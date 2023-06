Córka Kim Kardashian skończyła 10 lat. Na imprezie urodzinowej wszystko "ociekało" różem

Krystyna Janda na premierze serialu "Warszawianka". Aktorka postawiła na ponadczasową klasykę

Aleksandra Domańska na premierze serialu "Warszawianka". Jej stylizacja robi wrażenie

56-letnia Salma Hayek kusi w skąpym bikini. „Królowa”

Jane Seymour wygrzewa się w słońcu i zachwyca sylwetką. Niewiarygodne, że ma już 72 lata

North West skończyła 10 lat. Oto jakie przyjęcie zorganizowała jej mama

North West to najstarsze dziecko Kim Kardashian i Kanye Westa, którą celebrytka nierzadko pokazuje w mediach społecznościowych. Dokładnie 15 czerwca dziewczynka skończyła już 10 lat. Z tej okazji jak co roku zorganizowano nietuzinkową imprezę urodzinową, na którą przybyło wielu gości - tych młodszych jak i starszych. Nie zabrakło też oryginalnych przebrań i wielu atrakcji. Co było tematem przewodnim na urodzinach North?

Kim Kardashian wpadła na pomysł, żeby w tym roku zorganizować dla córki tzw. "pajama party" w cukierkowym stylu.

Zdjęcie Na piżamowej imprezie zarówno dzieci jak i dorośli bawili się wyśmienicie / East News

Część główna odbyła się w hotelu Beverly Hills i wszystko jak zawsze zostało dopięte na ostatni guzik. Co więcej, urodziny świętowała też przyjaciółka North - Eva, a więc gości przybyło naprawdę sporo. Nie mogło zabraknąć Kourtney Kardashian i jej 10-letniej córki Penelope Disick.

Reklama

Zobacz także: Khloe Kardashian kusi w stroju kąpielowym. Zdjęcie z plaży zachwyciło fanów

Zdjęcie Na imprezie urodzinowej nie mogło zabraknąć Kourtney Kardashian i jej córki / BACKGRID / Backgrid USA / Forum; BACKGRID / Backgrid USA / Forum / East News

Zanim uczestnicy przyjęcia urodzinowego dotarli do eleganckiego hotelu - gdzie odbywała się oficjalnie piżamowa impreza, spędzili czas w restauracji Nobu w Los Angeles. Stamtąd wynajętym autobusem imprezowym udali się do Beverly Hills Hotel. Już wtedy wszyscy mieli na sobie identyczne stroje, którymi były dwuczęściowej, jasnoróżowe piżamy. Kadry z tych chwil udało się uchwycić fotoreporterom.

Zdjęcie Z restauracji Nobe w Los Angeles uczestnicy imprezy udali się do hotelu Beverly Hills / BACKGRID / Backgrid USA / Forum; BACKGRID / Backgrid USA / Forum / East News

"Pajama party" u Kardashianów. W hotelowym pokoju roiło się od ozdób

W mediach społecznościowych można było zaobserwować, że w pokoju, gdzie odbywało się przyjęcie aż roiło się od różowych i fioletowych dekoracji, nad łóżkami rozwieszone były baldachimy z migoczącymi światełkami, a na poduszkach wyszyte imiona solenizantek. Cały sufit w pomieszczeniu pokryły natomiast balony.

Nie zabrakło też wielu smakowitych przekąsek - m.in. makaroników w czekoladzie i truskawek, a główną rolę na urodzinowym stole grał oczywiście nie byle jaki, bo wielopoziomowy, bogato ozdobiony tort.

Kolejnego dnia Kim Kardashian dodała na swój instagramowy profil zdjęcie z córką, do którego dodała wzruszający opis.

Instagram Post Rozwiń

Moja słodka, wyjątkowa córeczka. Nie mogę uwierzyć, że masz 10 lat, North. Moja dusza zmieniła się w dniu, w którym cię poznałam i uwielbiam to, że jesteś również moją przyjaciółką. Dziękuję, że uczyniłaś mnie mamą. Tak bardzo cię kocham, będę przy tobie na zawsze. napisała celebrytka