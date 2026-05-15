Japońscy badacze odkryli, jak zmniejszyć ryzyko demencji

Naukowcy z Japonii postanowili sprawdzić, jak samodzielne gotowanie obiadu może wpływać na mózg i układ nerwowy. Wyniki badań, którymi objęto prawie 11 tys. osób po 65. roku życia napawają optymizmem. Okazało się, że samodzielne przygotowanie posiłku od podstaw przynajmniej raz w tygodniu zmniejsza ryzyko demencji już o 30 proc. W przypadku osób, które wcześniej nie gotowały, a w starszym wieku zaczęły robić to regularnie, ryzyko spadło aż o blisko 70 proc. Mimo że badanie miało charakter jedynie obserwacyjny, to zdaniem naukowców wnioski są miarodajne.

Dlaczego gotowanie tak dobrze działa na mózg?

W dobie korzystania z restauracji, zamawiania jedzenia na wynos samodzielne gotowanie w domu staje się coraz rzadsze. Szczególnie w krajach azjatyckich popularne jest kupowanie tanich posiłków na ulicznych stoiskach. Dlatego samodzielne przyrządzanie potraw, zwłaszcza w starszym wieku, staje się formą stymulacji mózgu. Najpierw trzeba zastanowić się nad tym, co ugotować, później zrobić listę zakupów i same zakupy. Krojąc czy obierając poszczególne składniki aktywują się różne części mózgu odpowiedzialne za logiczne myślenie, zapamiętywanie i precyzję ruchów. Poza tym gotowanie to także rytuał, który sprawia, że czujemy się potrzebni i wartościowi. Dla wielu osób przyrządzanie posiłków, eksperymentowanie i łączenie smaków jest prawdziwą przyjemnością.

Samodzielne gotowanie stymuluje różne części mózgu, wymaga planowania i precyzji ruchów 123RF/PICSEL

Samodzielne gotowanie posiłków ma więcej zalet

Samodzielne przygotowywanie posiłków ma jeszcze jedną ogromną zaletę - jest znacznie zdrowsze od żywienia się w restauracjach czy spożywania gotowych dań ze sklepu. Badanie przeprowadzono na grupie Japończyków, którzy zgłosili się do projektu Japan Gerontological Evaluation Study, poświęconemu zagadnieniom starzenia się. To właśnie japońska kuchnia słynie z odżywczych i zróżnicowanych posiłków, a to ma kluczowe znaczenie dla kondycji całego organizmu. Badania pokazują, że spożywanie jak najmniej przetworzonej żywności chroni przed nadwagą, otyłością, cukrzycą typu 2. czy schorzeniami serca. Zdrowe, zbilansowane posiłki niwelują stany zapalne, poprawiają krążenie, a także ukrwienie mózgu, co jest kluczowe w profilaktyce demencji.

