Genetyczne eksperymenty radzieckich naukowców do dziś mrożą krew w żyłach

Okres rządów Józefa Stalina w Rosji Radzieckiej przypadł na bardzo trudny moment w historii tego kraju. Część z tych problemów były oczywiście wynikiem działań samego dyktatora, część była spadkiem po I Wojnie Światowej. Klęski głodu, epidemie chorób, działania wojenne i rewolucyjne wywołały kryzys demograficzny. Odbudować populację kraju mieli między innymi naukowcy.



Wedle idei Stalina kraj miał rozwijać się skokowo w rytmie kolejnych planów pięcioletnich, a naukowcy swoje cele mieli również realizować w takim właśnie modelu. W 1928 roku Partia Komunistyczna zwróciła się do naukowców, by przedstawili propozycje nadające się do wykorzystania w pierwszej pięciolatce. Tym samym na biurkach dygnitarzy wylądował między innymi artykuł Aksandra Sieriebrowskiego "Ludzka genetyka i eugenika w społeczeństwie socjalistycznym". Ten pracownik hodowli drobiu w Moskiewskim Instytucie Zoologicznym postulował masową akcję dobrowolnego sztucznego zapłodnienia kobiet radzieckich przy wykorzystaniu metod stosowanych wcześniej w hodowli zwierząt.



Zdjęcie Nauka miała pomóc w rozwiązaniu bieżących problemów / Getty Images

Przy okazji rodzącej się w Związku Radzieckim mody na genetykę i eugenikę w obszarze zainteresowania władz komunistycznych znalazł się także inny badacz tej dziedziny, Ilia Iwanowicz Iwanow. Przed Rewolucją Październikową Iwanow zyskał międzynarodowy rozgłos dzięki swoim badaniom nad sztucznym zapłodnieniem. Dzięki urządzeniu jego pomysłu możliwe stało się zapłodnienie 10-krotnie większej liczby klaczy niż w przypadku naturalnego pokrycia.





Dla Iwanowa sztuczna inseminacja również była metodą eksperymentalną. Jego życiową ambicją było rozpoznanie mechanizmów ewolucyjnych oraz ustalenie genetycznych powiązań pomiędzy rozmaitymi zwierzętami. To on stworzył zebrynę (krzyżówkę zebry i osła), krzyżował bydło domowe z turami, stworzył hybrydę antylopy z jakiem, myszy ze szczurem, myszy ze świnką morską, świnki morskiej z królikiem, a także skrzyżował owcę hodowlaną rasy merynos, pochodzącą od dzikiej rasy arkar, z owcami dzikimi wciąż żyjącymi na stokach wzgórz w Kirgizji i Kazachstanie. czytamy w książce “Stalin i naukowcy. Historia geniuszu i szaleństwa" Simona Ingsa.

W Związku Radzieckim Iwanow stracił jednak finansowanie dla swoich badań i w desperacki sposób szukał nowych mecenasów. Z tego też powodu zainteresował się genetyką ssaków naczelnych i rozpoczął korespondencję z amerykańskim biologiem Raymondem Pearlem w sprawie swojego nowego flagowego pomysłu - możliwości skrzyżowania człowieka z szympansem.

30 września 1925 roku naukowiec zaprezentował swój pomysł przed Akademią Nauk ZSRR. Idea Iwanowa padła na żyzny światopoglądowy grunt. Komunistyczni działacze od razu zauważyli, jak wielki propagandowy potencjał w walce z kościołem i religią mógłby mieć ewentualny sukces takiego eksperymentu.



Ilia Iwanow z “błogosławieństwem" władz i równowartością 10 tys. dolarów w rublach opuścił Związek Radziecki, by rozpocząć realizację swojej misji i uzyskać wsparcie innych naukowców. Szybko udało mu się zdobyć rozgłos i znalazł się na nagłówkach wielu gazet, między innymi "The New York Times’a". W końcu genetyk udał się do Gwinei, by tam podjąć pierwsze próby eksperymentów ze spermą szympansów.

Sztuczne zapładnianie małp okazało się zajęciem wyjątkowo niewdzięcznym, trudnym, a nawet niebezpiecznym. Dlatego też Iwanow zdecydował się zebrane nasienie szympansów przewieźć do Moskiewskiego Instytutu Zootechnicznego, by na miejscu podjąć próby zapłodnienia rosyjskich kobiet. Jak się okazało, znalezienie ochotniczek wcale nie było trudne.

Jedna z owych kobiet, "G" z Leningradu, napisała do Iwanowa 16 marca 1928 roku: "Drogi Profesorze [...]. Moje życie jest zrujnowane i nie widzę sensu dalszej egzystencji [...]. Kiedy jednak myślę, że mogłabym poświęcić się nauce, mam dość odwagi, by skontaktować się z Panem. Błagam, niech Pan mi nie odmawia. Proszę o przyjęcie mojej oferty wzięcia udziału w eksperymencie". W czerwcu 1929 roku kolejne próby trzeba było jednak przesunąć w czasie - Iwanow odpisał wówczas "G" z Leningradu, że "orango padł, szukamy jego zastępcy". Ostatecznie jednak nic z tego nie wyszło. przytacza w książce “Stalin i naukowcy. Historia geniuszu i szaleństwa" Simon Ings.



Dlaczego do eksperymentu ostatecznie nie doszło? Prace Iwanowa stawały się coraz bardziej kontrowersyjne, a kiedy na jaw wyszło, że w czasie swojego pobytu w Afryce próbował inseminować tamtejsze kobiety bez ich wiedzy i zgody, jego kariera legła w gruzach.



Choć eugenika zaczęła stopniowo tracić sympatię opinii publicznej eksperymenty Iwanowa były tylko kroplą w morzu radzieckich prób naukowej hodowli “nowego człowieka".



Zdjęcie W latach 1948 - 1965 w Związku Radzieckim zapanowały idee Trofima Łysenki, który... zaprzeczał istnieniu genów / Getty Images

***



