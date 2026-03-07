Ekspert wskazał na konkretne produkty ze sklepu. Mówi o "kolonizacji jelit"
Na rynku oferowanych jest mnóstwo, różnego rodzaju produktów mlecznych, które różnią się nie tylko wyglądem, smakiem czy konsystencją, ale również zawartością witamin i minerałów. Niektóre z nich nie powinny znaleźć się w naszym codziennym menu, jeśli chcemy odpowiednio zadbać o zdrowie.
Spis treści:
- Po które produkty mleczne warto sięgać?
- Specjalista technologii żywności i żywienia: Tych produktów mlecznych lepiej unikać
Po które produkty mleczne warto sięgać?
Na temat najlepszych i najgorszych wyborów żywieniowych w kontekście produktów mlecznych głos zabrał dietetyk Bartek Kulczyński, który na platformie YouTube prowadzi swój kanał, dzieląc się wiedzą m.in. o zdrowym odżywianiu.
Kulczyński stopień naukowy doktora posiada z technologii żywności i żywienia, i jak podkreśla - nie jest lekarzem, ale w swoim dorobku ma mam 67 publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. "Od 2018 roku jestem zatrudniony przez Uniwersytet Przyrodniczy, gdzie prowadzę zajęcia ze studentami dietetyki i technologii żywności" - pisze o sobie Kulczyński.
Wśród najlepszych produktów mlecznych, zdaniem eksperta, powinien znaleźć się jogurt naturalny. Kulczyński podkreśla, że zawiera on dobroczynne bakterie i jest dobrym źródłem wapnia. "Jedno opakowanie o masie 180 gramów dostarcza mniej więcej 300 miligramów tego pierwiastka, czyli ok. 30 proc. dziennego zapotrzebowania na wapń. Jest to zadowalająca ilość" - tłumaczy dr Kulczyński.
Ponadto jogurt naturalny to również bardzo dobre źródło potasu i witaminy B12. Bartek Kulczyński, opierając się o wyniki badań naukowych, wskazuje, że regularne spożywanie jogurtu naturalnego ma szeroki, korzystny wpływ na zdrowie.
"Jedno z opracowań naukowych wykazało, że osoby, które częściej jedzą jogurt, rzadziej chorują na raka jelita grubego, czyli jeden z najczęstszych i najbardziej niebezpiecznych nowotworów" - mówi Kulczyński w swoim filmie na YouTube.
Kolejny produkt mleczny, na który warto zwrócić uwagę, gdy chcemy zadbać o zdrowie, to skyr, czyli jogurt typu islandzkiego. Jaka zatem jest różnica między skyrem a "zwykłym" jogurtem? Otóż w trakcie produkcji odlewa się serwatkę, dzięki czemu jest on dużo gęstszy" - tłumaczy dr Kulczyński. Co ciekawe, skyr może mieć nawet trzykrotnie więcej białka niż klasyczny jogurt.
Zostając jeszcze w temacie jogurtów, dietetyk Kulczyński wskazuje na jogurty probiotyczne. Na czym polega prozdrowotna wyjątkowość takich jogurtów?
"Jogurt naturalny zawiera standardowe kultury bakterii mlekowych (…), które fermentują mleko i nadają mu charakterystyczny, lekko kwaśny smak, typowy dla jogurtu. Problem polega na tym, że te bakterie mlekowe w dużym stopniu giną w naszym żołądku, zanim dotrą do jelit i je skolonizują. Z kolei jogurt probiotyczny jest wzbogacony w dodatkowe, żywe szczepy specjalnych bakterii probiotycznych, które po pierwsze są bardziej odporne na niekorzystne dla nich środowisko w żołądku, a po drugie mają lepiej udokumentowane, szersze działanie prozdrowotne" - mówi dr Bartek Kulczyński.
Ponadto na liście najzdrowszych produktów mlecznych zdaniem dr Kulczyńskiego są również: kefir, maślanka, serek wiejski, ser twarogowy, sery podpuszczkowe dojrzewające twarde, sery pleśniowe typu camembert. Należy jednak pamiętać, by serów żółtych i pleśniowych nie spożywać w nadmiarze.
"Szczególną ostrożność powinny zachować osoby zmagające się z migrenami i nietolerancją histaminy, ponieważ produkty te zawierają składniki, które mogą nasilić te choroby i wyzwalać ich objawy" - wskazuje Kulczyński.
Specjalista technologii żywności i żywienia: Tych produktów mlecznych lepiej unikać
Dr Bartek Kulczyński wskazał również na produkty mleczne, które jego zdaniem nie powinny znaleźć się w codziennym menu. Mowa m.in. o różnego rodzaju produktach mlecznych dosładzanych, w tym jogurtach owocowych, napojach mlecznych owocowych, mleku czekoladowym, mleku zagęszczonym słodzonym, serkach homogenizowanych, batonikach twarogowych oraz lodach.
"Do tego nie polecam deserów mlecznych zawierających w składzie karagen, który jest podejrzewany o szkodliwy wpływ na jelita. Złym wyborem są również sery topione" - dodaje specjalista technologii żywności i żywienia.
Warto wiedzieć: To pyszne źródło omega 3. Chroni układ nerwowy i serce
Marzysz o lekkim ciele, większej energii i lepszym samopoczuciu każdego dnia? Zdrowe nawyki nie muszą czekać na poniedziałek. Na dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany w codziennej diecie, jakie produkty warto wybierać i jak znaleźć aktywność fizyczną, która naprawdę sprawi ci przyjemność.