po poinformowaniu banku o jego śmierci, środki zostaną przekazane na wcześniej wskazane rachunki bliskich.

W celu uzyskania wspomnianego zasiłku pogrzebowego oraz renty rodzinnej, także będziemy potrzebować aktu zgonu. Bez dokumentów nie załatwimy spraw związanych z przeprowadzeniem postępowania spadkowego lub uzyskaniem urlopu okolicznościowego u pracodawcy.

