Czy w gąszczu kresek dojrzysz Jezusa? Podobno tylko 1 proc. z nas widzi go od razu

Iluzja optyczna opiera się na związku między naszymi oczami a mózgiem. To, że niektórzy ludzie zauważają obraz w takiej iluzji szybciej niż inni, to efekt "oszukiwania" mózgu i korzystania ze "skrótów".

Kiedy na coś patrzysz, tym, co naprawdę widzisz, jest światło, które się od tego odbiło. To światło "weszło" do twojego oka, a ono przekształciło to światło w impulsy elektryczne, które z kolei twój mózg przekształca w ostateczny obraz. Ten proces trwa około jednej dziesiątej sekundy.

Złudzenia optyczne są również częścią badań psychoanalitycznych, ponieważ rzucają trochę światła na twój iloraz inteligencji (IQ). Zdrowy ludzki mózg może patrzeć na rzeczy lub obrazy na różne sposoby, tworząc tym samym percepcję odpowiednią do sposobu patrzenia.

Jak to jest u ciebie? Udało się zobaczyć Go od razu? Jeśli nie, pomóc może zamknięcie oczu i ponowienie próby. Jeśli i to nie pomoże, to odsunięcie się od ekranu powinno już dać pożądany efekt.

Sprawdź też inną iluzję optyczną z Jezusem. W tej chodzi i patrzenie przez 30 sekund patrzeć w serduszka pośrodku grafiki. Bez mrugania! Po tym czasie odwrócić wzrok i szybko zamrugać. Co ukaże się naszym oczom? Sprawdź.

Zdjęcie Popatrz przez 30 sekund na serduszka pośrodku grafiki / materiały prasowe