Czego naprawdę potrzebujesz w życiu? Sprawdź, to w prostym psychoteście

Karolina Woźniak

Często w zwyczaju mamy skrywać potrzeby, aby nie pokazać ich innym, gdyż mogą zostać wykorzystane lub uznane za słabość. Czasem robimy to tak skutecznie, że sami ich nie dostrzegamy. Ten test osobowości wskaże, czego porzebujesz od życia. Wybierz ulubiony przedmiot z salonu i sprawdź odpowiednią odpowiedź.

Fioletowe tło z ilustracjami przedmiotów codziennego użytku: poduszka, krzesło, obrazek z kwiatami, zegar ścienny i złożony koc, u góry znajduje się napis zachęcający do wyboru przedmiotu i poznania swoich ukrytych potrzeb.
Test osobowości: Czego naprawdę potrzebujesz w życiu?CanvaProINTERIA.PL

Spis treści:

  1. Poduszka
  2. Krzesło
  3. Obraz
  4. Zegar ścienny
  5. Koc

Poduszka

Masz silną, często ukrytą potrzebę bezpieczeństwa emocjonalnego. Bardzo ważne jest dla ciebie poczucie, że masz gdzie odpocząć psychicznie i fizycznie. Możesz nie mówić o tym wprost, ale potrzebujesz ludzi, przy których możesz być w pełni sobą. Twoją skrywaną potrzebą jest akceptacja bez oceniania. Często dajesz wsparcie innym, ale rzadziej prosisz o pomoc dla siebie. Możesz tęsknić za spokojem i stabilnością, nawet jeśli prowadzisz aktywne życie. W głębi duszy chcesz czuć się ważny i potrzebny. Twoja potrzeba bliskości jest większa, niż pokazujesz na co dzień.

Opinia bliskich jest dla ciebie ważna123RF/PICSEL

Krzesło

Masz ukrytą potrzebę stabilności i odnalezienie swojego miejsca w życiu. Lubisz wiedzieć, gdzie stoisz - w relacjach, pracy i planach na przyszłość. Możesz sprawiać wrażenie osoby bardzo niezależnej, ale w środku potrzebujesz poczucia pewnego gruntu pod nogami. Ważne jest dla ciebie poczucie bycia docenionym za to, co robisz. Twoją skrywaną potrzebą jest szacunek i uznanie. Czasem możesz obawiać się chaosu lub niepewności. Potrzebujesz poczucia struktury i przewidywalności. W głębi chcesz budować coś trwałego.

Starsza kobieta w okularach trzyma rękę na brodzie w zamyśleniu, po lewej stronie kobieta z lupą patrzy na tekst, po prawej młoda kobieta robi notatki na tablecie; w tle fioletowe puzzle i żarówka symbolizująca pomysły, na górze logo Interia Kobieta i ...
Kliknij obrazek i sprawdź nasze pozostałe psychotestyCanva ProINTERIA.PL

Obraz

Masz silną potrzebę zrozumienia siebie i bycia zauważonym. Chcesz, żeby inni widzieli twoją wyjątkowość i sposób patrzenia na świat. Możesz ukrywać swoją wrażliwość za dystansem lub humorem. Twoją skrywaną potrzebą jest bycie zrozumianym na głębszym poziomie. Możesz potrzebować przestrzeni do tworzenia lub kreowania marzeń. W środku pragniesz zostawić po sobie coś wyjątkowego. Chcesz, żeby twoje życie miało sens i bujną historię.

Młoda kobieta z długimi, falowanymi blond włosami, szerokim uśmiechem i niebieskimi oczami, ubrana w dżinsową kurtkę, patrzy prosto w obiektyw na tle rozmytego ciemnego wnętrza.
Komunikacja dla ciebie to podstawa wszystkich relacji123RF/PICSEL

Zegar ścienny

Masz silną potrzebę poczucia, że twój czas jest dobrze wykorzystany. Możesz obawiać się życia "bez celu". Twoją skrywaną potrzebą jest rozwój i poczucie postępu. Często porównujesz się do sukcesów innych osób. Możesz mieć trudność z odpoczynkiem bez poczucia winy. W głębi potrzebujesz potwierdzenia, że idziesz w dobrą stronę. Ważne jest dla ciebie spełnienie. Chcesz czuć, że twoje życie jest wartościowe.

Koc

Masz silną potrzebę komfortu emocjonalnego i ciepła w relacjach. Lubisz czuć się jak w domu, nawet jeśli często jesteś w ruchu. Możesz ukrywać swoją wrażliwość, żeby nie zostać zranionym. Twoją skrywaną potrzebą jest poczucie, że ktoś o ciebie dba. Często jesteś osobą, która opiekuje się innymi. Możesz jednak czasem czuć się przeciążony emocjami. Potrzebujesz momentów spokoju i wyciszenia. W głębi pragniesz stabilnej, bezpiecznej bliskości.

Młoda kobieta o jasnych oczach i długich brązowych włosach ubrana w beżowy golf siedzi w przytulnym, jasnym pomieszczeniu z rozmytym tłem.
Pod maską skrywasz wiele wrażliwości i ciepła123RF/PICSEL

