Spis treści: 01 Jakie są dotacje dla działkowców?

02 Dofinansowanie dla ogródków działkowych - propozycje z różnych miast

03 Jak złożyć wniosek o dofinansowanie ROD?

Jakie są dotacje dla działkowców?

Dofinansowania na ogródki działkowe są różne i zależą od danego projektu. Można wymieć projekty ogólnopolskie finansowane zazwyczaj z Funduszy Europejskich. Jeszcze w zeszłym roku działkowcy mogli skorzystać z dotacji unijnych w ramach konkursu grantowego "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych". W puli znajdowało się 50 mln złotych, a ich rozdysponowaniem zajmowała się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Głównym celem projektu była modernizacja ROD i powiększenie terenów zielonych w miastach. Największą szansę na wygraną miały projekty zakładające inwestycje proekologiczne, ale także inwestycje związane z przebudową infrastruktury działek np. modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, energetycznej. Niestety termin realizacji projektów grantowych z tej dotacji mijał w sierpniu 2023 roku. Czy istnieją inne dotacje dla działkowców?

Rodzinne Ogródki Działkowe powinny skierować to pytanie do władz lokalnych, które w ramach różnych projektów przeznaczają kwoty na dotacje dla działkowców. Mogą być finansowane ze środków województw, gmin lub miast. Terminy składania wniosków, zasady konkursów, a także kwoty zależą od przeznaczonego na ten cel budżetu i różnią się w poszczególnych miastach czy województwach.

Dofinansowanie dla ogródków działkowych - propozycje z różnych miast

Aby lepiej pokazać możliwości dofinansowania dla ogródków działkowych, warto przyjrzeć się propozycjom z różnych miast czy województw.

W województwie śląskim do 31 stycznia 2024 roku można było składać wnioski na dofinansowanie infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych z budżetu województwa śląskiego. Władze przekazały na ten cel 2 mln złotych. Dotacja na jedno zadanie na terenie jednego ROD nie mogła być większa niż 65 tysięcy złotych. Pieniądze można było przeznaczyć na: modernizację alei i dróg ogrodowych wraz z odwodnieniem, prace budowlane, zbiorniki na wodę deszczową przeznaczone do ogólnego użytku.

Ciekawy projekt miało także miasto Warszawa. Działkowcy mogli składać wnioski o dotacje w ramach projektu: "Mazowsze dla działkowców 2024". Termin składania wniosków upłynął 28 listopada 2023 roku. O dofinansowanie mogły ubiegać się Rodzinne Ogródki Działkowe zlokalizowane na ternie miasta Warszawy.

Dotacja w wysokości 80 proc. kosztów realizacji zadania, ale nie większa niż 40 tysięcy złotych mogła być wydana m.in. na remont lub budowę infrastruktury działkowej czy zakup urządzeń przeznaczonych do użytku wspólnego. Każdy ROD mógł złożyć wniosek o realizację jednego zadania. Wnioski należało składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Innym przykładem lokalnych dotacji dla działkowców jest projekt województwa lubuskiego. W puli znajdowało się 400 tysięcy złotych, a termin składania wniosków upłynął w marcu 2023 roku. Pieniądze zostały przeznaczone m.in. na doprowadzenie wody i światła, zagospodarowanie alejek czy budowę placów zabaw dla dzieci na terenie ROD.

Na tegoroczną pomoc mogą już na pewno liczyć działkowcy ze Świdnika. Dotacja w wysokości 100 tysięcy złotych jest finansowana z budżetu miasta. Działkowcy mogą zgłaszać swoje wnioski do końca lutego 2024 roku. Udział w konkursie mogą wziąć jedynie Rodzinne Ogrody Działkowe znajdujące się w granicach miasta. Środki mogą być przeznaczone m.in. na modernizację infrastruktury. Konkurs ten ogłaszany jest co roku, a to już jego czwarta edycja.

Jak widać, działkowcy mogą liczyć nie tylko na finansowanie z Unii Europejskiej, ale także z budżetów lokalnych. Wiele projektów jest regularnie wpisywanych do budżetu miasta czy województwa, a kolejne ich edycje cieszą się dużym zainteresowaniem działkowców. Warto zatem śledzić aktualności, aby nie przegapić terminu składania wniosków na dotacje na rok 2024/2025.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie ROD?

Podczas składania wniosków o dotacje należy dobrze przestrzegać terminów wyznaczonych przez danych urząd. Po wyznaczonej dacie nie będzie można złożyć wniosku o dotację. Należy także pamiętać, że złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Dany urząd po rozpatrzeniu przyjmuje lub odrzuca wniosek, a następnie przelewa daną kwotę na konto ROD oraz wyznacza termin, w którym ma być zrealizowany projekt opisany we wniosku. Jeśli ROD nie wywiąże się ze zobowiązania, będzie musiało zwrócić dotacje.

Zdjęcie Rodzinne Ogrody Działkowe są miejscem wypoczynku dla wielu osób. / Piotr Molecki/East News

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie ROD? Szczegółowe instrukcje znajdziesz na stronie internetowej organu ogłaszającego dany konkurs. Co musi się znajdować we wniosku o dotację? To również zależy od projektu, jednak większość wniosków musi zawierać:

nazwę wnioskodawcy, wraz z adresem i NIP-em,

dane osoby upoważnionej do składania wniosku,

nazwę zadania - musi zawierać przedmiot inwestycji i nawę ROD,

opis projektu - jego planowa realizacja, miejsce realizacji i cel,

kwotę, o jaką ubiega się wnioskodawca na realizację zadania wraz z kalkulacją kosztów i źródłami finansowania,

czas realizacji zadania,

podpisy osób upoważnionych do składania wniosku.

Wnioski można składać osobiście w odpowiednim miejscu wyznaczonym przez organizatora projektu. Można też wysłać go pocztą lub w niektórych sytuacjach złożyć online za pośrednictwem platformy ePUAP.

