Ćwiczenie na rozruszanie komórek mózgowych. Co kryje się za obrazkami?

Karolina Woźniak

Czujesz się "niewraźnie", a umysł płata figle? Mamy dla ciebie rozgrzewkę dla umysłu, która pobudzi szare komórki do myślenia. Choć na pierwszy rzut oka test wydaje się niewinny, to potrafi nieźle namieszać w głowie. Czy uda ci się rozwiązać zagadkę na czas?

Test na rozruszanie szarych komórek. Co kryje się za obrazkami?
Tylko 1 na 10 osób rozwiązuje zagadkę na czas

Zagadki z liczbami to nie tylko test wiedzy, ale też wyzwanie dla twoich szarych komórek. Każda z nich zmusza do myślenia, analizowania i działania pod presją. Poczuj się jak dawniej - w szkolnej ławce, gdy nagle słyszysz: "A ty, jaki masz wynik?". Masz tylko kilka sekund. Czy twój umysł wciąż potrafi błyskawicznie reagować?

Spójrz na powyższy obrazek, który przedstawia łamigłówkę matematyczną. Za każdym kwiatkiem kryje się jakaś liczba. Twoim zadaniem jest odnalezienie niewiadomych i rozwiązanie całej zagadki. Na wykonanie masz tylko 10 sekund, więc nie trać cennego czasu. Gotowy? Start!

Poprawne rozwiązanie

Czy udało ci się rozwiązać naszą zagadkę? Jeśli tak, to serdecznie gratulujemy! To doskonały dowód twoich zdolności do szybkiego myślenia i rozwiązywania problemów. Jeśli natomiast nie udało ci się przejść przez to ćwiczenie, nie przejmuj się tym - nic straconego! Być może po prostu byłeś zmęczony lub rozkojarzony, co mogło wpłynąć na twoją koncentrację. Poniżej znajdziesz prawidłowe rozwiązanie. Dziękujemy za wspólną zabawę! Zacznijmy od podstawienia danych:

  • Ż - żółty kwiat
  • - fioletowy kwiat

Pierwsza linijka: 

  • Ż + Ż + Ż = 36
  • 3Ż = 36/:3
  • Ż = 12

Druga linijka:

  • F x Ż = 60
  • F x 12 = 60
  • 12F = 60/:12
  • F = 5

Ostatnia zagadka:

  • Ź x F - Ź = ?
  • 12 x 5 - 12 = ?
  • 60 - 12 = 48
Prawidłowe rozwiązanie to: 48.

Sprawdź pozostałe zagadki:

