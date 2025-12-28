Spis treści: Waloryzacja emerytur w 2026 roku - o ile wzrosną świadczenia? Trzynasta i czternasta emerytura - kto dostanie pełną kwotę? Automatyczne dodatki - pieniądze, o które nie trzeba składać wniosku Emerytury czerwcowe - koniec wieloletniego problemu O jakie świadczenia dla emerytów trzeba złożyć wniosek? Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2026 roku?

Waloryzacja emerytur w 2026 roku - o ile wzrosną świadczenia?

Najważniejszym momentem w kalendarzu emerytalnym pozostaje marzec. To wtedy wszystkie świadczenia podlegają corocznej waloryzacji. W projekcie budżetu państwa zapisano wskaźnik na poziomie około 4,8-4,9 proc., co oznacza najniższą podwyżkę od kilku lat, ale jednocześnie sygnał wyraźnego wyhamowania inflacji.

Oznacza to:

wzrost najniższej emerytury do poziomu zbliżonego do 1970 zł brutto ,

podwyżki około 83 do blisko 193 zł brutto miesięcznie , w zależności od wysokości świadczenia,

automatyczne przeliczenie bez konieczności składania wniosków.

Warto pamiętać, że waloryzacja emerytury nie opiera się wyłącznie na inflacji, ale uwzględnia również część realnego wzrostu wynagrodzeń, choć - podobnie jak w poprzednich latach - zastosowany zostanie minimalny ustawowy udział tego czynnika. Dla części seniorów oznacza to, że faktyczny wzrost "na rękę" będzie niższy niż wynikałoby to z procentów, głównie z powodu podatku.

Trzynasta i czternasta emerytura - kto dostanie pełną kwotę?

Po marcowej waloryzacji automatycznie zmienia się również wysokość dodatkowych rocznych świadczeń, a więc trzynastej i czternastej emerytury. Wyniosą one około 1970 zł, przy czym pierwsza zostanie wypłacona wiosną (kwiecień), a druga jesienią. Podczas gdy trzynastkę otrzymuje każdy uprawniony emeryt, o tyle czternastki w pełnej kwocie trafią do tych, których podstawowe świadczenie nie przekracza określonego progu (ok. 2900 zł brutto), Powyżej tego limitu działa zasada "złotówka za złotówkę".

Automatyczne dodatki - pieniądze, o które nie trzeba składać wniosku

System emerytalny w 2026 roku przewiduje kilka świadczeń przyznawanych z urzędu, bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

Do tej grupy należą m.in.:

dodatek pielęgnacyjny po ukończeniu 75. roku życia , wypłacany co miesiąc i waloryzowany razem z emeryturą,

świadczenie honorowe dla stulatków, które w 2026 roku osiągnie poziom przekraczający 6,6 tys. zł brutto miesięcznie,

przeliczenia wybranych świadczeń w ramach korekt systemowych.

Te pieniądze trafiają na konto automatycznie, pod warunkiem że instytucja posiada aktualne dane świadczeniobiorcy.

Po marcowej waloryzacji automatycznie zmienia się również wysokość dodatkowych rocznych świadczeń, a więc trzynastej i czternastej emerytury Canva Pro INTERIA.PL

Emerytury czerwcowe - koniec wieloletniego problemu

Jedną z ważniejszych zmian w 2026 roku jest rozwiązanie problemu tzw. emerytur czerwcowych. Chodzi o osoby, które przechodziły na emeryturę lub miały przeliczane świadczenie w czerwcu w latach 2009-2019, kiedy obowiązywał mniej korzystny mechanizm waloryzacji składek.

W 2026 roku:

przeliczenie nastąpi automatycznie, bez składania wniosków,

obejmie również część rent rodzinnych,

podwyżki mogą wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie.

To zmiana, na którą czekało wielu seniorów przez lata.

O jakie świadczenia dla emerytów trzeba złożyć wniosek?

Nie wszystkie dodatki trafiają do seniorów automatycznie. W 2026 roku nadal funkcjonuje cały katalog świadczeń, które wymagają aktywności ze strony emeryta.

Najważniejsze z nich to:

bon senioralny - nowa forma wsparcia usługowego, o wartości do 2150 zł miesięcznie, rozliczana w postaci usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych,

dodatki kombatanckie i dla osób represjonowanych ,

ryczałt energetyczny ,

dodatki kompensacyjne dla wybranych grup zawodowych, m.in. byłych nauczycieli.

O przyznaniu decydują kryteria dochodowe, sytuacja rodzinna oraz kompletność dokumentów. Oznacza to, że brak wniosku równa się brak pieniędzy - nawet jeśli spełnione są wszystkie warunki.

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2026 roku?

Wiadomo, że moment przejścia na emeryturę ma znaczenie dla przyszłej sytuacji seniora. Dla osób, które planują zakończenie pracy zawodowej, rok 2026 stwarza dwie szczególnie korzystne okoliczności.

Najczęściej wskazywane terminy to:

luty - pozwala skorzystać zarówno z waloryzacji składek, jak i marcowej waloryzacji świadczeń oraz gwarantuje prawo do trzynastej emerytury,

lipiec - umożliwia uwzględnienie rocznej waloryzacji składek przeprowadzanej w czerwcu.

Różnice między tymi wariantami mogą sięgać nawet kilkuset złotych miesięcznie. Warto przed ostatecznym wyborem skonsultować się z doradzą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który przeprowadzi indywidualną symulację dla danej osoby.

Warto być przygotowanym na 2026 rok, zwłaszcza w obszarach, które wymagają zaangażowania emeryta i złożenia wniosków we wskazanych terminach. Inne zmiany, jak choćby wysokość świadczeń wynikająca z waloryzacji odbędą się w sposób automatyczny.

Znajdź codzienną dawkę inspiracji od urody i zdrowia po podróże i styl życia. Sprawdź, co nowego na kobieta.interia.pl

"Ewa gotuje": Babka ziemniaczana Polsat