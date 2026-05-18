Dzwonią dzwonkiem, gdy zobaczą rybę. Polacy śledzą stream i przepuszczają ryby przez śluzę

W holenderskim Utrechcie rządzi obecnie zaskakujący trend! Internauci z całego świata wchodzą każdego dnia na specjalną transmisję na żywo i czekają na odpowiedni moment, by kliknąć jeden przycisk. To mały ruch, który potrafi zdziałać cuda i ratuje podwodne życie!

Dzwonią dzwonkiem i przepuszczają ryby. Ten trend to hit wiosny

Nowy, internetowy fenomen nazwano Visdeurbel, czyli z języka holenderskiego - "dzwonek dla ryb". Tym jest w istocie - internauci naciskają wirtualny dzwonek, pomagając takim gatunkom jak leszcz, szczupak czy okoń przedostać się w kierunku rzeki Kromme Rijn. Co dostają w zamian? Dzięki podwodnej kamerze mogą na żywo podziwiać ryby, czekające przy śluzie w Utrechcie na swoją kolej.

Zainstalowana kamera transmituje obraz ze śluzy bezpośrednio do internetu, a internauci zgłaszają obecność ryb za pomocą specjalnego przycisku na stronie visdeurbel.nl. Każdy taki dzwonek powoduje zapisanie obrazu, który jest następnie analizowany. Jeśli okaże się, że przy śluzie zgromadziło się dużo ryb, pracownik na miejscu otwiera ją i umożliwia im wędrówkę w kierunku rzeki.

Specjalna kamera działa od początku marca do końca maja - w okresie wzmożonej migracji ryb, które przemieszczają się kanałami, aby złożyć ikrę w cieplejszych wodach. Co ważne, dla większości z nich jest to jedyna droga migracji, a śluza otwierana jest wiosną bardzo rzadko - jej pełne otwarcie i zamknięcie trwa około godziny, więc decyzja o jej uruchomieniu musi być dobrze przemyślana. Dlatego tak ważne jest, by internauci śledzili obraz i dawali znać dzwonkiem, że należy umożliwić rybom podróż.

Holenderska inicjatywa i zaskakujący trend robią furorę na całym świecie - mówiono już o nim w amerykańskim programie "Last Week Tonight" i w japońskich wiadomościach.

W ubiegłym roku platformę visdeurbel.nl odwiedzono aż 30 milionów razy, a transmisję oglądało 2,3 miliona widzów z całego świata. W tym roku rekord ten na pewno zostanie pobity!

