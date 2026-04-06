Seniorzy w komunikacji miejskiej. Dlaczego powinni unikać godzin szczytu?

Komunikacja miejska to ogromne ułatwienie w przemieszczaniu się nie tylko dla tych osób, które nie posiadają prawa jazdy, ale również tych podirytowanych ciągłym staniem w korkach, a dodatkowo chcących zatroszczyć się o środowisko. Poruszanie się dzisiejszymi, nowoczesnymi autobusami czy tramwajami, w przeciwieństwie do większości samochodów nie generuje spalin, a podróż nierzadko bywa szybka i bardziej komfortowa - o ile są wolne miejsca do siedzenia. W przypadku "godzin szczytu" lub okresów przedświątecznych, pojazdy komunikacji miejskiej bywają zatłoczone. Podróżują nimi bowiem zarówno uczniowie, studenci, osoby dojeżdżające do pracy, matki z dziećmi w wózkach, ale również seniorzy, którzy w większości przypadków nie są w stanie przemieszczać się w inny sposób, z uwagi na ograniczoną sprawność ruchową. Mimo iż według oficjalnych zaleceń, powinni oni unikać godzin, w których autobusy czy tramwaje "pękają w szwach", nierzadko zdarza się, że wchodzą do pełnych pojazdów i nerwowo szukają wolnych foteli, niekiedy wręcz wymuszając ustąpienia miejsca. Co w takiej sytuacji powinna zrobić zdrowa, sprawna osoby i jakie w Polsce obowiązują przepisy dotyczące poruszania się komunikacją miejską przez seniorów?

Czy muszę ustąpić miejsca w tramwaju osobie starszej?

W środkach transportu publicznego są zazwyczaj specjalnie oznakowane miejsce, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, o ograniczonej sprawności ruchowej, ale także dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży. W przypadku, gdy komunikacją miejską nie podróżuje żadna z wymienionych osób, miejsca te można zająć, jednak należy je bezzwłocznie zwolnić, jeśli na przystanku do pojazdu wejdzie uprzywilejowana osoba. Mówią o tym przepisy zawarte w regulaminach przewozu pasażerów miejskich spółek komunikacyjnych. Niekiedy jednak zdarza się, że wszystkie oznakowane miejsca są zajęte przez osoby starsze, a do pojazdu wchodzi kobieta w ciąży czy matka z dzieckiem. Należy mieć wówczas na uwadze, że w takiej sytuacji pierwszeństwa nie mają seniorzy, co wynika ze względów na bezpieczeństwo maluchów czy kobiet ciężarnych. W sytuacji, gdy do pojazdu wchodzą osoby starsze, a wszystkie - zarówno te uprzywilejowanie jak i pozostałe siedzenia są zajęte przez innych podróżujących, ustąpienie miejsca seniorowi czy seniorce to wówczas kwestia kultury osobistej i dobrego wychowania. W przypadku, gdy wsiadający do pojazdu pasażer w podeszłym wieku ma problemy z ustaniem, a do tego źle się czuje, należy wówczas bezwzględnie ustąpić mu miejsca. Niekiedy, w skrajnych przypadkach, z siedzenia powinny zrezygnować nawet inni seniorzy, którzy czują się na siłach, aby stać.

Należy mieć na uwadze, że przepisy dotyczące pierwszeństwa w środkach transportu publicznego mogą nieznacznie różnić się w zależności od miasta. Z reguły jednak mówią one, że wolne miejsca w autobusach, tramwajach czy metrze przysługują osobom uprzywilejowanym w następującej kolejności:

osobom z dzieckiem na ręku i kobietom w ciąży

osobom niepełnosprawnym i z ograniczoną możliwością poruszania się

osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich oraz wózkach dziecięcych

osobom starszym, które przekroczyły 60 rok życia

