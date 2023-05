Gdy dziecko rodzi dziecko - historia pięciolatki z Peru

Lina Marcela Medina urodziła się 23 września 1933 r. w peruwiańskiej wsi Ticrapo i była jednym z dziewięciorga dzieci Victorii i Tiburelo Medinów. Dziewczynka rozwijała się jak każde, zdrowe dziecko, ale w wieku pięciu lat rodziców Liny zaniepokoił nieproporcjonalnie duży brzuch córki.

Medinowie postanowili skorzystać z usług lokalnego szamana, który podejrzewał, że zaokrąglony i powiększający się brzuch dziecka jest spowodowany dużym guzem. Lina błyskawicznie trafiła do szpitala, gdzie została poddana dokładnej diagnostyce. Szybko okazało się, że dziewczynka nie cierpi na nowotwór, lecz jest w siódmym miesiącu ciąży.

Przerażająca diagnoza zszokowała nie tylko doktora opiekującego się pięciolatką Gerardo Lozada, ale i całą społeczność Ticrapo. W wyniku przeprowadzonych dogłębnych badań stwierdzono, że Lina zaszła w ciążę w wieku czterech lat i dziesięciu miesięcy.

Dziewczynka trafiła pod specjalistyczną opiekę, gdyż istniało duże ryzyko, że pięciolatka nie przeżyje rozwiązania, ale na szczęście pod czujnym okiem specjalistów dr Rolando Colareta i dr Busalleu Lina powitała na świecie swojego syna. Chłopiec otrzymał imię na cześć doktora Lozada i chwili narodzin ważył 2,7 kg. Poród odbył się przez cesarskie cięcie.

Opiekę nad chłopcem sprawowali rodzice Liny, a on sam dowiedział się, że jest jej synem w wieku dziesięciu lat. Do tego czasu Gerardo był przekonany, że jest bratem dziewczynki. Syn Liny Mediny zmarł w wieku 40 lat na skutek rzadkiej choroby szpiku kostnego.

Sprawa pięcioletniej matki wywołała ogromne poruszenie w Peru i lotem błyskawicy rozniosła się po całym świecie. Lina była regularnie odwiedzana przez krajowych i zagranicznych lekarzy, zafascynowanych medycznym przypadkiem dziewczynki. Ciąża Mediny była szeroko omawiana na sympozjach i opisywana w naukowych czasopismach.

Podjęto nawet próbę namówienia rodziców Liny na wydanie pozwolenia na nagranie filmu dokumentalnego przez Amerykanów o ich córce, ale oferta w wysokości pięciu tysięcy dolarów została ostatecznie odrzucona.

Syndrom przedwczesnego dojrzewania płciowego

Lekarze zadawali sobie pytanie, jak to możliwe, by pięcioletnie dziecko zaszło w ciążę, z kolei tamtejsze władze próbowały ustalić, w jakich okolicznościach doszło do zapłodnienia dziewczynki i kto jest biologicznym ojcem.

Lina Medina została przewieziona do kliniki w Limie, gdzie przeszła szereg badań, z których wynikało, że dziewczynka cierpi na syndrom przedwczesnego dojrzewania płciowego. Przypadek Liny był niezwykle rzadki, gdyż lekarze jeszcze nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z tak wczesnym dojrzewaniem.

Ustalono, że Lina zaczęła miesiączkować, mając zaledwie osiem miesięcy, a w wieku trzech lat miała w pełni rozwinięte piersi i owłosienie w miejscach intymnych.

Zdjęcie W szpitalu położniczym, zdjęcie ilustracyjne / Gilberto Ante / Roger-Viollet / East News

Syndrom przedwczesnego dojrzewania płciowego może występować u dziewcząt przed ósmym rokiem życia, a w przypadku chłopców - przed dziewiątym. Jednak zdecydowanie częściej przypadłość dotyczy płci żeńskiej.

Charakterystycznymi objawami przedwczesnego dojrzewania płciowego są u dziewczynek powiększone gruczoły piersiowe i pojawienie się owłosienia łonowego. Ponadto dziecko zaczyna bardzo wcześnie miesiączkować i szybko rosnąć.

Przyczyną powstania syndromu przedwczesnego dojrzewania może niewielki guzek umiejscowiony w okolicy podwzgórza, będącego częścią mózgu odpowiedzialną za sygnał pobudzający przysadkę i gonady do wydzielania hormonów płciowych.

Zdjęcie Lina Medina zaszła w ciążę w wieku czterech lat - została zgwałcona przez nieznanego sprawcę / 123RF/PICSEL

Lina Marcela Medina zaszła w ciążę na skutek gwałtu, a podejrzenie padło na ojca dziewczynki. Tiburelo Medina trafił nawet za kratki, ale ostatecznie mężczyzna został oczyszczony z zarzutów i wyszedł na wolność. Spekulowano także, że ojcem dziecka może być jeden z braci Liny lub jej wujek, jednak nigdy tego nie udowodniono.

Dziewczynka nigdy nie ujawniła personaliów swojego oprawcy i zarazem ojca jej dziecka.

Lina Marcela Medina kilkanaście lat później ukończyła szkołę i rozpoczęła pracę w klinice doktora Gerardo Lozada na stanowisku sekretarki. W 1972 roku wyszła za mąż za Raúla Jurado, a owocem ich związku było przyjście na świat drugiego syna Liny.

Najmłodsza matka świata nigdy publicznie nie odniosła się do swojego macierzyństwa z dzieciństwa. Lina Medina na stałe zamieszkała na obrzeżach Limy.