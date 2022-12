Czym jest kopiowanie uszu? Zabieg, który był wymysłem człowieka

Spiczaste i stojące uszy dobermanów, pitbulli, czy bokserów to jeszcze znak rozpoznawczy tych ras. Ale coraz częściej można zobaczyć te rasy na polskich ulicach z uroczymi, oklapniętymi uszami.

Uszy tych ras psów nigdy nie stały same z siebie i nigdy nie były spiczaste. Te, które częściej możemy zaobserwować u dobermanów czy bokserów w formie opadniętej są ich naturalnym kształtem.

Za ich ówczesny spiczasty kształt odpowiadał zabieg, któremu psy były poddawane. Mowa tu o kopiowaniu uszu.

Zabieg ten niegdyś był wykonywany w odległej przeszłości u psów myśliwskich, które były narażone na utratę długich uszu podczas walki z lisem, dzikiem lub w czasie pogoni.

Jednak z czasem, gdy psy zaczęto wykorzystywać do nielegalnych celów, jak walki psów, uszy obcinano, by psy ich nie straciły na ringu. Nielegalne walki to jednak drugi powód kopiowania uszu u psów w obecnych czasach. Za pierwszy można uznać... estetykę i to nie tę psią, a ludzką.

Właściciele i hodowcy uznali, że niektóre rasy będą lepiej wyglądać z takim kształtem uszu, niż w takim, jakie obdarzyła je natura.

Argumenty zwolenników kopiowania uszu

Kiedy zaczęto zastanawiać się nad etycznością tej operacji, pojawiły się głosy zwolenników kopiowania uszu u psów. Wyjaśnieniem miały być względy higieniczne.

Fakt, u ras psów z opadającymi, ciężkimi uszami trudniej jest zachować higienę uszu i są one narażone na powstawanie stanów grzybicznych i bakterii bardziej, niż te psy, które kanał słuchowy mają naturalnie odkryty.

Jednak kluczem u psów z opadającymi uszami jest ich regularna pielęgnacja. Gdyby kopiowanie uszu było jedynym rozwiązaniem ograniczenia ryzyka rozwinięcia infekcji, to byłby to zabieg zalecany przez lekarzy weterynarii, a... nie jest.

Zakaz kopiowania uszu w Polsce obowiązuje od dawna

W Polsce od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje zakaz obcinania psom uszu i ogonów z przyczyn innych niż ratowanie życia i zdrowia zwierzęcia. Art.6 ust. 1a Ustawy o ochronie zwierząt mówi, że kopiowanie uszu i obcinanie ogona z przyczyn wyłącznie estetycznych, bez uzasadnienia medycznego, jest przejawem znęcania się nad zwierzętami.

Jednak niestety wciąż można spotkać psy z obciętymi uszami, a zazwyczaj są to praktyki pseudohodowców, którzy nie przejmują się zakazem prawnym.

Jednak należy zaznaczyć, że za złamanie prawa i brak udowodnienia wskazań medycznych do tego zabiegu grozi kara aresztu i grzywna w wysokości do 1000 zł.

Czy kopiowanie uszu boli psa?

Choć zabieg kopiowania uszu powinno wykonywać się w pełnym znieczuleniu, to jednak dyskomfort i ból pooperacyjny jest dla psa jak najbardziej odczuwalny. Taki zabieg wiążę się również z procesem gojenia i ryzykiem komplikacji, a także ze zmianą opatrunków, co jest dla psa również nieprzyjemną sytuacją, w której może odczuwać ból.

Jest to zabieg z wykorzystaniem znieczulenia, czy narkozy, a każda taka operacja jest obciążeniem zarówno fizycznym, jak i psychicznym dla psa. Dlatego, gdy taka procedura nie jest konieczna, czyli nie jest dyktowana walką o zdrowie lub życie zwierzęcia, nie powinna być wykonywana.