Spis treści: 01 Dzielnica Eur — trzeci Rzym Mussoliniego

02 Dzielnica EUR

03 Pałac Włoskiej Cywilizacji

Dzielnica Eur — trzeci Rzym Mussoliniego

Architektura, jak żadna inna forma sztuki, ma moc kształtowania świadomości społecznej, reprezentując i wyrażając idee, wartości i wizje przyszłości. Przed tą formą wyrazu po prostu nie sposób uciec — kształtując przestrzeń, w której żyjemy oddziaływuje na nas niejako bezpośrednio. Siłę architektury, jako narzędzia propagandy, z lepszym lub gorszym skutkiem, próbowały wykorzystać największe reżimy totalitarne XX wieku - Stalinowski Związek Radziecki, Hitlerowska III Rzesza i faszyzm Mussoliniego.

Monumentalne budowle tamtego okresu miały wywierać wpływ na społeczeństwo, używając wielkości i przepychu jako symbolu swojej mocy i dominacji. Albert Speer, główny architekt Hitlera, uważał, że architektura powinna być monumentalna i obrazowa, pełnić funkcje reprezentacyjne i propagandowe, oraz wyrażać trwałość i stabilności — wszak III Rzesza miała przetrwać tysiąc lat. Nadludzka skala architektury miała być nie tylko symbolem zwycięstwa i dominacji, ale i stwarzać atmosferę masowego uniesienia, by człowiek czuł, że jest częścią wielkiej sprawy i wspólnoty.



Zdjęcie Wschód słońca w dzielnicy EUR / The Washington Post / Contributor / Getty Images

Przykładami totalitarnej gigantomanii są projekty Pałacu Rad w Moskwie i Hali Ludowej w Berlinie. Ten pierwszy miał być najwyższym budynkiem na świecie zwieńczonym olbrzymim pomnikiem Lenina, drugi miał pomieścić 180 tysięcy osób, zwieńczony kopułą z germańskim orłem trzymającym w szponach kulę ziemską. Choć monstrualnych rozmiarów gmachy miały przyćmić wszystko, co do tej pory wybudowano na świecie, żaden z nich nigdy nie powstał.

Zdjęcie Surowy charakter budynków przełamuje zieleń i woda / DeAgostini/Getty Images / Getty Images

Również we Włoszech pod rządami Duce w architekturze zapanował monumentalizm. Gmachy wzniesione w tamtym okresie, często nazywane "architekturą faszyzmu", miały symbolizować wizję Mussoliniego potężnego i odnowionego Imperium Rzymskiego.

Budowle takie jak Palazzo della Civiltà Italiana — Pałac Kultury Włoskiej — zwany również "Colosseo Quadrato", lub nowe budynki na Esposizione Universale Roma, skrócie EUR lub E.42, podkreślały imperialne aspiracje faszystowskich Włoch. Architektura ta łączyła monumentalne formy z surowym minimalizmem, tworząc jednocześnie aurę potęgi i nowoczesności.





Dzielnica EUR

Zdjęcie Symetria i geometria - oto "słowa-klucze" dzielnicy EUR / DeAgostini/Getty Images / Getty Images

Imperialistyczne ambicje faszystowskich Włoch były widoczne w różnych inicjatywach, w tym w planach rekonstrukcji stolicy. Benito Mussolini ogłosił zamiar stworzenia trzeciego wcielenia Rzymu - po starożytnym i papieskim. Budowę nowego obszaru miasta pobudzić miała Światowa Wystawa, której realizację zaplanowano na 1942 rok, dokładnie w dwudziestą rocznicę marszu na Rzym symbolizującego początek ery faszystowskiej.

Nazwa nowego rejonu, Eur, powstała od pierwszych liter włoskiego tytułu wystawy — Esposizione Universale Roma. Wybór miejsca na budowę nowego kompleksu o powierzchni 70 hektarów był dokonany z dużą precyzją. Celem było utworzenie nowej, rozległej struktury w obszarze, gdzie spotykają się stary i nowy Rzym. Wdrożenie tego ogromnego projektu rozpoczęło się 26 kwietnia 1937 roku. Wystawa ostatecznie nie doszła do skutku z powodu wybuchu wojny, ale plan budowy nowej dzielnicy został zrealizowany, choć nie w całości.

Zdjęcie EUR z lotu ptaka / Antonio Masiello/Contributor / Getty Images

W toku gorących debat, które towarzyszyły rozpoczęciu inwestycji E.42, wyłoniono plan autorstwa Marcello Piacentiniego. Projekt został zaprezentowany w 1938 roku. Przewidywał on monumentalne, osiowe założenie z dużą centralną dominantą i szerokimi arteriami, które miały nawiązywać do urbanistyki starożytnego Rzymu. Później plan Piacentiniego został znacząco zmodyfikowany — wprowadzono wiele poprawek i dodatków, ale zachował on pierwotną skalę i przestronność.

Zdjęcie Na miejscu trudno nie poczuć się przytłoczonym przez architekture / DeAgostini/Getty Images / Getty Images

Po zakończeniu wojny niedokończony projekt E.42 przekształcono w centrum biznesowe. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku przystąpiono do realizacji rozpoczętych przed wojną prac budowlanych, a całość kompleksu została uzupełniona o nowe struktury przeznaczone na biura i gmachy rządowe. Nowa dzielnica EUR została niemal w pełni ukończona w 1960 roku, na czas Igrzysk Olimpijskich. Wówczas powstały takie obiekty jak Palazzo dello Sport, oraz Velodromo, które zastąpiły dotychczas niewykonane projekty. Nigdy nie powstał na przykład pierwotnie planowany łuk triumfalny, który miał być najważniejszą konstrukcją w EUR.



Pałac Włoskiej Cywilizacji

Dziś symbolem dzielnicy EUR jest Palazzo della Civiltà Italiana, czyli Pałac Włoskiej Cywilizacji wybudowany w latach 1938-1943, który cieszy się zasłużoną sławą ikony architektury faszystowskiej. Monumentalny gmach, zwany też “Kwadratowym Koloseum “, uważany jest przez wielu za najistotniejsze dzieło architektoniczne, które powstało w Rzymie w ciągu ostatnich 100 lat.

Zdjęcie Palazzo della Civiltà Italiana / REDA&CO / Contributor / Getty Images

Pałac jest bryłą o kształcie zbliżonym do sześcianu, z elewacjami przeciętymi przez powtarzające się łuki, rozmieszczone w dziewięciu poziomych i sześciu pionowych rzędach z każdej strony. 28 z nich zostało ozdobionych posągami umieszczonymi wewnątrz nich. Pałac został zlokalizowany na wzgórzu i zaprojektowany z myślą o funkcji reprezentacyjne. Zastosowanie minimalistycznych form, nowoczesnych materiałów i technik budowlanych, uczyniło go jednym z najbardziej awangardowych dzieł swojego czasu. Niedawno Pałac przeszedł gruntowną rewitalizację i jest siedzibą Centralnego Instytutu Dźwięku i Dziedzictwa Audiowizualnego oraz miejscem stałej ekspozycji współczesnej włoskiej sztuki użytkowej.

W kontekście projektu E.42 warto podkreślić, że zaplanowano tam również liczne otwarte przestrzenie zieleni, wzbogacając ten 70-hektarowy kompleks o parki i ogrody. Dziś te miejsca przyciągają entuzjastów sportów na świeżym powietrzu, spacerowiczów i wszystkich pragnących uciec od zgiełku rzymskiej metropolii.



Zdjęcie Palazzo della Civiltà Italiana / REDA&CO / Contributor / Getty Images

