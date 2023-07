Senior to popularny termin, którym określa się osoby w podeszłym wieku. Czy polskie prawo uściśla, kiedy się nim zostaje?

Ile lat ma senior?

Termin "senior" to jedynie umowne określenie na osoby w podeszłym wieku. Nie określa on dokładnej granicy wiekowej, która mogłaby świadczyć o statusie danej osoby w społeczeństwie.

W Polsce słowo "senior" najczęściej używane jest do określenia osób objętych przywilejami, udogodnieniami lub zniżkami.

W 2015 roku w życie weszła ustawa o osobach starszych, która definiuje je, jako "osoby, które ukończyły 60. rok życia". Mówi ona także o polityce senioralnej. Jej celem są działania, które mają za zadanie stworzyć warunki godnego i zdrowego starzenia się.

Ilu jest seniorów w Polsce?

Główny Urząd Statystyczny podczas przygotowywania danych na temat stanu i struktury ludności, przyjmuje, że senior to osoba, która skończyła 65 lat. W latach 90. w całej Polsce było ich jedynie 3 887 000. Na przestrzeni ostatnich lat liczba ta wzrosła prawie dwukrotnie. Ostatnie badania z 2021 roku mówią, że jest już ich 7 175 100. Oznacza to, że co piąty Polak ma ponad 65 lat.

Zdjęcie W Polsce z roku na rok "przybywa" osób w wieku senioralnym i zmienia się proporcja między obywatelami w wieku produkcyjnym a starszymi / 123RF/PICSEL

Na jakie zniżki może liczyć polski senior?

W Polsce senior może liczyć na wiele udogodnień. Ma dostęp do specjalnych ulg i benefitów. W wielu przypadkach wystarczy osiągnąć określony wiek, aby móc się nimi cieszyć.

PKP oferuje osobom w podeszłym wieku tańsze przejazdy. Emeryci i renciści dwa razy w roku mogą skorzystać z przejazdów pociągiem dowolnego przewoźnika, których cena będzie objęta 37-procentową zniżką. Natomiast osoby, które ukończyły 60. rok życia mogą skorzystać z "biletu dla seniora". To specjalna oferta, która pozwala na zakup biletu z 30-procentową obniżką.

Zniżki na podróże oferują również przewoźnicy regionalni. Obniżki dla seniorów mogą wynosić od 25 do nawet 50 proc. zależnie od regionu Polski.

Osoby w podeszłym wieku mogą liczyć na zniżki przy kupnie biletów lotniczych. Polskie Linie Lotnicze oferują seniorom po 60. roku życia zakup biletów tańszych o 25 proc.

Zniżki na leki, zajęcia sportowe i edukację dla seniorów

Osoby po 75. roku życia mogą liczyć na bezpłatne leki. Spis dostępnych lekarstw znajduje się w wykazie ministra zdrowia. Aby móc skorzystać z uprawnienia, należy postarać się o receptę, która w polu "kod uprawnień dodatkowych" będzie miała literę S.

Wiele ośrodków organizuje specjalne zajęcia sportowe i edukacyjne dla seniorów. Często można w nich uczestniczyć za darmo lub za niewielką opłatą. Informacji na temat zajęć można szukać na stronach internetowych miejscowych ośrodków sportowo-rekreacyjnych.

Zdjęcie Na naukę nigdy nie jest za późno, tak samo, jak na każdą pozytywną zmianę / 123RF/PICSEL

Zniżki można często spotkać także w ośrodkach kultury. Obniżona cena biletów do kina i teatru zależnie od placówki, obowiązuje seniorów w różnym wieku.

W Polsce od 1975 roku można wziąć udział w programie kształcenia dla seniorów. Uniwersytety Trzeciego Wieku to świetne rozwiązanie dla osób po 50. roku życia, które w dalszym ciągu chcą się kształcić i zdobywać nowe kwalifikacje.

Nie tylko seniorzy na emeryturze mogą cieszyć się benefitami. Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, ale w dalszym ciągu pracują, mogą skorzystać z ulgi podatkowej — zostają zwolnieni z konieczności zapłaty podatku dochodowego.

