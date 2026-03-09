Spis treści: Czy można pobierać emeryturę i rentę rodzinną? Renta wdowia - warunki przyznania Jak złożyć wniosek o rentę wdowią?

Czy można pobierać emeryturę i rentę rodzinną?

Według raportu ZUS w 2025 roku po marcowej waloryzacji aż 399,2 tys. osób pobierało emeryturę minimalną, a 403,8 tys. osób pobiera emeryturę poniżej minimalnej. Takie kwoty często nie wystarczą na zaspokojenie minimalnych potrzeb. Na szczęście osoby, które są uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym małżonku, mogą pobierać oba świadczenia jednocześnie. Wystarczy złożyć wniosek o zbieg świadczeń. Opcja ta znana jako renta wdowia może podnieść miesięczną emeryturę i pomóc przetrwać do następnego miesiąca wielu emerytom.

Renta wdowia umożliwia pobieranie 100 proc. własnej emerytury i 15 proc. renty rodzinnej lub odwrotnie. Jeśli zmarły małżonek miał wyższą emeryturę, lepszą opcją będzie pobieranie 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnej emerytury. Do obliczenia możliwej wysokości zbiegu świadczeń można skorzystać z kalkulatora dostępnego na stronie ZUS.

Od 1 stycznia 2027 roku zmienią się proporcje poszczególnych świadczeń na korzyść seniorów. Drugie świadczenie będzie przyznawane w wysokości 25%. Warto sprawdzić, czy spełniasz wszystkie warunki przyznania renty wdowiej i w ten prosty sposób podnieść miesięczną emeryturę.

Renta wdowia - warunki przyznania

Samo uprawnienie do pobierania renty rodzinnej nie jest jedynym warunkiem, który należy spełnić, aby jednocześnie korzystać z emerytury i renty rodzinnej. Do warunków przyznania renty wdowiej należą:

ukończenie 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn;

nabycie prawa do renty rodzinnej nie wcześniej niż w wieku 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn;

pozostanie we wspólności małżeńskiej do śmierci małżonka.

Warto również pamiętać, że ponowne wejście w związek małżeński zabiera prawo do renty rodzinnej po ostatnim zmarłym małżonku.

Wiele osób zapomina, że wysokość emerytury również ma wpływ na możliwość pobierania renty wdowiej bądź jej wysokość. Oba świadczenia emerytura i renta rodzinna w sumie nie mogą przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury. W 2026 r. wynosi ona 1978,49 zł brutto. Przekroczenie sumy 5 935,47 pomniejsza drugie świadczenie o kwotę przekroczenia. Do limitu renty wdowiej doliczane są również jednorazowe świadczenia i dodatki do emerytury. Seniorzy, który pobierają emeryturę lub rentę rodzinną w wysokości ok. 6 tys. złotych brutto, nie będą mogli skorzystać ze zbiegu świadczeń.

Aby przekonać się, czy należy ci się renta wdowia, możesz skorzystać z ankiety dostępnej na stronie ZUS.

Jak złożyć wniosek o rentę wdowią?

Osoby uprawnione do emerytury i renty rodzinnej powinny złożyć wniosek o zbieg świadczeń. Można zrobić to na formularzu ERWD drogą:

pocztową,

osobistą w siedzibie ZUS ,

internetową za pomocą systemu eZUS.

Osoby, które jeszcze nie składały wniosku o rentę rodzinną lub emeryturę, powinny złożyć odpowiednie dokumenty przed wysłaniem wniosku o zbieg świadczeń.

Nie wszystko trzeba wiedzieć od razu, ale warto wiedzieć, gdzie szukać pomocy. Zajrzyj po proste i rzetelne porady, które pomogą ci w codziennych sprawach od sąsiedzkich nieporozumień po ważne dokumenty i świadczenia. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Czasem wystarczy kilka sprawdzonych wskazówek, by załatwić coś szybciej, taniej i spokojniej Canva Pro INTERIA.PL

Nowe świadczenie dla seniorów od stycznia. Rzecznik ZUS o jego warunkach Polsat News Polsat News