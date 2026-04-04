Co powinno trafić do PSZOK?

Od 1 stycznia 2025 r., zgodnie z przepisami UE, wszedł w życie obowiązek selektywnego zbierania odpadów typu: tekstylia, odzież, obuwie. Każda gmina zobowiązana jest ustanowić przynajmniej jeden punkt na swoim terenie, a mowa o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Selektywna zbiórka odpadów tekstyliów i odzieży obejmuje między innymi zużytą odzież, obuwie, pościel, zasłony, ręczniki, obrusy, koce, firany, bieliznę, skarpetki, rękawiczki, czapki, szaliki, portfele, torebki, paski, galanterię skórzaną, plecaki, pluszowe zabawki oraz dywany.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zachęca gminy do podejmowania inicjatyw, które wykraczają poza standardowe działania i tworzą nową jakość w zarządzaniu odpadami komunalnymi - wyjaśnia resort klimatu.

Rozwiązaniami, które sprawdziły się na świecie i wielu miejscach w Polsce są m.in. zbiórka workowa "od drzwi do drzwi" w wyznaczenie dni, w których mieszkańcy mogą wystawić worki z tekstyliami przed domamami czy rozmieszczenie kontenerów na tekstylia w miejscach łatwo dostępnych dla mieszkańców, np. przy szkołach, centrach handlowych, placach miejskich.

Ponadto, jak wyjaśnia resort klimatu, gminy często organizują punkty wymiany używanej odzieży, które promują ponowne użycie i zapobiegają powstawaniu odpadów.

Do PSZOK tylko ze specjalnym paszportem

Władze Gminy Wiązowna w województwie mazowieckim podjęły decyzję o wprowadzeniu specjalnych paszportów, które są niezbędne w celu oddania odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

"Wprowadziliśmy dodatkowe kontrole przed oddaniem śmieci do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Osoby chcące korzystać z PSZOK zobowiązane są do posiadania Paszportu Odpadowego" - czytamy na stronie Urzędu Gminy Wiązowna.

Każde gospodarstwo domowe na terenie gminy, zgłoszone do systemu śmieciowego, musi posiadać wspomniany paszport. "Paszporty są przypisane do indywidualnej deklaracji śmieciowej. Dokument ten oraz dowód wniesienia opłaty za śmieci są od 1 marca niezbędne podczas wizyty w PSZOK-u. Każdy będzie zobowiązany okazać oba dokumenty" - wskazano w komunikacie.

