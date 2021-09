Dzień Chłopaka to święto obchodzone w wielu krajach. W Polsce świętujemy je 30 września. Warto pamiętać, że jest to święto, które może obchodzić każdy mężczyzna, niezależnie od wieku. To świetna okazja, by powiedzieć coś prosto z serca nam facetom.

Najpiękniejsze wierszyki na Dzień Chłopaka

Chcesz przekazać najbliższemu chłopakowi, ile dla ciebie znaczy? Wybierz któryś z podanych poniżej uniwersalnych, ale niezwykle pięknych wierszyków na Dzień Chłopaka.



W dniu Twojego święta życzę Ci spełnienia każdego marzenia

I niech realne staną się wszystkie Twoje pragnienia

Miesięcy, lat pełnych miłości i radości

Żadnego smutku i ani krzty złości



***



Wiele radości, bukiet uśmiechów

Najmniej smutków, a wiele miłości

Pogody ducha i samej słodyczy

Tego Twa ... dzisiaj Ci życzy!



***



Nadziei w sercu, wiary w samego siebie

Tyle mądrych wyborów ile gwiazd na niebie

Pogodnych dni, pełnych szczęścia i miłości

Samych kochających ludzi wokoło

Aby każdy dzień był tym najwspanialszym

I wszystkiego co najpiękniejsze!



***



Z okazji Twojego święta

Jak najmniej wielkich trosk

Samych przychylności losu

Spadających gwiazd

Radości z każdej rzeczy

Najpiękniejszych wartości

I żadnej niepogodności



***



Byś doceniał życie w każdym jego momencie

Rozwijał swoje plany, bo jakoś to będzie!

Dni, miesięcy, lat samej miłości

I do końca Twych dni szczerej pomyślności



***

Reklama

Drogi facecie

Z okazji Twojego święta

Chcę przepisać CI receptę na szczęście:

Ciesz się ze wszystkiego co najmniejsze

I pielęgnuj małego chłopca wewnątrz siebie!



***



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Tok Szoł": Dlaczego mężczyzna nie chce kawy? Trudny język porozumienia kobiet i mężczyzn Superstacja



Zobacz również:



Najlepszy prezent na dzień chłopaka. Psychoterapeuta o wymaganiach



Dzień chłopaka 2021. Kiedy wypada?



Dzień Chłopaka. Tak świętują go polskie gwiazdy



Blanka Lipińska pręży się w kostiumie