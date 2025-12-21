Spis treści: Czy w Wigilię trzeba iść do kościoła? Pasterka - obowiązek czy wybór? Czy w drugie święto trzeba być na mszy?

Czy w Wigilię trzeba iść do kościoła?

W liturgii Kościoła katolickiego 24 grudnia, czyli Wigilia Bożego Narodzenia, nie jest świętem nakazanym. Oznacza to, że z punktu widzenia prawa kanonicznego nie ma obowiązku uczestniczenia we mszy świętej tego dnia. To czas przygotowania do narodzin Chrystusa, którego obchody skupiają się na wieczerzy i rodzinnych tradycjach, a nie na obowiązku liturgicznym.

W praktyce wielu katolików odwiedza kościół w Wigilię. Tego dnia w świątyniach odbywają się ostatnie roraty, zamykające czas adwentu. Jednak udział w takich nabożeństwach nie jest zobowiązaniem prawnym Kościoła. Wigilię trzeba iść do kościoła tylko wtedy, gdy wypada ona w niedzielę. Udział w niedzielnej mszy świętej jest obowiązkiem każdego katolika, a jego zaniechanie jest grzechem.

Pasterka - obowiązek czy wybór?

Pasterka tradycyjnie rozpoczyna się o północy lub później i jest jednym z najważniejszych momentów liturgicznych w roku każdego katolika. Ponieważ zaczyna się o północy, czyli w pierwszej godzinie pierwszego dnia świąt, biorąc w niej udział, spełniamy obowiązek uczestnictwa we mszy świętej. Pasterka nie jest obowiązkowa, ale wierni na niej obecni nie muszą już iść do kościoła w ciągu dnia.

A co, jeśli mimo udziału w Pasterce chcemy iść do kościoła również w dzień? Kościół tego nie zakazuje. Można nawet przyjąć po raz drugi komunię, pod warunkiem wzięcia udziału w całej mszy. Nie należy jednak przyjmować sakramenty trzykrotnie w ciągu dnia.

Czy w drugie święto trzeba być na mszy?

Drugi dzień świąt, czyli 26 grudnia w Kościele katolickim nie jest świętem nakazanym, co oznacza, że formalnie nie ma obowiązku uczestniczenia w mszy świętej. Z punktu widzenia prawa kanonicznego wierny nie popełnia więc grzechu, jeśli tego dnia nie pójdzie do kościoła. Nazwa "drugi dzień świąt" przyjęła się zwyczajowo, w Kościele Katolickim wspominamy tego dnia św. Szczepana, męczennika.

Polsce biskupi zachęcają jednak do udziału we mszy 26 grudnia. Ta tradycja bardzo silnie zakorzeniła się naszym kraju i bywa traktowana jako naturalne przedłużenie obchodów Bożego Narodzenia. Zaniechanie udziału we mszy tego dnia nie jest więc grzechem. Jeśli jednak dzień św. Szczepana wypada w niedzielę, trzeba iść do kościoła.

