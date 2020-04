Co zawdzięczamy prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu?

Kardynał Stefan Wyszyński to postać wielowymiarowa. Był wybitnym przywódcą duchowym, mężem stanu i autorytetem moralnym. Jednak Ewa K. Czaczkowska w książce "Prymas Wyszyński. Wiara, nadzieja, miłość" przygląda mu się również z nieco innej strony i pokazuje jego nieznane oblicze. Poniżej publikujemy fragment dotyczący wpływu prymasa na Solidarność.

Zdjęcie Kardynał Stefan Wyszyński pod koniec lat 60. /Jerzy Michalski /Agencja FORUM

Zachowanie przez Polaków wewnętrznej wolności, bez której nie byłoby rewolucji 1980 roku, uratowanie wiary i Kościoła w Polsce, ocalenie chrześcijańskiej tożsamości - to tylko kilka punktów z długiej listy spraw, które zawdzięczamy kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Ale najważniejsza z nich to ta, którą potwierdza beatyfikacja: świadectwo, że pełniąc najwyższe funkcje, można żyć święcie.

Reklama

Przygotowanie rewolucji ducha 1980 roku

Nie byłoby Solidarności takiej, w jakiej współuczestniczyliśmy w 1980 roku i jaką młodsze pokolenia poznały z podręczników, gdyby nie dwie wielkie postaci: Jan Paweł II i prymas Stefan Wyszyński.



To Jan Paweł II w czasie pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w czerwcu 1979 roku modlitwą do Ducha Świętego o odnowę oblicza polskiej ziemi wyzwolił w rodakach moc ducha i dał im siłę do społecznego zrywu w zmaganiach o wolność i godność człowieka zdeptaną przez system komunistyczny. Rzadziej w tym kontekście przywołuje się nazwisko Stefana Wyszyńskiego.



A przecież papieskie słowa nie wydałyby owocu, gdyby nie padły na odpowiedni grunt. Ten grunt przez kilkadziesiąt lat przygotowywał kardynał Wyszyński, podtrzymując w Polakach w czasach zniewolenia wewnętrzną wolność i niezależność, poczucie godności i świadomość praw przynależnych każdemu człowiekowi jako dziecku Boga, praw, których żaden system polityczny nie może go pozbawić.

Najstarsze żyjące aktorki i najstarsi żyjący aktorzy 1 / 9 Wśród znanych aktorów i aktorek są bowiem tacy, którzy mityczną „setkę” przekroczyli już kilka lat temu. Portrety najstarszych żyjących aktorek i aktorów znajdziecie w naszej galerii! Źródło: Getty Images Autor: AxelleBauer-Griffin udostępnij



Bez tej wielkiej pracy duszpasterskiej, ale i obywatelskiej, zryw wolnościowy w 1980 roku nie byłby możliwy. A przynajmniej nie w takiej formie i nie z takimi postulatami, jakie zostały wówczas przez robotników przedłożone.