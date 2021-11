Październikowe popołudnie w Rosten było mroźne. Nie przeszkadzało to jednak trójce dzieci w wesołej zabawie. Pięcioletnia Silje i dwóch starszych od niej o zaledwie rok chłopców wspólnie wznosili igloo, rzucali się śnieżkami, gonili nawzajem pomiędzy domami. Cała trójka znała się dobrze, często bawili się w swoim towarzystwie, bo ich rodzice mieszkali obok siebie.

W pewnym momencie, z powodów których do dziś nie znamy, zabawa przerodziła się makabryczną egzekucję. Chłopcy zaczęli bić Silje pięściami i kopać, później okładać kamieniami, aż do utraty przytomności. Bezwładną dziewczynkę w końcu rozebrali do naga i pozostawili w śniegu. Silje zmarła w wyniku bardzo szybkiego wychłodzenia organizmu. Jej ciało kilka godzin później znalazł w zaspie ośmioletni chłopiec z sąsiedztwa. Natychmiast pobiegł do jej domu, by zawiadomić rodziców o tragedii.



Matka zamordowanej dziewczynki wspomina, że gdy wraz z mężem pobiegli na miejsce wskazane przez chłopca, zastali tam już policjantów. Teren był ogrodzony, więc nie mogli podejść bliżej ciała. Stróże prawa odwieźli zrozpaczonych rodziców na komisariat. Dopiero tam dowiedzieli się, że pomimo reanimacji ich córka zmarła.

Ponieważ Silje odnaleziono nagą, śledczy na początku podejrzewali, że to zbrodnia na tle seksualnym, a morderstwa dokonała osoba dorosła. Jako możliwych sprawców brano pod uwagę jej rodziców i członków rodziny. Prawda wyszła na jaw jednak już następnego dnia.



Rodzice ofiary wiedzieli, że pierwsze próby reanimacji ich córki podjęła jedna z sąsiadek. Udali się więc do niej, by podziękować za te starania. W czasie odwiedzin poznali trudną do wyobrażenia prawdę o morderstwie.



Ta kobieta powiedziała nam, że robiła wszystko, by uratować życie naszej córki. W tym czasie na jej kolanach siedział jej synek. Wtedy wyznała, że zrobił to właśnie on wraz z innym chłopcem. Spojrzałam na to dziecko i zapytałam: "Co zrobiłeś?" Odpowiedział: "biliśmy ją, a kiedy zasnęła, po prostu ją rozebraliśmy". Kiedy zrozumieliśmy, że zrobił to ten sześciolatek, wyszliśmy. Woleliśmy wyjść, niż go zabić mówiła Beathe Redergard, matka dziewczynki w rozmowie z Guardianem.

Nie szukano sensacji

Norweskie media podeszły do tragicznej śmierci Silje ostrożnie i z szacunkiem. Nie tylko dla ofiary, ale również ze względu na bezpieczeństwo sześciolatków odpowiedzialnych za jej zabójstwo. Ich nazwiska nigdy nie zostały ujawnione i do dziś nie są szeroko znane, mimo że wiele osób, w tym rodzice ofiary, wiedzą kim są.



Norweskie prawo nie przewiduje możliwości ukarania tak młodych osób. Chłopcy zostali przeniesieni do innego przedszkola i otoczeni opieką psychologów. Cała społeczność Rosten zaakceptowała takie rozwiązanie sprawy. Każdemu zależało na tym, aby tragedia nigdy się nie powtórzyła.

Ponad ćwierć wieku po tragicznej śmierci Silje wiadomo, że anonimowi sprawcy nigdy nie powrócili do zbrodniczych działań, ani nie zaangażowali się w żaden przestępczy proceder.



Pracownica misji związanej z norweskim kościołem, Margareth Rosenvinge, przyznała, że pozostaje w kontakcie z jednym z tych mężczyzn. Mimo opieki psychologicznej, którą był otoczony od dzieciństwa, jego życie zostało złamane przez czyn, którego się dopuścił. W 2010 roku był osobą w kryzysie bezdomności, uzależnioną od narkotyków. Rosenvinge opisała go jako osobę głęboko nieszczęśliwą, szukającą wciąż ucieczki przed swoją przeszłością.

Jest młodym mężczyzną, ale jego życie skończyło się gdy miał 6 lat. Teraz żyje w piekle, a każdy dzień jest dla niego koszmarem

- powiedziała w rozmowie z "The Guardian".



