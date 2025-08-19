Kto otrzyma 14. emeryturę pod koniec sierpnia?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał komunikat, w którym poinformował, że tzw. czternastka trafi do uprawnionych razem z emeryturami i rentami przysługującymi za wrzesień.

"Zaplanowaliśmy kilka terminów wypłat. Jednym z nich jest 1. dzień miesiąca. Emeryci i renciści z takim terminem płatności dostaną więc czternastkę jak zwykle odpowiednio wcześniej, bo środki na pocztę i do banków wyjdą z ZUS jeszcze w sierpniu" - czytamy w komunikacie.

Ponadto ZUS przypomina, że czternasta emerytura wypłacana jest z urzędu, w związku z tym nie trzeba składać specjalnych wniosków o takie świadczenie.

Ile w tym roku wyniesie czternasta emerytura?

Pełna, czternasta emerytura wyniesie 1878,91 złotych brutto, czyli dokładnie tyle, co obecna minimalna emerytura. Mogą na nią liczyć osoby, których świadczenie podstawowe, np. emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Z kolei seniorzy pobierający świadczenia powyżej 2900 zł i nie więcej niż 4728,91 zł brutto, otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

"Na przykład do emerytury w kwocie 3500 zł brutto będzie przysługiwać czternastka zmniejszona o 600 zł, czyli do wypłaty zostanie 1278,91 zł brutto. Nie przyznamy świadczenia, jeśli kwota czternastej emerytury okaże się niższa niż 50 zł brutto. Właśnie dlatego czternastki nie otrzymają osoby, które mają emeryturę czy rentę wyższą niż 4728,91 zł brutto" - informuje ZUS.

Warto pamiętać, że z czternastej emerytury pobierana jest składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy. W związku z tym wysokość tego świadczenia na rękę nie będzie jednakowa z powodu różnic w zaliczce na podatek. "Na przykład dla osoby, która pobiera emeryturę w kwocie minimalnej (1878,91 zł brutto), dodatkowe świadczenie na rękę wyniesie 1558,81 zł" - wyjaśnia ZUS.

Czternasta emerytura to świadczenie, które jest wolne od potrąceń, np. zajęć komorniczych.

