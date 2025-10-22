Spis treści: Dodatki do emerytury z ZUS. Długa lista wsparcia Darmowe leki i refundacje dla osób 65+. Co można zyskać? Dopłaty do mieszkania i energii Zniżki i ulgi w codziennym życiu dla seniorów Programy rządowe i lokalne dla seniorów Co seniorzy mają w Polsce za darmo? Jak skorzystać ze świadczeń?

Dodatki do emerytury z ZUS. Długa lista wsparcia

Najważniejszym źródłem wsparcia dla seniorów pozostaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz standardowej emerytury ZUS wypłaca szereg dodatków i świadczeń uzupełniających. Jednym z podstawowych jest dodatek pielęgnacyjny, przyznawany osobom, które ukończyły 75 lat lub są całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji. W 2025 roku jego wysokość wynosi 348,23 zł miesięcznie. Seniorzy powyżej 75. roku życia otrzymują go automatycznie, bez konieczności składania wniosku.

ZUS wypłaca również dwa coroczne świadczenia dodatkowe, czyli trzynastą i czternastą emeryturę. Pierwsza z nich przysługuje wszystkim emerytom i rencistom i jest równa najniższej emeryturze obowiązującej w danym roku. W 2025 roku to 1780,96 zł brutto. Czternasta emerytura ma charakter bardziej socjalny. Pełna kwota przysługuje osobom o dochodzie do określonego progu, powyżej którego świadczenie jest pomniejszane zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Oba dodatki są przyznawane automatycznie.

Seniorzy mogą również korzystać z dodatków specjalnych: kombatanckiego, kompensacyjnego, za tajne nauczanie, dla deportowanych czy ofiar pracy przymusowej. Ich wysokość najczęściej odpowiada dodatkowi pielęgnacyjnemu, a wniosek o ich przyznanie składa się w ZUS.

Kolejnym, szczególnym świadczeniem jest tak zwane świadczenie honorowe dla stulatków. Każda osoba, która ukończyła 100 lat, otrzymuje dożywotnio dodatkowe pieniądze. Jak zauważa Przemysław Terlecki z Interii Biznes, w 2025 roku jest to 6590 zł miesięcznie. Te pieniądze ZUS przyznaje je z urzędu, więc nie trzeba składać wniosku.

Darmowe leki i refundacje dla osób 65+. Co można zyskać?

Jednym z najbardziej realnych udogodnień dla seniorów jest program darmowych leków 65+. Lista darmowych leków i wyrobów medycznych obejmuje obecnie niemal 3700 pozycji refundowanych w całości przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wystarczy, że lekarz wystawi receptę z oznaczeniem "S", czyli senior. Program obejmuje osoby, które ukończyły 65 lat, niezależnie od dochodu czy rodzaju emerytury.

Seniorzy mogą także korzystać z szerokiej refundacji środków medycznych. Można liczyć na pieluchomajtki, aparaty słuchowe aż po sprzęt ortopedyczny. Odpowiednie wnioski wystawia lekarz, a refundację realizuje apteka lub punkt medyczny mający umowę z NFZ.

Dopłaty do mieszkania i energii

Wielu emerytów ma prawo do dodatku mieszkaniowego lub dodatku energetycznego, przyznawanych przez gminy. Z pomocy tej mogą skorzystać osoby o niskich dochodach, które mają trudności z pokrywaniem kosztów utrzymania mieszkania czy opłat za prąd. Warunki przyznania zależą od lokalnych progów dochodowych oraz powierzchni lokalu. Dodatek mieszkaniowy dla seniorów przysługuje, gdy średni miesięczny dochód osoby ubiegającej się o nie nie przekracza 40% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku gospodarstwa jednoosobowego.

Kolejną formą dopłaty jest ryczałt energetyczny dla kombatantów i osób represjonowanych. Świadczenie to stanowi ekwiwalent dopłaty do kosztów energii elektrycznej, cieplnej lub gazowej i jest wypłacane miesięcznie razem z emeryturą. To miesięczne świadczenie pieniężne od 1 marca 2025 r. wynosi 312,71 zł.

Zniżki i ulgi w codziennym życiu dla seniorów

Seniorzy w Polsce mogą liczyć na wiele ulg, które znacząco obniżają koszty codziennego życia. Osoby, które ukończyły 75 lat, są zwolnione z obowiązku opłacania abonamentu RTV. Z kolei emeryci poniżej tego wieku, jeśli ich świadczenie nie przekracza określonego progu dochodowego, mogą także ubiegać się o zwolnienie z opłaty abonamentu RTV po złożeniu odpowiedniego oświadczenia na poczcie.

Dla osób starszych przygotowano również liczne zniżki w komunikacji publicznej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, emeryci i renciści mają prawo do 37 proc. zniżki na bilety kolejowe i autobusowe w przejazdach krajowych. Co więcej, osoby powyżej 70. roku życia do 50 proc. zniżki. Dodatkowo wiele miast oferuje bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla seniorów po ukończeniu 65 lub 70 lat.

Warto wspomnieć też o uldze podatkowej PIT-0 dla seniorów, która obowiązuje od 2022 roku. Pozwala emerytom, którzy nadal pracują zawodowo, nie płacić podatku dochodowego od przychodów do kwoty 85 528 zł rocznie. Warunek przyznania ulgi jest jednak taki, aby nie pobierać w tym czasie emerytury.

Programy rządowe i lokalne dla seniorów

Również rząd realizuje szereg inicjatyw skierowanych do osób starszych. Wśród nich znajduje się program "Senior+". Ten wspiera tworzenie oraz finansowanie domów i klubów seniora w całym kraju. Dzięki niemu osoby starsze mogą korzystać z zajęć, opieki, rehabilitacji czy wsparcia psychologicznego w pobliżu miejsca zamieszkania.

Samorządy również prowadzą własne programy wsparcia. W większych miastach funkcjonują lokalne karty, takie jak Warszawska Karta Seniora, Krakowska Karta czy Poznańska Złota Karta Seniora. Uprawniają one do zniżek w teatrach, muzeach, ośrodkach sportowych, aptekach czy sklepach. Informacje o lokalnych programach można znaleźć na stronach urzędów miast lub w miejskich centrach informacji senioralnej.

Co seniorzy mają w Polsce za darmo?

Oprócz wspomnianych już leków i komunikacji miejskiej seniorzy mogą korzystać z szeregu usług bezpłatnych lub dofinansowanych. W wielu miastach oferowane są bezpłatne szczepienia przeciw grypie, programy profilaktyki zdrowotnej czy badania przesiewowe.

Osoby samotne i niesamodzielne mogą liczyć na bezpłatną opiekę domową lub pomoc asystenta seniora, realizowaną przez ośrodki pomocy społecznej. W wybranych gminach działają też programy "Złota Rączka dla Seniora". Na przykład w Katowicach, w ramach programu można bezpłatnie naprawić drobne usterki w domu.

Jak skorzystać ze świadczeń?

Większość dodatków i ulg przyznawanych przez ZUS (np. trzynasta i czternasta emerytura, dodatek pielęgnacyjny dla osób po 75. roku życia czy świadczenie honorowe dla stulatków) jest wypłacana automatycznie. W przypadku świadczeń wymagających wniosku, jak na przykład dodatek kombatancki czy energetyczny, dokumenty można złożyć w placówce ZUS, przesłać pocztą lub złożyć online przez platformę PUE ZUS.

Wnioski o dopłaty mieszkaniowe i energetyczne składa się w urzędzie gminy. Natomiast informacje o programach lokalnych dostępne są w urzędach miast lub na stronach internetowych samorządów. I tutaj należy ich szukać.

