Spis treści: Rynek w liczbach Czego boimy się na rozmowach rekrutacyjnych? Trzy przeszkody, które udają "naturalny porządek rzeczy" Na koniec kilka porad: taktyka w walce z mitem młodości Rozmowa rekrutacyjna: jak rozbrajać stereotypy

Rynek w liczbach

Rośnie znaczenie pracowników z grupy 50+ - nie tylko jako tematu społecznego, ale i czynnika, bez którego gospodarka zaczyna zgrzytać.

W raporcie "Siła wieku - osoby 50+ na rynku pracy", opublikowanym w styczniu 2026 roku mocno wybrzmiewa teza, że zdolność do kontynuowania pracy w dojrzałym wieku zależy bardziej od warunków pracy, organizacji zadań i zdrowia niż od samej metryki, a kluczowe stają się ergonomia, profilaktyka i rozwój kompetencji, w tym cyfrowych.

W całej UE trend jest podobny: zatrudnienie w grupie 55-64 rośnie i - co ciekawe - u kobiet w tej grupie wiekowej mocno przyspieszało w latach 2015-2024.

Czego boimy się na rozmowach rekrutacyjnych?

- Pierwszy raz od dawna szukam pracy na serio - mówi Ewa, która niedawno skończyła 55 lat.

- W poprzedniej firmie byłam "tą, co wszystko ogarnia", ale firma się zwinęła i nagle okazało się, że rynek nie wie, kim ja jestem. Najbardziej męczy mnie cisza po wysłaniu CV. Człowiek zaczyna się zastanawiać, czy to kwestia kompetencji, czy metryki. A ja mam poczucie, że potrafię dowieźć robotę lepiej niż wiele osób młodszych, tylko muszę w ogóle dostać szansę, żeby to pokazać. Teraz uczę się pisać CV inaczej, eksperymentuję. Mam nadzieję, że to przyniesie efekt - dodaje.

- Mam 52 lata i jestem po rozstaniu, więc zmiana pracy to dla mnie część większego porządkowania życia. Najtrudniejsze jest to, że na rozmowach czasem czuję, jakbym musiał udowadniać, że nadążam. Że ogarniam narzędzia, że mam energię, że nie będę "problemem". A ja nie chcę grać w tę grę. Wolę mówić wprost: mam doświadczenie, umiem pracować z ludźmi, potrafię brać odpowiedzialność i nie panikuję przy kryzysie. Tylko trzeba trafić na firmę, która to widzi jako atut - opisuje swoje doświadczenia Robert.

Jak się szuka pracy po 50.? Czy to naprawdę trudne? 123RF/PICSEL

Trzy przeszkody, które udają "naturalny porządek rzeczy"

1) Uprzedzenia (czyli ageizm)

Dyskryminacja ze względu na wiek jest zakazana w prawie unijnym - dyrektywa 2000/78/WE obejmuje wiek wprost. W Polsce podobnie: Kodeks pracy zawiera zakaz dyskryminacji (w tym ze względu na wiek).

To jednak nie znaczy, że problem znika. Badania wprost pokazują, że starsi pracownicy częściej doświadczają subtelnych form dyskryminacji. W Europie Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy Eurofound wprost pisze o roli postaw i praktyk w miejscu pracy: to nie tylko "prawo i emerytury", ale też kultura organizacyjna i jakość pracy.

2) Dłuższy czas powrotu do gry

Jeśli ktoś po 50. straci pracę, statystycznie ma większe ryzyko długotrwałego bezrobocia niż pracownik "w środku kariery". Eurofound podkreśla tę nierówność, a przegląd Komisji pokazuje też, że w UE bezrobotni 50+ częściej wpadają w bezrobocie długoterminowe niż osoby w wieku produkcyjnym.

3) Rekrutacja przez filtry

Wiele firm korzysta z systemów do selekcji CV (ATS). To nie jest zła technologia - zła bywa praktyka: jeśli CV jest opisem biografii, a nie odpowiedzią na ogłoszenie, filtr potrafi uznać je za niepasujące. Po 50. ten błąd boli bardziej.

Na koniec kilka porad: taktyka w walce z mitem młodości

CV w mniejszym stopniu powinno być opowieścią o życiu zawodowym, a raczej dowodem naszej skuteczności.

Najlepsze CV napisane jest w stylu, który rynek rozumie:

Zostaw ostatnie 10-15 lat jako główny horyzont szczegółów, starsze doświadczenia tylko streść. Nie dlatego, by coś ukrywać, tylko dlatego, że rekruter ma ograniczoną uwagę.

Każdy punkt rozpocznij od efektu: "zwiększyłem/am / uporządkowałem/am / skróciłem/am / wdrożyłem/am".

Słowa-klucze z ogłoszenia muszą faktycznie wystąpić w CV (synonimy są piękne literacko, ale ATS bywa bezlitosny).

Pamiętaj też, że LinkedIn to nie jest magiczna różdżka, ale jest sceną, na której widać twoje kompetencje, zanim padnie pierwsze pytanie na rozmowie. Dojrzały kandydat wygrywa tu jednym ruchem: pokazuje stabilność, ale i aktualność swoich kompetencji.

Jak się szuka pracy po 50.? Czy to naprawdę trudne? 123RF/PICSEL

Rozmowa rekrutacyjna: jak rozbrajać stereotypy

Po 50-tce często padają pytania z gatunku "pozornie neutralne":

"Czy dobrze się pan/pani odnajduje w szybkim tempie?"

"Jak z nowymi narzędziami?"

"Czy jest pan/pani elastyczny/a?"

Najlepsza odpowiedź to konkret:

"W ostatnim projekcie… (tu przykład) i to skróciło czas X o Y".

"Pracuję na narzędziach… (tu nazwy)".

"Elastyczność? Tak - w ramach ustaleń. Lubię jasne zasady".

To działa, bo przenosi rozmowę z poziomu "mitów o wieku" na poziom "dowodu kompetencji".

Czy to "naprawdę trudne"? Jest trudniej. Ale też… bardziej przewidywalnie.

Największy trik polega na tym, że po 50-tce częściej widzisz, co jest teatrem, a co treścią. Wiesz, że "dopasowanie" czasem znaczy "szukamy klona zespołu". Wiesz też, że prawdziwe firmy kupują wyniki i odpowiedzialność - a te cechy nie mają daty ważności.

Poznaj sekrety psychologii, które pomagają zrozumieć siebie i innych, poprawić relacje i wykorzystać potencjał umysłu w praktyce. Wejdź na kobieta.interia.pl/psychologia

Zrozum swoje emocje i odkryj, jak wpływają na codzienne wybory Canva Pro INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 161: Aleksandra Karasińska INTERIA.PL