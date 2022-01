"Covidowy penis" zawstydza mężczyzn. Oto trzy afrodyzjaki, które poprawią potencję

Skutki zakażenia koronawirusem są odczuwane jeszcze długo po przejściu zakażenia. Do zmęczenia, spłyconego oddechu czy zaburzeń poznawczych doszedł nowy problem. Ten dotyczy jednak wyłącznie mężczyzn. Ci, coraz częściej po przebyciu infekcji, zgłaszają się do urologów. Powodem - zmiany w wyglądzie penisa i problemy z erekcją.

"Covidowy penis" sieje postrach wśród mężczyzn

W jednym z odcinków programu "How to Do It. Sex Advice with Stoya and Rick" 30-letni mężczyzna zdradził, iż po przejściu zakażenia COVID-19 jego penis zmniejszył się o 4 cm. Jak usłyszał od lekarzy, taka zmiana jest prawdopodobnie trwałą, wynikającą z uszkodzenia naczyń.

Reklama

Do sprawy odnieśli się urolodzy. Szybko okazało się, że lekarze znają o wiele więcej przypadków wpływu infekcji na męskie organy rozrodcze. Badania opublikowane w sierpniu 2021 roku potwierdziły, że u mężczyzn cierpiących na zaburzenia wzwodu po przejściu infekcji koronawirusowej wykryto w penisach cząsteczki wirusa.

Dodatkowo badania przeprowadzone przez naukowców z Miami w maju wykazały, że zakażenie koronawirusem może doprowadzić również do ograniczenia dopływu krwi do narządów płciowych. W efekcie pacjent może mieć problemy z osiągnięciem erekcji. Istnieją jednak naturalne sposoby, by sobie z tym poradzić.

Trzy naturalne afrodyzjaki, które poprawią potencję

By maksymalnie wzmocnić doznania seksualne nie trzeba szukać daleko. Wystarczy rozejrzeć się po swojej kuchni - być może znajdziesz w niej choć jeden afrodyzjak, który pomoże w realizacji celu. Owoce morza, imbir czy ananas. Czasami nie trzeba wiele.

Wśród najlepszych naturalnych afrodyzjaków królują owoce morza, które szczególnie mocno oddziałują na mężczyzn. Dzięki dużym ilościom fosforu, magnezu oraz cynku ostrygi i krewetki stymulują wytwarzanie testosteronu. Sam cynk wywołuje także większe pożądanie.

Spożywany na surowo imbir to kolejny naturalny afrodyzjak, który wpływa na lepsze ukrwienie narządów płciowych. Olejek eteryczny, który się w nim znajduje, nie tylko rozgrzewa krew, ale także potęguje doznania seksualne. Zjedzenie dużych ilości powoduje znaczne wydłużenie erekcji. Dobrze działa na potencję również w połączeniu z cynamonem, goździkami, miodem oraz gałką muszkatołową.

W roli naturalnych afrodyzjaków bardzo dobrze sprawdzą się także niektóre owoce. Ananas, w połączeniu z miodem, chilli i białym winem, potrafi mocno rozbudzić zmysły. Nie jest jednym z najskuteczniejszych, jednak ogromna ilość witamin, które posiada, mocno poprawia smak spermy. Uprzyjemnia również doznania seksualne, sprawiając, ze zapach potu u mężczyzn staje się zdecydowanie mniej intensywny.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kinga Sawczuk szczerze o szczepionce na COVID-19 Newseria Lifestyle

COVID-19 wpływa na urodę. Tak odbija się na cerze i włosach

Która szczepionka najlepiej chroni przed zgonem z powodu COVID-19? Nowe dane

Testy na COVID-19 - rodzaje i różnice. Który wybrać? Jak się przygotować?