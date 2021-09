Dziecko w blenderze? Sieć obiegły przerażające zdjęcia

Ujęcia małych dzieci w tajemniczej tubie stało się czymś, co wywołuje skrajne emocje wśród internautów. Nie kryją oni zdziwienia i są przerażeni losem dziecka.

Zdjęcia jednak nie przedstawiają blendera, a Pigg-O-Stat. Jest to urządzenie wykorzystywane podczas wykonywania RTG klatki piersiowej, czyli badania, podczas którego należy pozostać przez kilka chwil w bezruchu.



Instagram Post

Wiadomo, że w przypadku małych dzieci jest to wręcz nie do wykonania. Nic dziwnego, bo nawet dorośli mają czasami z tym problem. W związku z tym na całym świecie w placówkach medycznych stosuje się Pigg-O-Stat.



W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej zdjęć z wykonywania tego badania. Chociaż wiele osób one bawią, to niektórzy są przerażeni, że maleństwa cierpią. Należy jednak podkreślić, że umieszczenie dziecka w Pigg-O-Stacie nie jest bolesne i nie dzieje mu się krzywda.



Instagram Post

