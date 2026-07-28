Spis treści: Wiek ma znaczenie. Kiedy seniorzy zyskują prawo do bezpłatnych przejazdów? Młodsi seniorzy mogą liczyć na zniżki. Przyda się legitymacja ZUS Darmowe przejazdy nie dotyczą pociągów. Tu obowiązują inne zasady

Wiek ma znaczenie. Kiedy seniorzy zyskują prawo do bezpłatnych przejazdów?

Zgodnie z ogólnymi zasadami osoby, które ukończyły 70 lat, mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Dotyczy to autobusów, tramwajów oraz metra. Seniorzy nie muszą wyrabiać specjalnych kart ani dodatkowych dokumentów potwierdzających uprawnienia.

Podczas kontroli wystarczy okazać dokument, który pozwala potwierdzić wiek pasażera, najczęściej dowód osobisty. To właśnie data urodzenia znajdująca się w dokumencie jest podstawą do skorzystania z darmowego przejazdu.

Warto jednak pamiętać, że zasady mogą różnić się w zależności od miasta. Samorządy mają możliwość wprowadzania własnych, korzystniejszych rozwiązań dla mieszkańców. W efekcie w niektórych miejscach seniorzy mogą podróżować bezpłatnie wcześniej niż po ukończeniu 70 lat.

Przykładowo:

w Szczecinie darmowa komunikacja miejska przysługuje osobom od 6. roku życia,

w Lublinie bezpłatne przejazdy obowiązują od 65 roku życia,

we Wrocławiu seniorzy mogą korzystać z takiego przywileju również od 65. roku życia.

Przed podróżą warto sprawdzić aktualne zasady obowiązujące w danym mieście, ponieważ wysokość ulg i wiek uprawniający do darmowych przejazdów określają lokalne przepisy.

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Młodsi seniorzy mogą liczyć na zniżki. Przyda się legitymacja ZUS

Osoby, które nie ukończyły jeszcze wieku uprawniającego do bezpłatnych przejazdów, również mogą korzystać z ulg. W wielu przypadkach seniorzy mogą kupić bilety tańsze nawet o połowę.

Dokumentem potwierdzającym status emeryta lub rencisty jest legitymacja wydawana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie standardowo dostępna jest ona w formie cyfrowej w aplikacji mObywatel jako mLegitymacja emeryta-rencisty.

Osoby, które wolą tradycyjną wersję dokumentu, mogą złożyć wniosek o wydanie plastikowej karty w placówce ZUS. Taka opcja wiąże się jednak z opłatą w wysokości 10 zł.

Legitymacja emeryta może być również potrzebna przy korzystaniu ze specjalnych ofert przygotowanych dla seniorów. Przykładem są bilety długookresowe dostępne w niektórych miastach. W Warszawie osoby starsze mogą kupić roczny bilet seniora uprawniający do nielimitowanych przejazdów za 50 zł.

W niektórych polskich miastach seniorzy posiadający legitymację emeryta–rencisty mogą liczyć na darmowe przejazdy komunikacją miejską 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

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Darmowe przejazdy nie dotyczą pociągów. Tu obowiązują inne zasady

Wiele osób może mylnie zakładać, że ulgi obowiązujące w komunikacji miejskiej dotyczą również podróży koleją. Tak jednak nie jest. Darmowe przejazdy dla seniorów w autobusach, tramwajach czy metrze nie obejmują pociągów takich przewoźników jak PKP Intercity, Polregio czy koleje regionalne.

W przypadku kolei obowiązują osobne taryfy ulgowe. Seniorzy mogą zazwyczaj liczyć na zniżki sięgające od 30 do 50 proc., jednak przed podróżą muszą kupić odpowiedni bilet.

Podróż bez ważnego biletu kolejowego może zakończyć się opłatą dodatkową. Dlatego przed wejściem do pociągu warto sprawdzić, jaka ulga przysługuje w danym przypadku, a w razie wątpliwości skonsultować się z kasjerem lub konduktorem.

Dzięki znajomości przepisów seniorzy mogą znacząco ograniczyć koszty codziennych przejazdów. Warto jednak pamiętać, że zasady zależą zarówno od wieku pasażera, jak i miejsca podróży.

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