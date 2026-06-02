Spis treści: Nie ma jednej dotacji remontowej dla każdego seniora PFRON: pieniądze na mieszkanie bez barier Co może zostać dofinansowane? Najpierw wniosek, potem remont Ulga rehabilitacyjna: odliczenie w PIT "Złota Rączka" dla seniora: pomoc w małych naprawach Inne wsparcie trzeba sprawdzić w gminie

Nie ma jednej dotacji remontowej dla każdego seniora

W Polsce nie działa powszechne świadczenie na remont mieszkania wyłącznie z powodu wieku. Sama emerytura nie daje prawa do pieniędzy na malowanie, wymianę podłogi czy nową kuchnię. Wsparcie jest związane z konkretnym celem:

likwidacją barier wynikających z niepełnosprawności,

ulgą podatkową,

lokalną pomocą w drobnych naprawach.

Dla seniora, który ma trudności z chodzeniem lub korzystaniem z łazienki, najważniejsze może być dofinansowanie z PFRON. Osoba z orzeczeniem może też skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Przy mniejszej usterce warto sprawdzić miejską "Złotą Rączkę".

PFRON: pieniądze na mieszkanie bez barier

Największe wsparcie dotyczy likwidacji barier architektonicznych, czyli prac pozwalających osobie z niepełnosprawnością bezpieczniej funkcjonować.

O dofinansowanie może wystąpić senior posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny, jeśli ma trudności w poruszaniu się. Powinien być właścicielem nieruchomości, użytkownikiem wieczystym albo uzyskać zgodę właściciela na prace. Pomocy nie uzyska osoba mająca zaległości wobec PFRON lub taka, której wcześniejszą umowę z funduszem rozwiązano z jej winy w ciągu ostatnich trzech lat.

Wsparcie może wynieść do 95 proc. kosztów, lecz nie więcej niż piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia. W 2026 roku górny pułap może oznaczać około 144,8 tys. zł. Ostateczna suma zależy jednak od kosztorysu, oceny wniosku i budżetu powiatu. Senior musi pokryć minimum 5 proc. kosztów.

Wiele osób po 60. roku życia może mieć bezpieczniejszy dom bez kosztów

Co może zostać dofinansowane?

Najczęściej potrzebna jest adaptacja łazienki. Wysoka wanna, śliska podłoga i brak podparcia zwiększają ryzyko upadku. Zależnie od potrzeb środki mogą objąć zastąpienie wanny prysznicem bez wysokiego progu, montaż siedziska, uchwytów i poręczy, antypoślizgową posadzkę lub dostosowanie toalety.

Możliwe są także likwidacja progów, poszerzenie drzwi, wykonanie podjazdu czy montaż platformy. Każda zmiana musi usuwać konkretną barierę związaną ze stanem zdrowia. PFRON nie sfinansuje generalnego remontu tylko dlatego, że lokal wymaga odświeżenia.

Najpierw wniosek, potem remont

Nie wolno rozpoczynać prac ani kupować wyposażenia objętego wnioskiem przed podpisaniem umowy. PFRON nie zwraca kosztów poniesionych wcześniej.

Senior lub jego bliscy powinni przygotować orzeczenie, opis potrzeb, kosztorys i wymagane dokumenty, a następnie zwrócić się do PCPR, MOPS lub MOPR. Wniosek można też złożyć przez system SOW. Dokumenty są przyjmowane przez cały rok, ale wypłaty trwają tylko do wyczerpania środków w powiecie.

Ulga rehabilitacyjna: odliczenie w PIT

Drugą możliwością jest ulga rehabilitacyjna. Mogą z niej skorzystać osoby z niepełnosprawnością oraz podatnicy utrzymujący taką osobę, jeśli spełniają ustawowe warunki. Sam status emeryta lub rencisty nie wystarcza.

Od dochodu można odliczyć wydatki na adaptację mieszkania odpowiadającą potrzebom wynikającym z niepełnosprawności, np. montaż uchwytów, likwidację progów, antypoślizgową podłogę czy przebudowę łazienki. Wydatki te są nielimitowane, lecz trzeba posiadać dokument zapłaty i zakresu usługi. Nie można odliczyć części kosztów sfinansowanej przez PFRON. Ulga nie jest przelewem na remont - obniża dochód, od którego liczony jest podatek.

"Złota Rączka" dla seniora: pomoc w małych naprawach

W wielu miastach działają lokalne programy "Złota Rączka". Nie wypłacają gotówki, lecz zapewniają bezpłatną pomoc przy drobnych naprawach. Zwykle są kierowane do osób samotnych lub takich, które nie mogą liczyć na pomoc bliskich.

W Krakowie program jest skierowany do osób powyżej 60. roku życia, z pierwszeństwem dla samotnych i osób z niepełnosprawnością. W Katowicach korzystają z niego seniorzy 65+, a wsparcie może obejmować naprawę kranu, spłuczki, zamka, gniazdka czy regulację okien. W Hajnówce program realizowany w 2026 roku obejmuje mieszkańców po 65. roku życia oraz osoby po sześćdziesiątce, którym stan zdrowia uniemożliwia wykonanie drobnej naprawy.

"Złota Rączka" nie zastąpi przebudowy łazienki, malowania ani wymiany instalacji. Zwykle nie obejmuje prac gazowych i zadań wymagających uprawnień. Może jednak usunąć usterkę, która dla seniora staje się codziennym zagrożeniem.

Inne wsparcie trzeba sprawdzić w gminie

Jeśli plan dotyczy wymiany źródła ciepła lub poprawy efektywności energetycznej lokalu w budynku wielorodzinnym, senior może zapytać w gminie o program "Ciepłe Mieszkanie". Nie jest to pomoc wyłącznie dla osób starszych, a jej dostępność zależy od lokalnego naboru.

W przypadku barier związanych z niepełnosprawnością pierwszym adresem jest PCPR albo miejski ośrodek pomocy. Przy drobnych naprawach warto sprawdzić stronę urzędu lub MOPS pod hasłem "Złota Rączka dla seniora". Warunki programu trzeba poznać przed rozpoczęciem prac - wcześniejszy remont może zamknąć drogę do dofinansowania.





