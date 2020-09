Dozownik mydła Simpleway C1: bezdotykowa higiena

Mycie rąk w domu lub biurze bez konieczności dotykania dozownika? Automatyczny dozownik mydła Simpleway C1 z płynem w delikatnej piance to sposób na dbanie o higienę z przyszłości. Pozwala na wygodną, bezdotykową obsługę, zapewniając skórze dłoni doskonałe nawilżenie przy jednoczesnym usuwaniu 99,9 wirusów i bakterii. Od 21 do 25 września dostępny jest w fantastycznej promocji taniej o ponad 40% oraz z fantastycznymi prezentami dla kupujących.

Zdjęcie /materiały promocyjne

Dozownik mydła Simpleway C1 wyczuwa twój ruch

W czasach, kiedy musimy dbać o higienę bardziej niż kiedykolwiek, częste mycie rąk staje się obowiązkiem każdego z nas. Niestety standardowe dozowniki mydła mają jedną, podstawową wadę - wymagają dotykania pompki. Tradycyjne pompki do mydła są jednak siedliskiem bakterii i wirusów. Aby rozwiązać ten problem, marka Simpleway wprowadziła na rynek nowość: automatyczny dozownik mydła Simpleway C1 z łagodnym płynem, który dezynfekuje, ale też pielęgnuje dłonie. To koniec wciskania przycisków czy ręcznego pompowania mydła!

Reklama

Jak to działa? Wystarczy umieścić dłoń poniżej wylotu płynu. Simpleway C1 za pomocą wbudowanego czujnika podczerwieni wykrywa nasz ruch i automatycznie dozuje ustaloną ilość środka w zaledwie 0,25 sekundy. Nie ma obaw o wylanie się zbyt dużej ilości płynu lub rozchlapanie go po podłodze. Jedna buteleczka z mydłem o pojemności 300 ml wystarcza na około 440 dozowań, co daje około 55 dni mycia rąk dla całej rodziny. Dozownik zasilany jest na trzy baterie AA, które mogą w trybie czuwania pracować aż osiem miesięcy.

Dezynfekcja i mycie bezpieczne dla dłoni

Gdy skóra naszych dłoni częściej niż kiedykolwiek styka się z silnymi środkami do dezynfekcji, kwestią kluczową jest wybór odpowiednich produktów pielęgnacyjnych. Płyny i mydła o wysokim stężeniu alkoholu prowadzą do silnego wysuszenia skóry. W rezultacie nasze dłonie są szorstkie, czerwone i pieką przy zetknięciu z wodą. Płyn w zestawie Simpleway C1 nie jest kolejnym drażniącym mydłem, który niszczy skórę. Jest łagodną pianką, wzbogaconą aminokwasami, gliceryną oraz olejem kokosowym. Dzięki nim dłonie pozostają w doskonałej kondycji nawet pomimo ich częstego mycia.

Gęsta, piankowa konsystencja płynu czyści znacznie dogłębniej niż klasyczne mydła. Dokładnie oczyszcza pory skóry, skutecznie pozbywając się aż 99,9% bakterii i wirusów. Dodatek humektantów w postaci konwalii, kwiatu pomarańczy i cytrusów pozostawia skórę umytą, a przy tym jedwabiście gładką. Zero lepiących się dłoni czy tłustego filmu!

Nowoczesny design dozownika sprawia, że Simpleway C1 staje się unikatową ozdobą dla każdego pomieszczenia. Elegancka butelka z płynem wykonana jest z lekkiego, ale solidnego szkła. Z łatwością wtapia się w otoczenie - domową kuchnię, łazienkę czy toaletę w biurze. Simpleway od zawsze łączy wysokiej klasy produkty z pięknym wyglądem. Możemy się więc spodziewać, że już wkrótce zaskoczą nas kolejnym, innowatorskim rozwiązaniem, które zachwyci nie tylko swoją technologią, ale też designem.

Zdjęcie / materiały promocyjne

Do 25 września kup Simpleway C1 taniej i otrzymaj prezenty!

Sklep MC-TECH - jedyny na świecie autoryzowany sprzedawca produktów Simpleway przygotował dla swoich klientów wrześniową promocję. W dniach 21-25 września możemy bowiem kupić automatyczny dozownik mydła Simpleway C1 ponad 40% taniej i otrzymać aż trzy dodatkowe bonusy! Wystarczy wpisać kod SIMPLEWAY922 podczas zakupów, a oryginalna cena 29,99 $ obniży się do 19,79 $ (około 74 zł). Tę kwotę można zmniejszyć jeszcze dodatkowym kuponem za jednego dolara, aby cena finalnie wynosiła 16,79 $, czyli około 63 zł. To ponad 40% oszczędności!

Zdjęcie / materiały promocyjne

Na tym specjalna oferta MC-TECH się jednak nie kończy. Przez wszystkie pięć dni, podczas których trwa akcja promocyjna, odbywać się będzie także specjalne losowanie. Każdego dnia jeden kupujący otrzyma do swojego zamówienia odkurzacz Dream XR gratis. To jednak nie wszystko! Pierwszych 100 klientów, którzy zakupią Simpleway C1 dostanie dodatkowo nawilżacz o wartości 99 dolarów całkowicie za darmo. Co więcej, każdego dnia dziesięciu losowych klientów otrzyma gwarancję bezpłatnej wysyłki. Promocja trwa od 21 do 25 września włącznie. Więcej szczegółów na temat oferty można znaleźć tutaj: https://bit.ly/3kzV0zL