Emerytura to comiesięczne świadczenie pieniężne wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osobom, które nie są już aktywne zawodowo i osiągnęły wiek emerytalny. Emerytura w Polsce przysługuje kobietom od 60 roku życia, natomiast mężczyznom z dniem ukończenia 65 lat. Jaka będzie wysokość emerytury w sierpniu 2023 i kiedy emeryci otrzymają pieniądze? Sprawdź terminy.

Emerytury w sierpniu 2023 - czy będzie podwyżka?

W sierpniu 2023 nie będzie podwyżki emerytur, dlatego że nastąpiła ona już w marcu dzięki waloryzacji. Właśnie od tego miesiąca emeryci otrzymują powiększone emerytury o 250 zł brutto, czyli 227,50 zł na rękę. W związku z tym osoby z najniższą emeryturą dostały już w marcu 1588,44 zł brutto. Przypomnijmy, że w 2022 roku kwota ta wynosiła 1338,44 zł brutto.

Reklama

Podwyżka emerytur w 2023 roku przysługiwała emerytom ze świadczeniem do ok. 1700 zł brutto. Dla wyższych emerytur zastosowano waloryzację procentową, ponieważ była ona korzystniejsza. W związku z tym takie emerytury zostały zwiększone o 14,4%.

Emerytury w sierpniu 2023 - z jakimi dodatkami?

W sierpniu 2023 emeryci mogą również liczyć na dodatek do podstawowej emerytury, jakim jest 14. emerytura. Maksymalnie wyniesie ona 1588,44 zł brutto, przy podstawowym świadczeniu emerytalnym do 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty 14. emerytura będzie maleć do 50 zł brutto.

Emeryci otrzymają 14. emeryturę w jednym przelewie z podstawowym świadczeniem emerytalnym. Przykładowo, osoba z podstawową emeryturą 1000 zł na rękę, dostanie 2354 zł netto dzięki wypłacie "czternastki".

Zdjęcie 14. emerytura może zostać wypłacona już 25 sierpnia 2023. / vivoo / 123RF/PICSEL

Kiedy będą wypłaty emerytur w sierpniu? Dokładne terminy

Emerytury wypłacane są 1.,5.,6.,10.,15.,20.,25. każdego miesiąca. W sierpniu wypadają 4 dni wolne od pracy z podanych dat: 5.,6.,20. sierpnia oraz 15. sierpnia ze względu na narodowe święto. W związku z tym część emerytów szybciej otrzyma pieniądze. Kiedy?

Emerytury w sierpniu 2023 zostaną wypłacone 4.,14., i 18. sierpnia. Z kolei dodatkowa, 14. emerytura może pojawić się już 25 sierpnia.

CZYTAJ TAKŻE:

Jak dostać 40 emerytur naraz? ZUS wyjaśnia

Kto nie otrzyma czternastej emerytury? Te osoby mogą być zaskoczone

Dwie emerytury z różnych krajów? Trzeba tylko spełnić te warunki