W piątek 31 marca w na placu przed bazyliką mniejszą w Strzegomiu odbyło się widowisko pasyjne pt. "Posłuszny aż do śmierci". Biblijne postaci zagrali uczniowie, nauczyciele oraz mieszkańcy miasta. Jak podaje "Gazeta Wyborcza", sceny pokazane w widowisku można uznać za niezwykle drastyczne. Podczas spektaklu odtworzono biczowanie Jezusa, za którego przebrany był półnagi aktor, oraz scenę ukrzyżowania. Do charakteryzacji użyto sztucznej krwi, nie obyło się bez zakrwawionego ciała Jezusa, krzyków bólu, a samej scenie ukrzyżowania bliżej było do tej z filmu "Pasja" Mela Gibsona niż do parafialnych przedstawień - czytamy. Na widowni miały zasiadać również dzieci, w tym te kilkuletnie. Niektóre z nich zajęły miejsca w pierwszym rzędzie, więc z bliska oglądały widowisko. Miały również możliwość dokładnego obejrzenia "przybijania" Jezusa do krzyża, jego zakrwawionej twarzy, czy wbijającej się w głowę korony cierniowej - podaje Wyborcza. Okazuje się, że nie był to jedyny drastyczny spektakl pasyjny z udziałem dzieci.

Reklama

Zobacz również: Szkolne rekolekcje a prawo. Czy są obowiązkowe?

"Ukrzyżowanie" dzieci na misterium wielkanocnym

Podobne widowisko odbyło w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie. Tam miało obyć się bez sztucznej krwi, okrzyków bólu, czy brutalnej dosłowności, jednak dwójka dzieci odgrywała scenę ukrzyżowania. "Stali oni na podwyższeniach swobodnie oparci o krzyże, bez założonych sznurów na ręce. Liną luźno miała obwiązane ręce wyłącznie osoba odgrywająca rolę Jezusa." - podaje "Gazeta Wyborcza".

Nagrywała "ukrzyżowanie" Jezusa. Policjant użył wobec niej siły

W miniony piątek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drewnicy odbył się spektakl obrazujący śmierć i ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. Brali w nim udział uczniowie i uczennice. Wpis z zaproszeniem na to wydarzenie w mediach społecznościowych spotkał się z dużą krytyką internautów. Nie spodobało im się łączenie religii ze szkołą. Niedługo później ograniczono możliwość komentowania postu, wszystkie krytyczne wpisy skasowano, a następnie usunięto sam post. Z zaproszenia skorzystała Magdalena Sekulska działaczka Świeckiej Szkoły Pomorze. Inscenizacja miała formę teatru cieni - podaje "Gazeta Wyborcza". Działaczka została jednak wyproszona z przedstawienia przez dyrektorkę szkoły. Kiedy zaczęła nagrywać zajście, dyrektorka odeszła. Również jeden z mężczyzn z widowni próbował wyprowadzić kobietę. Po przedstawieniu na kobietę czekał policjant - czytamy.

Policjant chwycił mnie mocno za przedramię - jestem drobną kobietą, a on był silnym, dobrze zbudowanym mężczyzną - i ciągnąc na siłę przez cały korytarz, wyprowadził mnie z budynku szkoły. Przed nami szedł ksiądz, ale tylko przyspieszył kroku. Inni patrzyli mówi pani Magdalena

Zobacz również: Zamknęli uczniów w szkole podczas rekolekcji. Nie mogli z niej wyjść

Niecodzienne sposoby celebracji "Męki Pańskiej". Pasek na szyi i zamykanie w klatce na rekolekcjach

Jakiś czas temu w sieci pojawiły się nagrania z toruńskich rekolekcji. Pochodziły one z odbywającego się w dniach 27-29 marca "Toruńskiego spotkania młodych". Na jednym z nagrań zobaczyć można leżącą na podłodze półnagą kobietę z założonym na szyi paskiem. Nad nią stoi mężczyzna, który przyciska jej twarz do ziemi. Następnie zamyka kobietę w klatce. Nagranie zarejestrowało wulgaryzmy skierowane w stronę dziewczyny: "Zamknij ryj, szmato!", "Ty nie jesteś człowiekiem, rozumiesz? Jesteś moim kundlem!" - krzyczał mężczyzna. Po tej sytuacji na scenie pojawia się kolejna kobieta, która pyta młodzież, jakby nazwali dziewczynę zamkniętą w klatce. "Sprzedała się! Rozebrała się tu na środku przed jakimś chłopakiem. Po prostu mu się oddała! (...) Zwykła szmata i dz..." - dodała. Grupa ELO (Ewangelizacyjny Licheński Ośrodek "Kecharitomene") postanowiła za wydarzenie przeprosić w oświadczeniu. Dodała jednak, że "wydźwięk całej inscenizacji był zgoła inny niż przedstawia ten wycięty niespełna 30-sekundowy fragment trzygodzinnego spotkania".

Zobacz również: Skąd wzięła się na krzyżu? Historia Wilgefortis nadal zadziwia katolików



Kontrowersje wokół misteriów wielkanocnych. "Żywa lekcja katechezy"

Misteria Wielkanocne to widowiska, które mają być przybliżeniem wydarzeń związanych z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Mają obrazować opisane w Biblii sceny powiązane z ukrzyżowaniem i zabiciem Jezusa. Organizowanie ich jednak w szkołach, czy zbyt realistyczne przedstawianie wydarzeń, wykorzystujące sztuczną krew, bądź inscenizacje przybijania Jezusa do krzyża, kiedy na widowni znajdują się dzieci, może wzbudzać kontrowersje. Zdarza się również, że w niektórych szkołach, które organizują misteria, to dzieci są przywiązywane do krzyży. Takie zdarzenie miało miejsce rok temu w Szkole Podstawowej im. Franciszka Tredera w Borzestowie. Dyrektorka postanowiła w ten sposób wytłumaczyć swoją decyzję o wyrażeniu zgody na przygotowanie przedstawienia w ten sposób:

Przedstawienie było tak pełne realizmu i autentyzmu, że widzowie zgromadzeni reagowali emocjonalnie podczas odtwarzanych scen ukrzyżowania jakby brali udział w realnym wydarzeniu. Była to dla wszystkich wzruszająca i "żywa" lekcja katechezy. Droga Krzyżowa została przygotowana w muzycznej i teatralnej oprawie, a podczas każdej ze stacji młodzież zdejmowała kolejne maski, symbolizujące emocje, uczucia i przeżycia, z którymi każdemu z nas trudno sobie poradzić czytamy na facebookowym profilu szkoły

Zdjęcie W wielu miejscach na świecie przedstawienia pasyjne mają bardzo sugestywny charakter, ale opinia publiczna oczekuje, że spektakle przeznaczone dla dzieci będą mniej drastyczne / Getty Images

***