Matki "podpisują" dzieci na wypadek swojej śmierci

Ukrainka Sasza Makowij opublikowała w mediach społecznościowych dramatyczny wpis. Kobieta, która mieszka w Kijowie, udostępniła zdjęcie pleców swojej 3-letniej córeczki Wiry. Na skórze dziecka mama napisała długopisem: imię i nazwisko córki, datę jej urodzenia oraz numery telefonów do osób z rodziny. Sasza Makowij zdecydowała się na taki krok, by w razie jej śmierci, dziecko trafiło do bliskich ludzi, którzy się nim zaopiekują.

"Mieliśmy cudowne życie" - napisała na Instagramie Sasza Makowij. "Gdy to pisałam, moje ręce się trzęsły. (...) Wiem już, jak to jest obudzić się przy ogłuszających i potężnych dźwiękach eksplozji, które słychać przez dziesiątki kilometrów" - wyjaśniła kobieta na Instagramie. "Oznaczyłam Wirę na wypadek, gdyby mi się coś stało, a ktoś ją znalazł" - wytłumaczyła matka 3-latki.

Dramatyczny post Saszy Makowij poruszył dziennikarkę "The Kyiv Independent". Anastazia Łapatina postanowiła opisać historię kobiety z Kijowa. "Ukraińskie matki zapisują na ciałach swoich dzieci kontakty rodzinne, na wypadek, gdyby zostały zabite, a dziecko przeżyło. A Europa wciąż dyskutuje o gazie" - skomentowała Łapatina, zwracając uwagę na dramatyczną sytuację cywilów.

Ukraińskie dzieci wciąż giną...

O dramatycznej sytuacji ukraińskich dzieci w apelu do polityków Unii Europejskiej pisała już pierwsza dama Ukrainy, Ołena Zełenśka. "Kiedy ludzie w Rosji mówią, że ich żołnierze nie krzywdzą ludności cywilnej, pokażcie im te zdjęcia. Pokażcie im twarze tych dzieciaków, którym nie dano nawet szansy dorosnąć" - tłumaczyła żona Wołodymyra Zełenskiego w jednym ze wpisów na Instagramie. W czwartek rzeczniczka praw obywatelskich Ukrainy Ludmyła Denysowa poinformowała, że od początku wojny z Rosją zginęło już 148 ukraińskich dzieci. Z kolei aż 232 dzieci zostało rannych.

Denysowa zaznaczyła także, że dane te są szacunkowe. Niezwykle trudno jest bowiem precyzyjnie ustalić liczbę zabitych i rannych, gdy działania wojenne nadal trwają a część terenów jest okupowana.

Jednak ofiarami wojny w Ukrainie są także dzieci, które w wyniku bombardowań i wystrzałów z rakiet straciły dom. Fundusz Narodów Zjednoczonych poinformował we wspólnym oświadczeniu wydanym z Biurem Wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców UNHCR, że z Ukrainy uciekło już ponad 2 mln dzieci. Szacuje się także, że około 2,5 mln dzieci opuściło dotychczasowe miejsca zamieszkania, by znaleźć schronienie w innych częściach Ukrainy.

