Seks w ciąży to grzech? Te słowa wywołały kontrowersje

"Wielu ludzi nie wie o tym, że współżycie w czasie ciąży jest grzechem" - stwierdziła na jednym z nagrań katolicka influencerka, występująca w sieci pod nazwą Najjjka.

"Ja już kiedyś powoływałam się na swojego znajomego księdza, który opowiadał mi, jak ważna jest czystość, którą zachowuje małżeństwo w trakcie ciąży. Tutaj chodzi o duszę dziecka. Że mamy duszy dziecka nie narażać na grzech związany z nieczystością" - powiedziała na wideo opublikowanym na Instagramie.

Kobieta już kilkukrotnie budziła swoimi słowami kontrowersje. Tym razem do jej tezy na temat seksu w ciąży odniósł się popularny ksiądz.

Reklama

Zobacz również: Projektant szczerze o "modzie" kościelnej. "Rażą mnie kiepskiej jakości tkaniny i plastikowe wazony"

Ks. Sebastian Picur o seksie w ciąży. "Są otwarci na nowe życie"

Ksiądz Sebastian Picur zyskał szeroką popularność za sprawą publikowanych przez siebie na TikToku wideo. Młody duchowny nie boi się bowiem kontrowersyjnych pytań, z chęcią odpowiadając na wszelkie wątpliwości internautów - począwszy od aborcji, przez śmierć dziecka, aż po zakładanie rodziny bez ślubu.

Tym razem duchowny skomentował kontrowersyjne słowa katolickiej influencerki. "Droga Natalio, nie wiem do kogo kierujesz ten filmik. Jeśli do małżonków sakramentalnych, to zaznaczam, że współżycie w czasie ciąży małżonków sakramentalnych nie jest grzechem. Bo zaznaczam, że oni nie wykluczają życia, a ciąża wskazuje na to, że są otwarci na przyjęcie nowego życia, są otwarci na nowe życie. Domyślam się, że bez sensu jest, by w czasie ciąży stosowali antykoncepcję, bo po co, skoro są otwarci na życie" - powiedział w swoim nagraniu ks. Sebastian Picur.

TikTok

Zobacz również: Papież Franciszek dał kobietom prawo głosu. Będą mogły głosować z biskupami

Jezuici komentują: "Najlepszy użytek z ciała w służbie miłości"

W ten sam sposób do sprawy odnoszą się jezuici, którzy na podobne pytanie odpowiedzieli na stronie jezuici.pl. "Seks w małżeństwie jest chyba najlepszym użytkiem z ciała w służbie miłości. Raczej można by pytać czy na dziecko spływa błogosławieństwo szczęścia kochających się rodziców. [O zbezczeszczeniu można by mówić, jeżeli seks byłby brutalnie wymuszony. Ale to także nie dotykałoby dziecka.]" - czytamy. Jezuici dodają, że "seks w małżeństwie bez antykoncepcji jest czymś nam danym, jest czymś pięknym"

"Nie ma szczególnej nauki Kościoła w sprawie seksu w ciąży. Obowiązują ogólne zasady wrażliwości na drugą (i trzecią) osobę. Poza tym trzeba się tu słuchać raczej lekarza - ginekologa, niż księdza (chyba, że lekarz jest proaborcyjny)" - piszą.

Zobacz również: Polski katolik szuka nowości. Na czym polega zjawisko „churchingu”?