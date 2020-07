Drugie życie ubrań, czyli co opłaca się kupować w second handach?

Nieprzebrana ilość odpadów, toksyczne warunki wytwarzania, nieludzkie warunki pracy. Tak od „kuchni” wygląda przemysł robienia ubrań. Nie da się jednak nie kupować ich wcale, a samo ograniczenie zakupów może być niewystarczające. Dlatego warto wdrożyć zasadę zero waste także w przypadku nabywania nowych ubrań i udać się do second handu.

Jaka jest cena taniej i łatwo dostępnej mody? W popularnych sieciówkach za fantazyjne outfity może i zapłacimy niewiele, ale jakość ubrań pozostawia wiele do życzenia. Nie lepiej jest w sklepach do niedawna uważanych za dostawców lepszej jakości. W parze z wysoką ceną często nie idzie trwałość sprzedawanego towaru. Z kolei marki faktycznie luksusowe windują ceny tak, że są one niedostępne dla zwykłego śmiertelnika. Naturalne materiały typu wełna czy len? Tu także trzeba głęboko sięgnąć do kieszeni. Warto zwrócić uwagę na sposób pozyskiwania tych surowców. Często bowiem okazuje się, że jest bardzo szkodliwy dla środowiska.

Lekarstwem zarówno dla portfeli, jak i dla planety mogą być zakupy w second handach. Dostępny tam towar jest zazwyczaj wysokiej jakości. Często można trafić także na marki znane z amerykańskich seriali o klasie wyższej, a cena będzie porównywalna do ubrań sprzedawanych w sieciówkach. Kolejne zakupy w galerii zakończyły się niepowodzeniem? Poszukaj upragnionych ubrań w second handzie. Świeżakom w tym temacie podpowiadamy co najlepiej kupować z drugiej ręki.

Gdzie kupić ubrania dla dziecka?

Spodziewasz się dziecka? Musisz mu zrobić wyprawkę. Większość mam przygotowujących się do posiadania potomstwa ma tendencję do kupowania dużej ilości śpioszków, koszulek, bodziaków czy kaftaników. Zanim więc pochłonie cię zakupowy szał musisz wiedzieć kilka rzeczy. Po pierwsze: niemowlęta szybko rosną. Po drugie: części tych słodkich ubranek z guziczkami i tak nie założysz. Zbyt wiele zapięć znacząco wydłuża proces przebierania malucha.

Większość ubranek niemowlę założy kilka razy. Dlaczego? Z niektórych szybko wyrośnie, inne okażą się niepraktyczne. Efekt? Zmarnowane pieniądze i napędzona machina przemysłu tekstylnego. Zamiast kupować kolejne pary śpioszków w sklepie - zrób to samo w second handzie. Rozwiązaniem, które z pewnością docenią rodzice małych dzieci jest opcja zakupów hurtowych, które da się zamówić również on-line! W ofercie TekStylowo znaleźć można pięciokilogramowe boksy z wybranymi rodzajami ubrań. Zamiast pojedynczych sztuk - kupujesz większą ilość. Oszczędzasz pieniądze, ale także czas, a ten w przypadku rodziców małych dzieci jest bardzo cenny.

Mom jeans niekoniecznie z sieciówek

Moda ma to do siebie, że pewne motywy powracają. Paski z ćwiekami, dziurawe spodnie, rurki, dzwony, rybaczki, dresy z paskiem na boku... Podobnie jest w przypadku hitu ostatnich lat: spodni boyfriend oraz tak zwanych mom jeans. Te ostatnie święciły tryumfy zwłaszcza na fali popularności serialu o młodzieży z Beverly Hills.

Egzemplarze dostępne w sklepach pozostawiają jednak wiele do życzenia. Cienki i słabej jakości jeans szybko się rozrywa i przeciera. Spodnie, które możesz znaleźć w sklepach z odzieżą używaną z pewnością będą dużo lepszej jakości. Możesz także trafić na perełki wprost z lat 80. i 90. dzięki czemu twój look nabierze oryginalności.

Gdzie kupić najlepszy bucket hat?

A pamiętacie jak wszyscy w latach 90. wyglądali jakby szli na ryby? Wszystko przez bucket hat! Osobom nieobeznanym w modzie tłumaczymy - nie, nie noszono wiadra na głowie. Chodzi o kapelusz o charakterystycznym kształcie.

Mimo ponownego boomu na tego rodzaju nakrycie głowy i szału, który ogarnął większość nastolatków ciężko jest znaleźć odpowiedni model w galerii handlowej. Second hand jest oczywistym źródłem tego rodzaju nakrycia głowy. Przy odrobinie szczęścia lub cierpliwości możesz znaleźć prawdziwą perełkę. Święty Graal wśród miłośników kapelusz - bucket hat z wyhaftowanym kangurkiem.

Skórzana kurtka

Rozwój technologii sprawił, że komórę ma każdy, kapitalizm ułatwił posiadanie fury, a co ze skórą? Te dobrej jakości są horrendalnie drogie i trudno dostępne. Te oferowane w sieciówkach nie spełniają twoich oczekiwań stylistycznych. Zamiast stylizacji na młodego Antonio Banderasa, przypominasz bowiem raczej mafioza z wczesnych lat 90.

Decydując się na kupno w second handzie z pewnością zwiększasz prawdopodobieństwo, że trafisz na klasyczną ramoneskę czy kultową motocyklówkę. Dodatkowo, korzystając z propozycji TekStylowo w jednej paczce możesz dostać więcej niż jedną kurtkę. Wszystko zależy bowiem od wagi ubrań.

Z wyższej półki za niewielką cenę

Luksusowe marki z założenia są po prostu drogie. Wiele z nas marzy od szpilkach od Manola, torebce od Chanel czy koszulach od Prady. Wydaje się, że to marzenie nie do osiągnięcia pomimo rosnących pensji Polaków. Nic bardziej mylnego. Wystarczy udać się do sklepu z odzieżą używaną. Odrobina determinacji, uporu i łut szczęścia - a ubrania z odpowiednim logo mogą być twoje. I wcale nie zapłacisz za nie majątku.

Jeżeli nie masz cierpliwości do przeszukiwania kolejnych sklepowych półek, na szczęście pojawiło się rozwiązanie. Na rynku coraz częściej pojawiają się second handy, które specjalizują się w wyszukiwaniu i sprzedaży odzieży luksusowej. Ceny są nieco wyższe niż w standardowych sklepach tego typu, jednak wciąż kilka lub kilkanaście razy niższe od cen w sklepach marek.

