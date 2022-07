Do szczęścia człowiekowi potrzeba ogrodu i ….biblioteki!

materiały promocyjne partnera

Bez względu na wiek, pochodzenie, status społeczny oraz potrzeby biblioteki zawsze stały otworem dla każdego, będąc miejscami spędzania czasu wolnego. I dziś, w dobie Internetu, drastycznego spadku czytelnictwa, chcemy zachęcić Cię, Drogi Internauto, do powrotu do tej szlachetnej przeszłości, do dania szansy miejscom, które choć tak blisko są dla Ciebie być może niezauważalne.

- Rozwój Małopolan to rozwój Małopolski. Jednym z jego warunków jest wykształcenie i jak najlepsza edukacja mieszkańców regionu. Każda biblioteka publiczna, zarówno miejska jak i gminna, ma ważny udział w tym procesie - wspomaga szkoły i placówki oświatowe, gwarantuje dostęp do różnorodnych źródeł wiedzy i kultury. Stwarza także możliwość indywidualnego, jak i grupowego spędzania wolnego czasu. Fundusze Europejskie sprawiają, że małopolskie biblioteki jeszcze bardziej otwierają się dla lokalnych społeczności. Dlatego modernizacja i budowa nowoczesnych placówek bibliotecznych wpisuje się w naszą politykę regionalną - politykę zrównoważonego terytorialnie rozwoju. Jest inwestycją długofalową. Z jej efektów będą korzystać zarówno obecne, jak i przyszłe pokolenia Małopolan - podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

Fundusze Europejskie dały już tę szansę bibliotekom małopolskim, które, poza dostępem do obszernych księgozbiorów kuszą, m.in. ofertą warsztatów artystycznych, spotkań dyskusyjnych, wystaw czy zajęć dla dzieci.

W czas wakacji, upalny czy deszczowy, korzystajmy z rady Cycerona i oprócz ogrodu odwiedzajmy też biblioteki.

Pociąg do czytania

Niezwykłe miejsce znajdziemy na przykład na mapie Skawiny. Budynek dworca kolejowego służy tu nie tylko do oczekiwania na przyjazd pociągu, ale także umożliwia wypożyczanie książek. To nowoczesna biblioteka i zarazem centrum kultury, w którym można miło spędzić wolny czas i przy kawie spotkać się z przyjaciółmi.

XIX-wieczny dworzec kolejowy w Skawinie lata świetności miał dawno za sobą, z upływem lat niszczał i popadał w ruinę. Dzięki Funduszom Europejskim (ponad 2,4 mln zł) teraz jest siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej, liczącej ponad 40 tys. pozycji księgozbioru, wzorowym przykładem tego, jak zrewitalizować zaniedbany zabytek, połączyć tradycję z nowoczesnością, a z podróżnego zrobić czytelnika.

Dzięki podjazdom i windom z obiektu mogą korzystać też osoby z niepełnosprawnościami. Biblioteka podąża także z biegiem czasu i oferuje innowacyjne formy wypożyczania książek. Seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami mogą je zamówić telefonicznie z dostawą do domu. Natomiast pracujący mają możliwość odbioru bezpłatnej przesyłki z lekturami z dowolnego paczkomatu na terenie gminy. Wygodne są także zwroty - książki, płyty i audiobooki wystarczy wrzucić do specjalnej skrytki.

Działalność placówki nie ogranicza się tylko do udostępniania książek. To także najróżniejsze akcje - konkursy, wystawy, warsztaty, zajęcia dla dzieci podczas ferii i wakacji, spotkania z ciekawymi ludźmi.

W budynku znajduje się również galeria promująca lokalnych artystów, a przy głównym wejściu do książnicy mieści się punkt informacji turystycznej.

Zdjęcie / materiały promocyjne

Lato w skawińskiej bibliotece

W okresie wakacji biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku. Do końca wakacji można w niej bezpłatnie oglądać wystawę "Czas się zatrzymał" autorstwa artystów Królewskiej Grupy Artystycznej przy Stowarzyszeniu Seniorów i Juniorów Królewskiej Wioski Wielkie Drogi tworzących Przystań Floriańską - Skawina. To kolekcja obrazów wykonanych różnorodnymi technikami.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie.

Jedyna taka w Polsce

Kolejną oryginalną bibliotekę znajdziemy w Krakowie. Dzięki unijnej dotacji (14,6 mln zł) budynek zabytkowej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej, w której mieściły się warsztaty artyleryjskie będące częścią kompleksu Twierdzy Kraków, jest od niedawna nowoczesną siedzibą Muzeum Fotografii w Krakowie (MuFo). W zrewitalizowanym obiekcie znajdują się m.in. liczące niemal 28 tys. pozycji zbiory biblioteczne gromadzone od połowy lat 80. XX wieku. To jedyna w Polsce kolekcja poświęcona w całości fotografii (m.in. historii, teorii, technikom i technologiom fotograficznym).

Biblioteka MuFo to nie tylko pomieszczenia dające doskonałe schronienie wyjątkowym książkom i zbiorom, ale także otwarta dla wszystkich chętnych przeszklona czytelnia. Można w niej znaleźć pozycje literatury fachowej oraz wydawnictwa albumowe, prezentujące dorobek znakomitych fotografików, a dzięki wyjątkowej aranżacji przestrzeni również odetchnąć od obowiązków dnia codziennego czy zgiełku miejskiego.

Placówka łączy działalność naukową, edukacyjną, rozrywkową i kulturalną. Jest przyjaznym miejscem dla wszystkich czytelników, zarówno osób zaczynających przygodę z fotografią, jak i profesjonalistów w tej materii. Oprócz otwartej dla wszystkich czytelni, zapewnia miejsce do pracy tym, którzy chcieliby korzystać ze zbiorów rzadkich i specjalnych (sprawozdania i kwestionariusze dwudziestowiecznych krakowskich zakładów fotograficznych, podręczniki do fotografii z różnych epok, fachowe czasopisma, których rozkwit przypadł na dwudziestolecie międzywojenne).

Remont budynku pozwolił na pełną jego dostępność dla osób ze specjalnymi potrzebami. Pochylnie, windy, posadzki bezprogowe są znaczącym ułatwieniem w poruszaniu się po obiekcie. Instytucja dysponuje również pętlą indukcyjną, a materiały filmowe udostępniane podczas zwiedzania są przetłumaczone na Polski Język Migowy. W ten sposób powstało przyjazne miejsce, umożliwiające spędzanie czasu wolnego osobom w różnym wieku i z różnymi potrzebami.

Lato w bibliotece

W okresie letnim biblioteka i czytelnia są czynne od wtorku do piątku. W MuFo można także skorzystać z oferty warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę MuFo Muzeum Fotografii w Krakowie.

Kiedyś było targowisko

Kolejnym z przykładów, jak Fundusze Europejskie zmieniają Małopolskę i pomagają rozwijać lokalną ofertę, są Krzeszowice. Na działce po miejskim placu targowych władze gminy postanowiły zbudować nowoczesną bibliotekę.

Pomysł udało się zrealizować m.in. dzięki unijnej pomocy (ponad 3 mln zł). Nowy budynek Gminnej Biblioteki Publicznej przy ul. Szkolnej jest jednym z najnowocześniejszych w województwie. Na taki obiekt mieszkańcy czekali długie lata. To 3-kondygnacyjny gmach, w którym znajdują się m.in. wypożyczalnia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, czytelnia, sala małego czytelnika i kawiarenka. Ostatnie piętro skrywa salę kinową z widownią na 60 miejsc, w której oprócz projekcji odbywają się m.in. spotkania autorskie, konferencje, gminne uroczystości.

Na wszystkie "mole książkowe" czeka ponad 44-tysieczny księgozbiór. Ale do dyspozycji mieszkańców gminy są także filmy, czytniki e-booków, czytaki dla osób niedowidzących oraz kody Legimi z internetowym dostępem do tysięcy książek. Wybraną lekturę można zamówić osobiście, przez Internet lub telefonicznie. Zwroty także są wygodne, bowiem książkę można oddać już po zamknięciu placówki - wystarczy wrzucić ją do schowka przed budynkiem.

Lato w bibliotece

W okresie wakacji biblioteka jest czynna od wtorku do soboty. W lipcowe weekendy w sali widowiskowej organizowane będą seanse dla dzieci i dorosłych. Do końca sierpnia można także oglądać wystawę pt. Milewscy (rzeźba, fotografia, grafika, malarstwo).

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Miejsko-Gminnej Biblioteki w Krzeszowicach.

Od przedszkola do...

Przy wsparciu środków unijnych (ponad 3,3 mln zł) Biblioteka Publiczna MOKSiR w Chełmku, która dotąd mieściła się w starym i ciasnym obiekcie przy ul. Topolowej, ma wreszcie odpowiedni i przestronny dom. Został nim zrewitalizowany budynek po byłym przedszkolu na ul. Brzozowej, który przez 10 lat stał pusty i niszczał.

Oprócz schronienia dla ponad 21-tysięcznego księgozbioru znalazły się tu biblioteka z czytelnią ogólną, naukową i dla młodzieży. Są sale do zajęć komputerowych i plastycznych, warsztatowych, pracownia multimedialna, świetlica dla dzieci, kawiarnia oraz wewnętrzny plac zabaw.

Nowe przestrzenie służą seniorom, rodzinom z dziećmi oraz wychowankom świetlicy środowiskowej. Teraz mieszkańcy Chełmka oprócz kontaktu z literaturą mogą w bibliotece rozwijać swoje pasje i zainteresowania, spędzać wolny czas.

W efekcie instytucja ciągle rozwija skrzydła, proponując jeszcze szerszą ofertę kulturalno-edukacyjną niż do tej pory. Regularnie organizuje różnorodne zajęcia (biblioteczne, robotyki, animacji) i warsztaty projektowo-literackie, spotkania dyskusyjne oraz plenerowe rozmowy o książkach.

Biblioteka posiada elektroniczny, zintegrowany systemem biblioteczny MAK+, który umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów, ich rezerwację oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej.

Lato w bibliotece

W okresie wakacji biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku. Do końca wakacji można w niej bezpłatnie oglądać mobilną wystawę "Pola widzenia książki - pomosty". Myślą łączącą ekspozycje była chęć odwrócenia procesu ilustrowania. Tym razem to dzieła plastyczne zainspirowały pisarzy do stworzenia tekstów w różnorodnych formach.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Biblioteki Publicznej MOKSiR w Chełmku.

Książka w centrum kultury

Wieliczka słynie z wpisanej na listę UNESCO Kopalni Soli. Ale na kulturalnej mapie gminy pojawił się kolejny istotny punkt. Przy wsparciu funduszy unijnych (5,2 mln zł) w Solnym Mieście powstało pierwsze w gminie Centrum Społeczno-Kulturalne.

Mediateka - Biblioteka Miejska w Wieliczce, bo o niej mowa, to nowoczesna biblioteka oraz sala widowiskowo-kinowa umiejscowione w obszarze dawnego podworca zabytkowego Pałacu Konopków. To strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej, co miało to niebagatelny wpływ na architekturę obiektu, detale i dobór użytych materiałów.

Budynek zaprojektowany został z myślą o zmieniającej się funkcji biblioteki, która z miejsca wypożyczania książek (jej księgozbiór liczy ponad 52 tys. pozycji) przeobraziła się w centrum społeczne, centrum aktywności lokalnej oraz przestrzeń do spędzania wolnego czasu dla wielu pokoleń.

Wielicka książnica daje mieszkańcom możliwość obcowania ze sztuką podczas okazjonalnych wystaw prac lokalnych artystów, a także jest miejscem, gdzie odbywają się warsztaty artystyczne, podróżnicze oraz edukacyjne. Co miesiąc organizowane są w niej także spotkania, podczas których mieszkańcy mogą odświeżyć domowe księgozbiory, wymieniając się książkami.

Z placówki korzystają dzieci już od 5 roku życia. Jest ona dla nich miejscem pierwszego kontaktu z książką, miejscem zabawy i spędzania wolnego czasu z rówieśnikami oraz z rodzicami. Tu odbywają się spotkania po szkole, warsztaty i lekcje biblioteczne w okresie ferii, wakacji czy weekendów.

Instytucja działa także na rzecz seniorów - m.in. "Klub Aktywnego Seniora". W jego ramach organizowane są spotkania i zajęcia pomagające rozwijać pasje i zainteresowania uczestników, zdobywać nowe umiejętności.

Co istotne, placówka dysponuje także książkami cyfrowymi - to propozycja skierowana do osób niedowidzących oraz niewidomych (czytelnik przynosi kartę pamięci SD, na którą nagrywane są wybrane tytuły, a odczytuje je specjalne urządzenie, tzw. Czytak) oraz czasopisma w alfabecie Braille’a.

Mediateka umożliwia również bezpłatne korzystanie z tysięcy publikacji e-booków oraz odsłuchiwania audio- i synchrobooków oferowanych w ramach usługi Legimi.

Lato w bibliotece

W okresie wakacji placówka jest czynna od poniedziałku do piątku. Zaprasza także do Letniej Czytelni, strefy z wygodnymi leżakami, cieniem parasola i smaczną kawą. Można w niej poczytać wypożyczoną w bibliotece książkę lub czasopisma, a przede wszystkim miło spędzić czas.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Mediateki - Biblioteki Miejskiej w Wieliczce.

Złapmy w wakacje bakcyl czytania

Nowoczesne biblioteki to miejsca kultury, spotkań autorskich, integracji, zajęć edukacyjnych, ale też interaktywnych technologii i multimedialnych doświadczeń. To miejsca dostępne dla wszystkich, bez względu na wiek czy zasobność portfela - korzystanie z nich jest bezpłatne. Można w nich wypożyczyć nie tylko drukowane książki, ale także audiobooki czy wydawnictwa dla niedowidzących lub niewidomych. Dlatego już w te wakacje warto do nich skierować swe kroki. Miłość do książek to pasja na całe życie, którą warto pielęgnować.