Spis treści: Mamy więcej znajomych, jest jedno "ale" Wypowiadamy ponad 100 tys. słów mniej Kontakt "na żywo" ma realny wpływ na zdrowie

Mamy więcej znajomych, jest jedno "ale"

Choć mogłoby się wydawać, że w dobie komunikatorów i mediów społecznościowych jesteśmy ze sobą w stałym kontakcie, badania wskazują na coś zupełnie odwrotnego - realnych rozmów jest coraz mniej. Naukowcy zwracają uwagę na to, że ograniczamy interakcje twarzą w twarz, zastępując je krótkimi wiadomościami i powierzchowną komunikacją online. To zjawisko kompletnie zmienia sposób, w jaki budujemy relacje - stają się one płytsze i mniej emocjonalne. Jednocześnie pojawia się paradoks: mimo większej liczby "kontaktów" i "znajomych" na portalach, coraz więcej osób doświadcza samotności i poczucia izolacji.

Wypowiadamy ponad 100 tys. słów mniej

Potwierdzają to liczne badania nad relacjami społecznymi i komunikacją. Analizy danych dotyczących interakcji międzyludzkich pokazują, że mamy ograniczoną "pojemność komunikacyjną", czyli jesteśmy w stanie utrzymywać tylko określoną liczbę aktywnych relacji, a wraz z wiekiem liczba ta maleje. Wyniki takich badań zostały opublikowane, m.in., w pracach naukowych dostępnych w serwisie arXiv, gdzie naukowcy analizowali dane milionów użytkowników i zauważyli, że chociaż liczba kontaktów rośnie, trwałe relacje pozostają nieliczne. To sprawia, że technologia nie zwiększa naszej zdolności do budowania więzi, tylko zmienia sposób ich utrzymywania. Bardziej obrazowo: wg ekspertów, z roku na rok zmniejsza się liczba wypowiadanych przez nas słów. Badacze wyliczyli, że rocznie ubywa ich z naszej komunikacji nawet 120 tysięcy rocznie, czyli ok. 300 dziennie.

Kontakt "na żywo" ma realny wpływ na zdrowie

Nawet podczas spotkań towarzyskich wyciągamy telefony. Nieświadomie działamy na własną szkodę 123RF/PICSEL

Inne badania, publikowane w czasopismach naukowych, takich jak "Journal of Affective Disorders" czy "Aging & Mental Health", wskazują jednoznacznie, że jakość i częstotliwość kontaktów społecznych mają kluczowe znaczenie dla zdrowia psychicznego i funkcji poznawczych. Regularne rozmowy i relacje "na żywo" z innymi ludźmi zmniejszają poziom stresu, wspierają pracę mózgu i mogą ograniczać ryzyko depresji oraz demencji. Co więcej, badania pokazują, że samotność i ograniczone interakcje społeczne przekładają się na gorsze samopoczucie i większy dystans emocjonalny wobec innych. Naukowcy podkreślają, że nie tylko liczba kontaktów, ale przede wszystkim ich jakość mają kluczowe znaczenie, a tego coraz częściej nam brakuje.

