Coraz mniej rozmów, coraz większa samotność. Wyniki badań niepokoją

Karolina Woźniak

Rozmawiamy coraz rzadziej, a nasze relacje coraz częściej przenoszą się do świata online. Naukowcy biją na alarm: zmienia się nie tylko to, ile ze sobą rozmawiamy, ale też sposób, w jaki budujemy więzi. Najnowsze badania pokazują, że może to mieć realne konsekwencje dla naszego życia społecznego i zdrowia psychicznego.

Kobieta z rudymi włosami w czarnej marynarce, paskowanej bluzce i dżinsach siedzi na murku nad rzeką; w tle most, drzewa i łódka.
Samotność, zwiększone ryzyko depresji i demencji. Oto jak wpływa na nas brak rozmów na żywo

Mamy więcej znajomych, jest jedno "ale"

Choć mogłoby się wydawać, że w dobie komunikatorów i mediów społecznościowych jesteśmy ze sobą w stałym kontakcie, badania wskazują na coś zupełnie odwrotnego - realnych rozmów jest coraz mniej. Naukowcy zwracają uwagę na to, że ograniczamy interakcje twarzą w twarz, zastępując je krótkimi wiadomościami i powierzchowną komunikacją online. To zjawisko kompletnie zmienia sposób, w jaki budujemy relacje - stają się one płytsze i mniej emocjonalne. Jednocześnie pojawia się paradoks: mimo większej liczby "kontaktów" i "znajomych" na portalach, coraz więcej osób doświadcza samotności i poczucia izolacji.

Wypowiadamy ponad 100 tys. słów mniej

Potwierdzają to liczne badania nad relacjami społecznymi i komunikacją. Analizy danych dotyczących interakcji międzyludzkich pokazują, że mamy ograniczoną "pojemność komunikacyjną", czyli jesteśmy w stanie utrzymywać tylko określoną liczbę aktywnych relacji, a wraz z wiekiem liczba ta maleje. Wyniki takich badań zostały opublikowane, m.in., w pracach naukowych dostępnych w serwisie arXiv, gdzie naukowcy analizowali dane milionów użytkowników i zauważyli, że chociaż liczba kontaktów rośnie, trwałe relacje pozostają nieliczne. To sprawia, że technologia nie zwiększa naszej zdolności do budowania więzi, tylko zmienia sposób ich utrzymywania. Bardziej obrazowo: wg ekspertów, z roku na rok zmniejsza się liczba wypowiadanych przez nas słów. Badacze wyliczyli, że rocznie ubywa ich z naszej komunikacji nawet 120 tysięcy rocznie, czyli ok. 300 dziennie.

Kontakt "na żywo" ma realny wpływ na zdrowie

Nawet podczas spotkań towarzyskich wyciągamy telefony. Nieświadomie działamy na własną szkodę123RF/PICSEL

Inne badania, publikowane w czasopismach naukowych, takich jak "Journal of Affective Disorders" czy "Aging & Mental Health", wskazują jednoznacznie, że jakość i częstotliwość kontaktów społecznych mają kluczowe znaczenie dla zdrowia psychicznego i funkcji poznawczych. Regularne rozmowy i relacje "na żywo" z innymi ludźmi zmniejszają poziom stresu, wspierają pracę mózgu i mogą ograniczać ryzyko depresji oraz demencji. Co więcej, badania pokazują, że samotność i ograniczone interakcje społeczne przekładają się na gorsze samopoczucie i większy dystans emocjonalny wobec innych. Naukowcy podkreślają, że nie tylko liczba kontaktów, ale przede wszystkim ich jakość mają kluczowe znaczenie, a tego coraz częściej nam brakuje.

