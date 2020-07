Dramatyczna sytuacja azylu dla zwierząt. Pilnie potrzebna każda pomoc

Działająca w Poddębicach Fundacja Dom dla Kundelka działa nieprzerwanie od 2016 roku. Od tego czasu zdążyła pomóc wielu chorym, skrzywdzonym, leciwym i porzuconym zwierzętom. Jej członkowie i związani z nią wolontariusze za swoją pracę nie pobierają wynagrodzeń, a to, co robią – robią z pasji i potrzeby serca. Niestety, wraz z początkiem pandemii koronawirusa Fundacja popadła w poważne finansowe tarapaty. W związku z tym potrzebna jest każda, nawet najdrobniejsza pomoc.

Zdjęcie Pod opieką Fundacji Dla Kundelka znajduje się ponad 80 zwierzaków, najczęściej mocno skrzywdzonych przez los /facebook.com/domdlakundelka /materiały promocyjne

Na ratunek czworonogom

Pod opieką Fundacji Dom dla Kundelka pozostaje obecnie ponad 80 psów i kotów. Są to w większości zwierzęta mocno poturbowane przez los, dlatego też organizacja nie wydaje ich każdemu, kto - powodowany na przykład nagłym impulsem - chciałby po prostu wziąć do domu nowego pupila. W przypadku podopiecznych Fundacji konieczne jest przeprowadzenie przynajmniej jednej wizyty przedadopcyjnej i spaceru zapoznawczego. Przyszły opiekun czworonoga powinien także poznać jego historię i zrozumieć jego indywidualne potrzeby, które - zwłaszcza w przypadku zwierząt niepełnosprawnych, starszych czy wymagających stałej opieki weterynaryjnej - bywają naprawdę nietypowe.



Niestety, pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia sprawiły, że niektórych procedur adopcyjnych, które na przestrzeni ostatnich lat wypracowały władze Fundacji, nie da się przeprowadzić tak sprawnie, jak wcześniej. Burzliwa sytuacja na rynku pracy i zawirowania gospodarcze sprawiły także, że na konto organizacji spływa znacznie mniej datków niż dotychczas. Tymczasem podopiecznych Fundacji wciąż przybywa, i niezmiennie potrzebują pomocy i wsparcia. Władze Fundacji szczerze przyznają: sytuacja staje się dramatyczna.



Prowadzenie azylu dla zwierząt wymagających szczególnej uwagi sporo kosztuje - sama opieka weterynaryjna generuje ogromne koszty, a na tym lista miesięcznych wydatków Fundacji przecież się nie kończy. Dlatego też władze organizacji postanowiły uruchomić w internecie zbiórkę pieniędzy. Docelowo potrzebne jest 70 tys. zł. Taka kwota pozwoli spłacić dotychczasowe długi i zachować płynność finansową przez najbliższe dwa miesiące. W akcji może wziąć udział każdy z nas. W obecnych okolicznościach liczą się wszystkie datki i szlachetne gesty - Fundacja prosi bowiem nie tylko o wsparcie finansowe, ale także o zakup podkładów higienicznych dla psów (najlepiej w rozmiarze 60x90 cm) czy specjalistycznej, suchej karmy Brit Care.



Pomóż zwierzętom skrzywdzonym przez los. Zbiórka dla fundacji Dom dla Kundelka



"Jeśli nie my, to kto?"

Zdjęcie Fundacja Dom dla Kundelka znalazła się w dramatycznej sytuacji finansowej / facebook.com/domdlakundelka /materiały promocyjne Mimo problemów finansowych, Fundacja Dom dla Kundelka wciąż niesie pomoc kolejnym zwierzętom. "Jesteśmy organizacją, która chce pomóc jak największej liczbie zwierząt. I nawet teraz, kiedy tracimy płynność finansową i zaciągamy długi, nie odmawiamy pomocy. Trudno jej odmówić wyrzuconemu z auta staruszkowi czy suni z połamanymi łapkami. Zawsze kierowała nami idea »Jeśli nie my, to kto?«. Dziś, kiedy nie jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniu, ta filozofia blednie. Z dnia na dzień tracimy grunt pod nogami i już prawie dobiliśmy do dna. Jesteśmy zmęczeni tą sytuacją i pełni obaw o dalsze losy naszych zwierząt i naszej organizacji" - przyznają organizatorzy.



Pomóż zwierzętom skrzywdzonym przez los. Zbiórka dla fundacji Dom dla Kundelka



Jak można pomóc?

Choć w ramach prowadzonej akcji Fundacja chciałaby uzbierać 70 tys. zł, to jej potrzeby są znacznie większe. Władze organizacji zamierzają bowiem w niedługim czasie zmodernizować i rozbudować swój azyl, powiększając go w taki sposób, aby mogło się w nim znaleźć miejsce dla jeszcze większej grupy potrzebujących zwierząt. Na ostatnie szlify czeka oprócz tego wybieg dla psów, którego, jak dotąd, nie udało się wykończyć. Aby poddębicki azyl mógł się wreszcie odbić od dna, trzeba wobec tego sporo pracy.



Darowizny finansowe przekazywane na stronie zbiórki to oczywiście nie wszystko. Organizacja chętnie podejmuje też współpracę z wolontariuszami i prowadzi program wirtualnych adopcji, dzięki którym miłośnicy czworonogów mogą przyczynić się do poprawy ich losu. Ich utrzymanie można wspierać na przykład za pomocą dobrowolnych, regularnych przelewów. Wysokość wpłaty zależy jedynie od samego darczyńcy, a wirtualna adopcja nie pociąga za sobą żadnych formalności i trwałych zobowiązań.



Pomóż zwierzętom skrzywdzonym przez los. Zbiórka dla fundacji Dom dla Kundelka



Artykuł powstał we współpracy z Fundacją Dom Dla Kundelka