Wyższe rachunki za prąd na działkach w 2024 roku? Działkowcy muszą wziąć to pod uwagę

Fakt.pl donosi, że według informacji przekazanych przez PZD, działkowcy muszą liczyć się z wyższymi kosztami za energię elektryczną w bieżącym roku. W pierwszym półroczu 2024 roku opłata za prąd będzie niższa jedynie do zużycia 125 kWh, co stanowi istotne obniżenie w porównaniu do ubiegłego roku.