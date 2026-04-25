Czego lepiej nie robić w komunikacji miejskiej? Nieoczywiste przepisy, które grożą mandatem

Spis treści: Rozmawiasz tak przez telefon w tramwaju? To spore wykroczenie Czy w tramwaju można jeść? Odpowiedź nie jest jednoznaczna

Od 12 stycznia w Krakowie obowiązują nowe zasady dotyczące korzystania z komunikacji miejskiej - zarówno w tramwajach, jak i autobusach. Miasto postanowiło rozprawić się z hałasem, wprowadzając regulacje obejmujące wszelkie urządzenia emitujące dźwięk. W praktyce oznacza to zakaz prowadzenia rozmów na głośniku, puszczania muzyki bez słuchawek, a nawet grania na instrumentach czy korzystania z radioodbiorników. Brzmi surowo? Być może, ale chodzi o komfort wszystkich pasażerów. Dlatego zanim następnym razem odbierzesz telefon w trybie głośnomówiącym, "bo tak wygodniej", warto się zastanowić, czy to na pewno dobry pomysł. Może cię to kosztować nawet 200 zł.

Nie używasz słuchawek w tramwaju? To poważny błąd

Komunikacja miejska bywa jedynym momentem w ciągu dnia, kiedy możemy na chwilę usiąść, złapać oddech i poukładać myśli. Dla niektórych to też idealna chwila, by sięgnąć po bułkę noszoną w torbie od rana albo napić się czegoś po szybkim biegu na przystanek. W Warszawie warto jednak zachować czujność. Zgodnie z tamtejszym regulaminem transportu publicznego, nie wolno spożywać napojów ani jedzenia, jeśli mogłyby zabrudzić pojazd. Problem w tym, że granica bywa dość płynna i zależy od oceny osoby egzekwującej przepisy. Dlatego dla świętego spokoju lepiej odpuścić sobie ciemne napoje, potrawy z dużą ilością sosu czy "ryzykowne" przekąski. A jeśli już coś jesz lub pijesz - rób to ostrożnie, tak żeby nie zostawić po sobie śladów, zwłaszcza na siedzeniach, z których trudno sprać plamy.

Jedzenie lodów w tramwaju może grozić mandatem

Odkładasz bagaż w ten sposób? To poważny błąd

Choć można przypuszczać, że zakazy dotyczą wyłącznie przewozu bagażu w autobusach i pociągach, to jednak w tramwajach również obowiązują odpowiednie regulacje. Wśród nich znajduje się przepis odnoszący się do przewożenia bagażu, który zabrania umieszczania przedmiotów na miejscach siedzących oraz w przejściach. Nie wolno także kłaść ich w lokalizacjach, które utrudniają przechodzenie, dostęp do kasowników ani tam, gdzie nie można ich łatwo zabezpieczyć przed przesunięciem lub przewróceniem. Przepisy dotyczące jazdy tramwajem są dość rozbudowane, dlatego warto je znać, zwłaszcza jeśli korzysta się z niego na co dzień. Ich celem jest usprawnienie podróży i ułatwienie m.in. wsiadania oraz wysiadania.

