Czy czajnik elektryczny jest już zbędny? Nadchodzi nowe rozwiązanie

Paulina Szymczak

Czajnik elektryczny to niekwestionowany król polskich kuchni. Używamy go kilka, a nawet kilkanaście razy dziennie, często nie zastanawiając się nad jego wadami. A co, jeśli istnieje rozwiązanie, które jest szybsze, oszczędniejsze i wcale nie zajmuje miejsca na blacie? Poznaj baterię z funkcją wrzątku - gadżet, który szturmem zdobywa nowoczesne kuchnie i rzuca wyzwanie tradycyjnemu czajnikowi.

Kobieta w zielonym swetrze nalewa wodę z elektrycznego czajnika do kubka stojącego na kuchennym blacie, w tle widoczne słoik z suszonymi owocami i pojemnik z białym proszkiem, ściana wyłożona białymi sześciokątnymi płytkami.
Co zamiast czajnika elektrycznego?freepik.commateriał zewnętrzny

Spis treści:

  1. Codzienność z czajnikiem: wygoda z ukrytymi kosztami
  2. Wrzątek prosto z kranu: jak to działa?
  3. Koszty i oszczędności: czy to się opłaca?
  4. Bezpieczeństwo i funkcje dodatkowe
  5. Gadżet czy realna zmiana?

Codzienność z czajnikiem: wygoda z ukrytymi kosztami

Czajnik elektryczny, choć wszechobecny, ma swoje mankamenty. Przede wszystkim zajmuje cenną przestrzeń na blacie kuchennym, który w wielu mieszkaniach jest na wagę złota. Do tego dochodzi kwestia czasu - na zagotowanie wody trzeba poczekać.

Rzadko kiedy gotujemy dokładnie tyle wody, ile potrzebujemy, co prowadzi do jej marnowania i niepotrzebnego zużycia energii elektrycznej. Nadwyżka często ląduje w zlewie lub zostaje w urządzeniu do następnego użycia. Nie można też zapomnieć o kamieniu, który osadza się wewnątrz, oraz o fakcie, że tańsze modele, zwłaszcza te wykonane z niskiej jakości plastiku, mogą wpływać na smak wody.

    Wrzątek prosto z kranu: jak to działa?

    Bateria z funkcją wrzątku to odpowiedź na te problemy. Z pozoru wygląda jak zwykły kran, ale kryje w sobie technologię, która realnie zmienia codzienne czynności. Pod zlewem montowany jest niewielki, dobrze izolowany zbiornik, który podgrzewa wodę i utrzymuje ją w temperaturze bliskiej 100°C.

    Po przekręceniu specjalnego, zabezpieczonego pokrętła z kranu natychmiast płynie wrzątek. Bez czekania i bez dodatkowych urządzeń na blacie. Chcesz zalać herbatę, przyspieszyć gotowanie makaronu, zblanszować warzywa czy wyparzyć dziecięcą butelkę? Wrzątek masz od ręki.

    Koszty i oszczędności: czy to się opłaca?

    To pierwsze pytanie, które zwykle się pojawia. Koszt zakupu baterii z funkcją wrzątku jest wyższy niż cena standardowego czajnika. Jednak w dłuższej perspektywie może to być rozsądna inwestycja.

    Dzięki dobrej izolacji zbiornika zużycie energii potrzebnej do podtrzymania temperatury jest niewielkie. Przy częstym użytkowaniu, dzienne zużycie prądu może być niższe, niż w przypadku wielokrotnego gotowania wody w czajniku. Do tego dochodzi oszczędność wody - nalewasz dokładnie tyle, ile potrzebujesz. To rozwiązanie bardziej ekonomiczne i przyjaźniejsze dla środowiska.

    Czajnik elektryczny oraz biały imbryk stoją na kuchennym blacie obok ściereczki, na tle jasnych płytek i kontaktu elektrycznego. W tle widoczny biały kubek oraz deska do krojenia.
    Czy warto zrezygnować z czajnika elektrycznego?123RF/Picsel, 123RF/Picsel123RF/PICSEL

    Bezpieczeństwo i funkcje dodatkowe

    Nowoczesne baterie tego typu stawiają także na bezpieczeństwo. Stosowane są blokady chroniące przed przypadkowym uruchomieniem wrzątku przez dzieci. Wylewki są izolowane, co zmniejsza ryzyko oparzenia.

    Wiele systemów oferuje dodatkowe funkcje: schłodzoną wodę filtrowaną, a nawet wodę gazowaną z jednego kranu. W praktyce bateria z wrzątkiem może stać się centrum zarządzania wodą w kuchni. Ogranicza potrzebę kupowania wody butelkowanej i pozwala zrezygnować nie tylko z czajnika, ale też z kilku innych urządzeń.

    Gadżet czy realna zmiana?

    Czy to koniec ery czajnika? Niekoniecznie w każdej kuchni. Dla wielu osób tradycyjny czajnik wciąż będzie tańszym i wystarczającym rozwiązaniem. Jednak w nowoczesnych, dobrze zaplanowanych przestrzeniach bateria z funkcją wrzątku przestaje być gadżetem. Coraz częściej staje się standardem, który po prostu ułatwia codzienne życie.

