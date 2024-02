Spis treści: 01 Oferują miliony za niewielki wysiłek bez wychodzenia z domu

02 Elastyczne godziny pracy, czyli pracuj, gdy tylko dusza zapragnie

03 Kolorowe ogłoszenia bez konkretów

W internecie pojawia się wiele ogłoszeń o pracę, gdzie oferowane jest bardzo wysokie wynagrodzenie za wykonywanie minimalnych obowiązków. W takich ofertach często pojawiają się takie zwroty jak:

„zarabiaj 8 tys. miesięcznie bez wychodzenia z domu”,

„gwarantowane 7-10 tys. zł”,

„zarabiaj nawet 1 tys. zł dziennie”,

„bez wkładu własnego, gwarantowany zarobek”,

„wypłaty nawet codziennie”.

W takie ogłoszeniach nie znajdziemy konkretnych informacji oraz zakresu obowiązków. Sygnałem ostrzegawczym będą takie hasła jak: testowanie produktów, czy aplikacji, reklama w internecie i wiele innych. Mogą pojawić się także wzmianki, że doświadczenie nie jest wymagane od kandydata. Jeżeli stanowisko nie jest opisane w jasny sposób, a dane na temat firmy są „ukryte”, to można się spodziewać, że nie jest to rzetelna oferta pracy.

Zdjęcie Na co uważać w ogłoszeniach o pracę, aby się nie nabrać na mydlące oczy triki? / 123RF/PICSEL

Warto zwrócić także uwagę, czy w ogłoszeniu jest podana informacja na temat wynagrodzenia. Niektórzy pracodawcy decydują się go nie ujawniać. To kolejny sygnał ostrzegawczy, po którym można spodziewać się, że płace w danej firmie są nierówne lub oferta dotyczy minimalnej stawki.

W ogłoszeniach o pracę mogą pojawić się również widełki wynagrodzenia, które są bardzo skrajne np. od 4 tys. do 8 tys. W takich sytuacjach najczęściej oferowana jest pierwsza stawka, a ta druga ma wyłącznie zachęcić odbiorców do przesyłania swoich CV. Istotne jest także sprawdzanie, czy podana kwota jest stawką brutto lub netto, oraz na jaką umowę obowiązuje. Pracodawcy coraz częściej wyższe kwoty podają wyłącznie w stosunku do umowy B2B, natomiast niższą do UoP lub UZ.

Zdjęcie Pracodawcy próbują mydlić oczy kandydatom nierealnymi dochodami / Getty Images

Modelki-seniorki nie zwalniają tempa. Ani myślą o emeryturze W ogłoszeniach, zwłaszcza dla studentów mogą pojawić się wzmianki na temat elastycznych godzin pracy. Rekruterzy twierdzą, że pracownik może sobie dostosowywać grafik do własnych potrzeb. W praktyce okazuje się to jednak tematem sporu. Zaczynają pojawiać się problemy z dopasowaniem godzin, a pracodawca prosi, aby przychodzić w wolne dni lub zostawać po godzinach.

Szczególnym sygnałem ostrzegawczym w tego typu ofertach jest wzmianka o „dyspozycyjności”, którą potem szefostwo wykorzystuje na swoją korzyść. Decydując się na rekrutację, warto jasno ustalić, jaki jest zakres godzin lub dni do przepracowania, aby potem się nie rozczarować.

Ostrożność warto zachować, czytając ogłoszenia o pracę, które nie zawierają zbyt wielu precyzyjnych informacji dotyczących stanowiska. Kandydat zapoznający się z ogłoszeniem powinien wiedzieć, czego mógłby spodziewać się w pracy. Rzetelnym pracodawcom powinno na tym zależeć, aby ograniczyć liczbę przychodzących zgłoszeń do odrzucenia.

Takie oferty będą pisane w sposób kolorowy i będą skupione wyłącznie na atrakcyjnych aspektach pracy, z pominięciem obowiązków. Takie działania mają na celu zaimponować potencjalnym kandydatom. Najczęściej można spotkać się z opisem, że praca jest w młodym i dynamicznym zespole, a w biurze panuje przyjazna atmosfera. Pracodawcy próbują przekonać w ten sposób internautów, że praca może być ich drugim „domem”, a więcej informacji mogą uzyskać na „priv”.

Zdjęcie Niektóre oferty mogą okazać się próbą wyłudzenia pieniędzy / Getty Images

