Domowe zapasy "na wszelki wypadek". Jak zamieniamy się w chomika?

Z trudem otwierasz szufladę, która wypełniona jest do granic możliwości. Wciąż testujesz pojemność szafy - z jednej strony zawsze znajdzie się w niej wolny skrawek miejsca, z drugiej co chwilę coś z niej wypada. Podczas porządków znajdujesz rzeczy, które dawno zostały wyrzucone z pamięci, nadal jednak nie masz serca definitywnie się ich pozbyć z domowej przestrzeni. Skąd bierze się takie podejście?

Zbieranie rzeczy bywa postrzegane jako forma terapii, choć trudno mówić o tym w kategoriach medycznych. Świat jest chaotyczny, więc magazynując przedmioty, zyskujemy poczucie kontroli. Starocie dają złudne poczucie bezpieczeństwa. Nie wiemy, co jutro przyniesie los, ale wiemy, że w domowych zakamarkach znajduje się kabel, który potencjalnie uratuje sytuację. Nawet jeśli od pięciu lat w mieszkaniu nie ma sprzętu, do którego by pasował.

Bardziej prozaiczne wyjaśnienie wiąże się z oszczędnością. Przedmioty, które nie są zepsute, dają nam obietnicę, że podziałają jeszcze przez długi czas. Czasem sami tworzymy plany, w których takie akcesoria grają główną rolę. Magazynujesz kartonowe pudełka, które okażą się nieodzowne przy przeprowadzce, ale od lat mieszkasz w tym samym miejscu i nie zamierzasz zmieniać adresu? Prawdopodobnie nie jesteś osamotniony w tym nawyku.

Siatka pełna innych siatek

- Oczywiście, że zbieram plastikowe reklamówki. Co prawda na zakupy zawsze chodzę z płóciennymi torbami, ale zdarza się, że do sklepu wchodzę przypadkiem i wtedy muszę kupić przy kasie jednorazówkę. Jest nią tylko z nazwy, ponieważ zawsze potem ląduje w szufladzie na zapas. Kiedyś mąż znalazł moją kolekcję i stanowczo oświadczył, że wywala do śmieci. Nie muszę chyba mówić, że rzuciłam się w obronie siatkowego zawiniątka jak lwica. Mąż nazwał mnie zbieraczem, a ja wypomniałam mu, że za kilka dni sam zapyta, czy mamy jakąś siatkę, bo jedzie w delegację i musi spakować do walizki dodatkową parę butów. Nic lepiej nie ochroni reszty rzeczy przed zabrudzeniem niż poczciwa foliówka - opowiada 40-letnia Anna z Krakowa.

Siatka wypełniona innymi siatkami dziś stała się już niemalże zjawiskiem kulturowym, często utożsamianym z pokoleniami millenialsów i starszych. Trzeba jednak przyznać, że ma pewien pozytywny wymiar. Jeśli już musimy korzystać z plastikowych reklamówek, to chyba warto dać im więcej niż jedno życie, zamiast od razu wyrzucać na śmietnik?

Stare ładowarki i kable, czyli elektroniczne skamieliny

- To prawda, że mam trochę starych ładowarek w domu, ale nie łudzę się, że jeszcze się przydadzą. Cały czas sobie obiecuję, że w końcu wybiorę się do punktu zbiórki takich odpadów, ale ciągle brakuje czasu. Do kabli faktycznie mam słabość, bo one naprawdę mogą się przydać i nie ma się z czego śmiać. Raz jednak zdarzyło się, że już chciałem kupować kolejny, ale narzeczona zmusiła mnie do przejrzenia dwóch pudeł i jednej szafki, mówiąc, że nie wierzy, że w tym bałaganie takiego nie mamy. Co mogę powiedzieć? Miała rację, obyło się bez kolejnych zakupów - szczerze wyznaje 37-letni Michał z Chorzowa.

Gąszcz kabli to częsty widok w domach victorass88 123RF/PICSEL

Kolekcja kabli i starej elektroniki to kolejny powód do żartów, który przewija się zarówno w rozmowach ze znajomymi, jak i pojawia się już w komediowych występach. Nikt nie wie, do czego dokładnie służy dany kabel, ale wszyscy wiedzą, że nie wolno go wyrzucać. W ten sposób schowki, szafki i szuflady zamieniają się w domowe muzeum technologii.

Żywieniowe zapasy chomików

- Pod kątem jedzenia żyję w dwóch trybach. Co jakiś czas stwierdzam, że czas zdrowo się odżywiać i gotować w domu. Potem na wszystko brakuje czasu i zaczynam stołować się na mieście, w biurowej stołówce albo zamawiam jedzenie z dowozem. Potem koszula się nie dopina, ale portfel chudnie, więc wracam do domowego gotowania. W trakcie tego zrywu jestem w stanie kupić naprawdę dużo produktów do długiego przechowywania. Makaron, ryż, pomidory w puszce i tego typu rzeczy. Wszystko z myślą, że jak będą pod ręką, to samo gotowanie pójdzie jak z płatka. Potem o połowie rzeczy zapominam. Przekładam na tył szafki, żeby zrobić miejsce na inne rzeczy. Czy muszę mówić, że potem mam w domu puszkę tuńczyka, którą należało spożyć dwa lata temu? - mówi 38-letni Adam z Katowic.

Zbyt duże zapasy produktów spożywczych bywają problematyczne 123RF/PICSEL

Do magazynowania produktów spożywczych często nakłaniają nas kuszące promocje. Dwa w cenie jednego, oferta dostępna tylko przez kilka dni. Kasza, makaron, fasola, słoiki wypełnione marynatami lądują w naszych koszykach, po przecież prędko się nie zepsują. Problem w tym, że łatwo popaść w przesadę, a można zaryzykować stwierdzenie, że większość z nas raczej nie przygotowuje się do wielotygodniowego obozu survivalowego.

