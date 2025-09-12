Czym skutkuje złożenie wniosku EPD-21 w ZUS?

Emeryci lub renciści składający w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek EPD-21 mogą pobierać wyższe świadczenia. Wówczas ZUS nie będzie potrącać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z emerytury, renty, a także dodatkowych świadczeń w postaci tzw. trzynastki i czternastki do momentu, gdy suma dochodów ze świadczeń w danym roku wyniesie 30 tys. zł.

Natomiast w momencie przekroczenia wspomnianej kwoty, ZUS ponownie zaczyna pobierać zaliczkę w wysokości 12 proc. i nie jest ona pomniejszana o kwotę wolną od podatku.

W praktyce takie rozwiązanie może być korzystne zwłaszcza dla osób pobierających niskie świadczenie, które nie mają również innych dochodów. Jeśli senior zdecyduje się na złożenie wniosku EPD-21, ZUS nie będzie potrącał zaliczki również z trzynastej i czternastej emerytury. W przypadku świadczenia w wysokości 1878 zł brutto, czyli najniższej emerytury, tzw. trzynastka i czternastka mogą być wyższe o ok. 400 zł.

Rzecz jasna, jeśli senior nie złoży wniosku EPD-21, ZUS będzie potrącał zaliczkę na podatek dochodowy, a nadpłacony podatek z urzędu skarbowego senior otrzyma po rocznym rozliczeniu.

"Jeśli złożysz wniosek EPD-21, będzie on obowiązywał do czasu, gdy go wycofasz lub złożysz inny wniosek podatkowy. Jeżeli zajdą nowe okoliczności, które mają wpływ na obliczenie zaliczki na podatek, wycofaj lub zmień złożony wniosek podatkowy" - wskazuje ZUS.

Wnioski i oświadczenia podatkowe można pobrać w każdej placówce ZUS lub ze strony internetowej zus.pl sinenkiy 123RF/PICSEL

Gdzie można złożyć wniosek EPD-21?

Seniorzy, którzy zdecydują się na złożenie wniosku EPD-21, mogą to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej placówce ZUS. Istnieje również możliwość wysłania wniosku listownie oraz elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) / eZUS.

Wnioski i oświadczenia podatkowe można pobrać w każdej placówce ZUS lub ze strony internetowej zus.pl.

