Spowiedź święta to jeden z siedmiu sakramentów, udzielanych przez księży w Kościele katolickim. Nazywana jest również sakramentem pokuty, ponieważ polega na nawróceniu, wyznaniu grzechów oraz zadośćuczynieniu. Katolicy powinni przystąpić do niej przynajmniej kilka razy w roku, zwłaszcza przed świętami w tym Wielkanocą czy Bożym Narodzeniem. Zdarza się jednak, że spowiedź traktowana jest jak nieprzyjemny obowiązek zwłaszcza przez dzieci i młodzież, a to z uwagi na zachowanie niektórych księży spowiedników i pytania, które zadają.

Dziewczynka odeszła od konfesjonału z płaczem

Wśród tych komentarzy pojawił się jednak głos matki, której dziecko doświadczyło trudnej sytuacji w czasie spowiedzi. Wspomniana wcześniej Renata-Pyzata opisała, sytuację sprzed lat, gdy jej córka poszła do spowiedzi jako nastolatka. W czasie spowiedzi ksiądz stwierdził, że powinna spowiadać się "jak dorosła kobieta, a nie jak dziecko", a następnie nie udzielił jej rozgrzeszenia. Dziewczynka odeszła z płaczem od konfesjonału. Jak dodaje matka, jej córka ma dziś 21 lat i odwróciła się od Kościoła.