Jakie życzenia złożyć dalszej rodzinie?

Rzadko widywanym członkom rodziny przy dzieleniu się opłatkiem najlepiej złożyć klasyczne życzenia: zdrowia, pomyślności, szczęścia i miłości. Warto też zapytać, czego wujek czy ciocia sobie życzą. Ważne, by ten moment był szczery i serdeczny.

Czego życzyć bliskim?

W przypadku najbliższych osób, które dobrze znamy, można się pokusić o bardziej indywidualne życzenia. Jeśli wiesz, że siostra uwielbia podróżować, poza standardowymi życzeniami zdrowia i szczęścia, złóż jej życzenia wymarzonych podróży i szczęśliwych powrotów do domu. Jeśli wiesz, że ktoś z rodziny ma problemy w pracy, życz mu, by udało się pokonać te trudności w nowym roku.

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest też złożenie życzeń w takiej postaci: "życzę ci, żeby spełniły się twoje największe potrzeby, żeby życie ułożyło się po twojej myśli i żeby udało się rozwiązać najtrudniejsze sprawy".

Uważać trzeba jednak z intymnymi życzeniami, nawet jeśli wiesz, że ktoś bardzo o czymś marzy. Jeśli to dla niego tak ważna kwestia, tego typu życzenia mogą wywołać zbyt silne emocje i płacz, a to może nie być komfortowa sytuacja przy wigilijnym stole - zarówno dla niego, jak i pozostałych osób.

Jakich życzeń nie składać przy dzieleniu się opłatkiem?

Unikać trzeba życzeń, które mogą zranić drugą osobę, nawet jeśli nasze intencje są dobre. Nie powinno się więc życzyć "znalezienia męża/żony", "dziecka", "zajścia w ciążę", "usamodzielnienia się", "ułożenia sobie życia", "dorośnięcia" czy "lepszego panowania nad emocjami". Wszystkie te frazy tak naprawdę pokazują nasze pragnienia, a przy okazji naszą definicję deficytów i braków osoby, której składamy życzenia. Tego typu słowa mogą obniżać poczucie własnej wartości i przede wszystkim sprawiać przykrość.

