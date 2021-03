Dawid Polak, biotechnolog, zdobył w mediach społecznościowych zaskakującą popularność. Dziś jego posty stają się viralami, a gwiazdy z chęcią cytują jego słowa. Na swoim profilu biotech.geek porusza tematy związane z koronawirusem oraz szczepieniami i stara się oswajać ludzi z pandemią. W rozmowie z nami wyjaśnia ile jeszcze potrwa pandemia, jak działa szczepionka i dlaczego antyszczepionkowcy życzyli mu śmierci.

Zdjęcie Dawid Polak jest biotechnologiem, który w mediach społecznościowych zdobył popularność dzięki popularyzowaniu nauki /materiał zewnętrzny

Karolina Iwaniuk: Biotechnolog, który stał się influencerem. Można tak o tobie powiedzieć?

Dawid Polak: - Myślę, że poniekąd tak, bo mam pewien wpływ na ludzi, na to co robią, a nawet na zmianę ich złych nawyków. Kiedy mówię o badaniach okresowych, które powinno się wykonywać, czy o szczepionkach lub koronawirusie, widzę, że ludzie naprawdę zmieniają swoje zdanie. Po nagłośnieniu profilaktyki raka piersi, wiele kobiet napisało do mnie, że dzięki wpisom na moim koncie postanowiły wykonać badanie. To niezwykle budujące.

Czy bycie influencerem uważasz za coś pozytywnego?

- Raczej tak, chociaż to słowo ma jakiś pejoratywny wydźwięk. Mowa tu o osobie, która ma wpływ na innych ludzi, a jaki ten wpływ jest to już zależy od nas. Nie da się ukryć, że tych treści edukacyjnych u mnie na profilu w mediach społecznościowych znajdziemy sporo.

Wszedłeś w media społecznościowe ze sporym bagażem doświadczeń, z ogromną wiedzą na temat biotechnologii. Dlaczego wybrałeś akurat tę dziedzinę nauki?

- Wszystko zaczęło się na studiach. Wybrałem biotechnologię, jestem w trakcie doktoratu i ta nauka zawsze przewijała się przez moje życie. Jeżeli chodzi o same media społecznościowe, mój profil początkowo nie był nastawiony na treści naukowe. Mniej więcej rok temu zauważyłem, że potrzebna rzetelna wiedza dotycząca pandemii i wirusów. Tak samo jak prostowanie pseudonaukowych wypowiedzi, które zaczęły zalewać media z prawdziwą nauką.

Twój profil obserwują ponad 24 tysiące osób. Wzrost popularności rozpoczął się w momencie popularyzowania wiedzy na temat pandemii koronawirusa?

- Tak, wraz z wybuchem pandemii i tego, że w trakcie jej trwania zacząłem pokazywać pseudonaukowe bzdury, które wypowiadają osoby sławne, często posiadające autorytet u wielu tysięcy osób. Pamiętam, że jeden z moich wpisów odnośnie wirusa i fałszywych informacji na ten temat udostępniła Karolina Korwin-Piotrowska. To był impuls, który rozpoczął wszystko. W pół roku przybyło mi ponad 10 tysięcy obserwujących.

największy hejt pojawił się wtedy, kiedy udostępniłem post Violi Kołakowskiej o tym, że szczepionki szkodzą czy wywołują autyzm. Przeciwstawiłem się tej opinii. Wówczas dostałem wiadomości z groźbami śmierci.

Na fali popularności miałeś także wymianę poglądów z Violą Kołakowską, która jest zagorzałą przeciwniczką szczepień i neguje istnienie koronawirusa. Co o takiej postawie sądzisz?

- Violetta Kołakowska jest jedną z celebrytek, które chętnie wypowiadają herezje naukowe. Twierdzi, że nie ma żadnej pandemii, a koronawirus jest zwykłą grypą. Podobnie jak Edyta Górniak jest zdania, że w szpitalach leżą statyści, a nie pacjenci, którzy cierpią i umierają. Udostępniłem kilka wypowiedzi Violi z moim własnym komentarzem, ludzie zaczęli to przesyłać dalej.

Ale wówczas także spotkałeś się z hejtem.

- Tak, największy hejt pojawił się wtedy, kiedy udostępniłem post Violi Kołakowskiej o tym, że szczepionki szkodzą czy wywołują autyzm. Przeciwstawiłem się tej opinii. Wówczas dostałem wiadomości z groźbami śmierci. To był moment, w którym nieco się zawahałem i na chwilę wycofałem się z sieci.

Dlaczego wróciłeś?

- Doszedłem do wniosku, że rozpowszechniając naukę nie można się bać takich ludzi. Moje zniknięcie byłoby tylko pożywką dla hejterów, dla osób, które chcą by wszyscy wierzyli w teorie spiskowe. Niedawno dostałem wiadomość od pewnej osoby, że pozwie mnie do sądu, bo narażam ludzi na utratę ich zdrowia. Powiedziała, że broniąc szczepionek i promując wiedzę na temat koronawirusa, narażam ludzi na stratę życia i zdrowia, bo szczepionki są szkodliwe.