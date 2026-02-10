Dojrzały to ryzyko, a młody to potencjał? Szukanie pracy po 50. to wyzwanie
Rynek pracy lubi opowiadać o sobie bajki. Jedna z ulubionych brzmi tak: "dojrzały kandydat to ryzyko". Druga - równie wygodna - że "młody to potencjał". Po 50. szukanie pracy bywa trudniejsze nie dlatego, że człowiek nagle traci umiejętność myślenia, tylko dlatego, że musi przejść przez system pełen skrótów myślowych, automatycznych filtrów i cichych założeń. To trochę jak wchodzenie do budynku, w którym portierem jest algorytm, a ochroniarzem stereotyp. Da się wejść. Tylko warto znać drzwi, które nie są atrapą.
Spis treści:
- Rynek w liczbach
- Czego boimy się na rozmowach rekrutacyjnych?
- Trzy przeszkody, które udają "naturalny porządek rzeczy"
- Na koniec kilka porad: taktyka w walce z mitem młodości
- Rozmowa rekrutacyjna: jak rozbrajać stereotypy
Rynek w liczbach
Rośnie znaczenie pracowników z grupy 50+ - nie tylko jako tematu społecznego, ale i czynnika, bez którego gospodarka zaczyna zgrzytać.
W raporcie "Siła wieku - osoby 50+ na rynku pracy", opublikowanym w styczniu 2026 roku mocno wybrzmiewa teza, że zdolność do kontynuowania pracy w dojrzałym wieku zależy bardziej od warunków pracy, organizacji zadań i zdrowia niż od samej metryki, a kluczowe stają się ergonomia, profilaktyka i rozwój kompetencji, w tym cyfrowych.
W całej UE trend jest podobny: zatrudnienie w grupie 55-64 rośnie i - co ciekawe - u kobiet w tej grupie wiekowej mocno przyspieszało w latach 2015-2024.
Czego boimy się na rozmowach rekrutacyjnych?
- Pierwszy raz od dawna szukam pracy na serio - mówi Ewa, która niedawno skończyła 55 lat.
- W poprzedniej firmie byłam "tą, co wszystko ogarnia", ale firma się zwinęła i nagle okazało się, że rynek nie wie, kim ja jestem. Najbardziej męczy mnie cisza po wysłaniu CV. Człowiek zaczyna się zastanawiać, czy to kwestia kompetencji, czy metryki. A ja mam poczucie, że potrafię dowieźć robotę lepiej niż wiele osób młodszych, tylko muszę w ogóle dostać szansę, żeby to pokazać. Teraz uczę się pisać CV inaczej, eksperymentuję. Mam nadzieję, że to przyniesie efekt - dodaje.
- Mam 52 lata i jestem po rozstaniu, więc zmiana pracy to dla mnie część większego porządkowania życia. Najtrudniejsze jest to, że na rozmowach czasem czuję, jakbym musiał udowadniać, że nadążam. Że ogarniam narzędzia, że mam energię, że nie będę "problemem". A ja nie chcę grać w tę grę. Wolę mówić wprost: mam doświadczenie, umiem pracować z ludźmi, potrafię brać odpowiedzialność i nie panikuję przy kryzysie. Tylko trzeba trafić na firmę, która to widzi jako atut - opisuje swoje doświadczenia Robert.
Trzy przeszkody, które udają "naturalny porządek rzeczy"
1) Uprzedzenia (czyli ageizm)
Dyskryminacja ze względu na wiek jest zakazana w prawie unijnym - dyrektywa 2000/78/WE obejmuje wiek wprost. W Polsce podobnie: Kodeks pracy zawiera zakaz dyskryminacji (w tym ze względu na wiek).
To jednak nie znaczy, że problem znika. Badania wprost pokazują, że starsi pracownicy częściej doświadczają subtelnych form dyskryminacji. W Europie Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy Eurofound wprost pisze o roli postaw i praktyk w miejscu pracy: to nie tylko "prawo i emerytury", ale też kultura organizacyjna i jakość pracy.
2) Dłuższy czas powrotu do gry
Jeśli ktoś po 50. straci pracę, statystycznie ma większe ryzyko długotrwałego bezrobocia niż pracownik "w środku kariery". Eurofound podkreśla tę nierówność, a przegląd Komisji pokazuje też, że w UE bezrobotni 50+ częściej wpadają w bezrobocie długoterminowe niż osoby w wieku produkcyjnym.
3) Rekrutacja przez filtry
Wiele firm korzysta z systemów do selekcji CV (ATS). To nie jest zła technologia - zła bywa praktyka: jeśli CV jest opisem biografii, a nie odpowiedzią na ogłoszenie, filtr potrafi uznać je za niepasujące. Po 50. ten błąd boli bardziej.
Na koniec kilka porad: taktyka w walce z mitem młodości
CV w mniejszym stopniu powinno być opowieścią o życiu zawodowym, a raczej dowodem naszej skuteczności.
Najlepsze CV napisane jest w stylu, który rynek rozumie:
- Zostaw ostatnie 10-15 lat jako główny horyzont szczegółów, starsze doświadczenia tylko streść. Nie dlatego, by coś ukrywać, tylko dlatego, że rekruter ma ograniczoną uwagę.
- Każdy punkt rozpocznij od efektu: "zwiększyłem/am / uporządkowałem/am / skróciłem/am / wdrożyłem/am".
- Słowa-klucze z ogłoszenia muszą faktycznie wystąpić w CV (synonimy są piękne literacko, ale ATS bywa bezlitosny).
Pamiętaj też, że LinkedIn to nie jest magiczna różdżka, ale jest sceną, na której widać twoje kompetencje, zanim padnie pierwsze pytanie na rozmowie. Dojrzały kandydat wygrywa tu jednym ruchem: pokazuje stabilność, ale i aktualność swoich kompetencji.
Rozmowa rekrutacyjna: jak rozbrajać stereotypy
Po 50-tce często padają pytania z gatunku "pozornie neutralne":
- "Czy dobrze się pan/pani odnajduje w szybkim tempie?"
- "Jak z nowymi narzędziami?"
- "Czy jest pan/pani elastyczny/a?"
Najlepsza odpowiedź to konkret:
- "W ostatnim projekcie… (tu przykład) i to skróciło czas X o Y".
- "Pracuję na narzędziach… (tu nazwy)".
- "Elastyczność? Tak - w ramach ustaleń. Lubię jasne zasady".
To działa, bo przenosi rozmowę z poziomu "mitów o wieku" na poziom "dowodu kompetencji".
Czy to "naprawdę trudne"? Jest trudniej. Ale też… bardziej przewidywalnie.
Największy trik polega na tym, że po 50-tce częściej widzisz, co jest teatrem, a co treścią. Wiesz, że "dopasowanie" czasem znaczy "szukamy klona zespołu". Wiesz też, że prawdziwe firmy kupują wyniki i odpowiedzialność - a te cechy nie mają daty ważności.
Poznaj sekrety psychologii, które pomagają zrozumieć siebie i innych, poprawić relacje i wykorzystać potencjał umysłu w praktyce. Wejdź na kobieta.interia.pl/psychologia