Po które produkty mleczne warto sięgać?

Na temat najlepszych i najgorszych wyborów żywieniowych w kontekście produktów mlecznych głos zabrał dietetyk Bartek Kulczyński, który na platformie YouTube prowadzi swój kanał, dzieląc się wiedzą m.in. o zdrowym odżywianiu.

Kulczyński stopień naukowy doktora posiada z technologii żywności i żywienia, i jak podkreśla - nie jest lekarzem, ale w swoim dorobku ma mam 67 publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. "Od 2018 roku jestem zatrudniony przez Uniwersytet Przyrodniczy, gdzie prowadzę zajęcia ze studentami dietetyki i technologii żywności" - pisze o sobie Kulczyński.

Wśród najlepszych produktów mlecznych, zdaniem eksperta, powinien znaleźć się jogurt naturalny. Kulczyński podkreśla, że zawiera on dobroczynne bakterie i jest dobrym źródłem wapnia. "Jedno opakowanie o masie 180 gramów dostarcza mniej więcej 300 miligramów tego pierwiastka, czyli ok. 30 proc. dziennego zapotrzebowania na wapń. Jest to zadowalająca ilość" - tłumaczy dr Kulczyński.

Ponadto jogurt naturalny to również bardzo dobre źródło potasu i witaminy B12. Bartek Kulczyński, opierając się o wyniki badań naukowych, wskazuje, że regularne spożywanie jogurtu naturalnego ma szeroki, korzystny wpływ na zdrowie.

"Jedno z opracowań naukowych wykazało, że osoby, które częściej jedzą jogurt, rzadziej chorują na raka jelita grubego, czyli jeden z najczęstszych i najbardziej niebezpiecznych nowotworów" - mówi Kulczyński w swoim filmie na YouTube.

Kolejny produkt mleczny, na który warto zwrócić uwagę, gdy chcemy zadbać o zdrowie, to skyr, czyli jogurt typu islandzkiego. Jaka zatem jest różnica między skyrem a "zwykłym" jogurtem? Otóż w trakcie produkcji odlewa się serwatkę, dzięki czemu jest on dużo gęstszy" - tłumaczy dr Kulczyński. Co ciekawe, skyr może mieć nawet trzykrotnie więcej białka niż klasyczny jogurt.

Jogurt naturalny to bardzo dobre źródło wapnia i potasu Chaiwut Trairat 123RF/PICSEL

Zostając jeszcze w temacie jogurtów, dietetyk Kulczyński wskazuje na jogurty probiotyczne. Na czym polega prozdrowotna wyjątkowość takich jogurtów?

"Jogurt naturalny zawiera standardowe kultury bakterii mlekowych (…), które fermentują mleko i nadają mu charakterystyczny, lekko kwaśny smak, typowy dla jogurtu. Problem polega na tym, że te bakterie mlekowe w dużym stopniu giną w naszym żołądku, zanim dotrą do jelit i je skolonizują. Z kolei jogurt probiotyczny jest wzbogacony w dodatkowe, żywe szczepy specjalnych bakterii probiotycznych, które po pierwsze są bardziej odporne na niekorzystne dla nich środowisko w żołądku, a po drugie mają lepiej udokumentowane, szersze działanie prozdrowotne" - mówi dr Bartek Kulczyński.

Ponadto na liście najzdrowszych produktów mlecznych zdaniem dr Kulczyńskiego są również: kefir, maślanka, serek wiejski, ser twarogowy, sery podpuszczkowe dojrzewające twarde, sery pleśniowe typu camembert. Należy jednak pamiętać, by serów żółtych i pleśniowych nie spożywać w nadmiarze.

"Szczególną ostrożność powinny zachować osoby zmagające się z migrenami i nietolerancją histaminy, ponieważ produkty te zawierają składniki, które mogą nasilić te choroby i wyzwalać ich objawy" - wskazuje Kulczyński.

Dosładzane produkty mleczne nie powinny być naszym pierwszym wyborem - uważa dr Kulczyński africaimages.com (Olga Yastremska, Africa Images) 123RF/PICSEL

Specjalista technologii żywności i żywienia: Tych produktów mlecznych lepiej unikać

Dr Bartek Kulczyński wskazał również na produkty mleczne, które jego zdaniem nie powinny znaleźć się w codziennym menu. Mowa m.in. o różnego rodzaju produktach mlecznych dosładzanych, w tym jogurtach owocowych, napojach mlecznych owocowych, mleku czekoladowym, mleku zagęszczonym słodzonym, serkach homogenizowanych, batonikach twarogowych oraz lodach.

"Do tego nie polecam deserów mlecznych zawierających w składzie karagen, który jest podejrzewany o szkodliwy wpływ na jelita. Złym wyborem są również sery topione" - dodaje specjalista technologii żywności i żywienia.

Zdrowe jedzenie może być pyszne i łatwe. Dowiedz się, jak wprowadzić do diety produkty, które odżywią ciało i umysł Magda Weidner INTERIA.PL

