Spis treści: Poduszka Krzesło Obraz Zegar ścienny Koc

Poduszka

Masz silną, często ukrytą potrzebę bezpieczeństwa emocjonalnego. Bardzo ważne jest dla ciebie poczucie, że masz gdzie odpocząć psychicznie i fizycznie. Możesz nie mówić o tym wprost, ale potrzebujesz ludzi, przy których możesz być w pełni sobą. Twoją skrywaną potrzebą jest akceptacja bez oceniania. Często dajesz wsparcie innym, ale rzadziej prosisz o pomoc dla siebie. Możesz tęsknić za spokojem i stabilnością, nawet jeśli prowadzisz aktywne życie. W głębi duszy chcesz czuć się ważny i potrzebny. Twoja potrzeba bliskości jest większa, niż pokazujesz na co dzień.

Opinia bliskich jest dla ciebie ważna 123RF/PICSEL

Krzesło

Masz ukrytą potrzebę stabilności i odnalezienie swojego miejsca w życiu. Lubisz wiedzieć, gdzie stoisz - w relacjach, pracy i planach na przyszłość. Możesz sprawiać wrażenie osoby bardzo niezależnej, ale w środku potrzebujesz poczucia pewnego gruntu pod nogami. Ważne jest dla ciebie poczucie bycia docenionym za to, co robisz. Twoją skrywaną potrzebą jest szacunek i uznanie. Czasem możesz obawiać się chaosu lub niepewności. Potrzebujesz poczucia struktury i przewidywalności. W głębi chcesz budować coś trwałego.

Kliknij obrazek i sprawdź nasze pozostałe psychotesty Canva Pro INTERIA.PL

Obraz

Masz silną potrzebę zrozumienia siebie i bycia zauważonym. Chcesz, żeby inni widzieli twoją wyjątkowość i sposób patrzenia na świat. Możesz ukrywać swoją wrażliwość za dystansem lub humorem. Twoją skrywaną potrzebą jest bycie zrozumianym na głębszym poziomie. Możesz potrzebować przestrzeni do tworzenia lub kreowania marzeń. W środku pragniesz zostawić po sobie coś wyjątkowego. Chcesz, żeby twoje życie miało sens i bujną historię.

Komunikacja dla ciebie to podstawa wszystkich relacji 123RF/PICSEL

Zegar ścienny

Masz silną potrzebę poczucia, że twój czas jest dobrze wykorzystany. Możesz obawiać się życia "bez celu". Twoją skrywaną potrzebą jest rozwój i poczucie postępu. Często porównujesz się do sukcesów innych osób. Możesz mieć trudność z odpoczynkiem bez poczucia winy. W głębi potrzebujesz potwierdzenia, że idziesz w dobrą stronę. Ważne jest dla ciebie spełnienie. Chcesz czuć, że twoje życie jest wartościowe.

Koc

Masz silną potrzebę komfortu emocjonalnego i ciepła w relacjach. Lubisz czuć się jak w domu, nawet jeśli często jesteś w ruchu. Możesz ukrywać swoją wrażliwość, żeby nie zostać zranionym. Twoją skrywaną potrzebą jest poczucie, że ktoś o ciebie dba. Często jesteś osobą, która opiekuje się innymi. Możesz jednak czasem czuć się przeciążony emocjami. Potrzebujesz momentów spokoju i wyciszenia. W głębi pragniesz stabilnej, bezpiecznej bliskości.

Pod maską skrywasz wiele wrażliwości i ciepła 123RF/PICSEL

Podobała ci się nasza psychozabawa? Sprawdź pozostałe testy osobowości:

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 165: Patricia Kazadi INTERIA.PL